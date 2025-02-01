瑞士全民投票：环保与繁荣之争

瑞士选民将于2月9日就“环境责任动议”进行全民投票。该动议要求瑞士经济活动必须遵守地球的自然极限。我们的议会特派记者凯蒂·罗米(Katy Romy)为你解读此次投票的核心议题。
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2024年，瑞士的“地球超载日”提前至5月27日。这意味着，到这一天，瑞士已经消耗完地球全年能够再生的自然资源。根据绿色和平组织(Greenpeace)的数据，同年中国的“地球超载日”为6月1日，仅比瑞士晚几天，而全球的“地球超载日”则为8月1日。
为了保护地球，青年绿党(Les Jeunes Vert-e-s)希望瑞士不再有“地球超载日”。为此，他们发起了一项动议，要求瑞士经济必须遵守地球的自然极限。该动议设定了10年的目标期限来实现这一要求，但并未提出具体的实施措施。
“地球限度”(Planetary boundaries)概念由斯德哥尔摩大学的斯德哥尔摩复原力研究中心(Stockholm Resilience Centre)于2009年提出。该理论定义了人类必须遵守的九个限度，以确保在安全的生态系统中生存。这些限度涵盖气候变化、生物圈完整性丧失、淡水资源消耗、土地利用、生物地球化学循环、海洋酸化、大气气溶胶含量、臭氧层消耗和化学污染等。
这项动议得到了多个非政府组织以及各左翼党派的支持。然而，瑞士政府、议会、经济界以及右翼和中间党派对此表示反对。他们认为，青年绿党的提案将威胁瑞士的经济繁荣，而现行的法律已足以应对环境挑战。
(Samuel Jaberg核对，译自法语：小雷/dh)
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