瑞士公投民调：公路扩建、医疗费分摊、房屋租赁调规

更多的道路是会缓解交通拥堵，还是会带来更多车流？ Keystone / Anthony Anex

瑞士广播公司(SBC)的一项民意调查显示，距11月24日举行的联邦全民公决还有不到两周时间，大多数瑞士选民(包括旅居海外的瑞士选民)对高速公路扩建计划持反对态度。另外三项公投议案涉及医疗费用分摊方案和房屋租赁法规修订-和公路扩建议案一样，直接关系民生。

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高速公路扩建计划的支持者正逐渐失势。一个月前，支持者还略占上风。而现在，由瑞士广播公司(瑞士资讯swissinfo.ch的母公司)委托gfs.bern研究所进行的第二次民意调查显示，形势已发生逆转：51%的受访者反对扩建项目，47%的受访者表示支持，仅有2%的人尚未做出决定。

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支持扩建项目的海外瑞士公民人数也急剧下降。在第一次民意调查中，海外瑞士人出人意料地支持当局提出的缓解高速公路拥堵的计划，其支持率远远高于瑞士全体民众。如今，海外瑞士人的态度则趋于分化：一半人支持，一半人反对。

这一趋势比较能够反映海外瑞士人的一贯行为风格，他们在投票过程中往往比瑞士全体民众更注重生态保护。

gfs.bern研究所的政治学家玛蒂娜·穆松(Martina Mousson)指出：“[自上次民意调查以来]，他们可能有更多的时间来了解相关问题。”

外部内容

相比于11月24日公投选票上的其他三个议题，选民对高速公路扩建计划的立场更为明确。gfs.bern的研究人员还指出，不同党派对高速公路扩建议题的态度呈现出明显分化：左翼社会民主党和绿党以及中间派自由绿党的支持者表示反对；右翼政党的支持者以及不信任政府的人则表示支持。

穆松说：“有意思的是，随着相关投票宣传活动的推进，男女之间的投票意向差异逐渐扩大。大多数女性倾向于投反对票，而大多数男性则倾向于投赞成票。“

总体而言，研究人员注意到，反对的声音逐渐增多，但最终结果依然难料。穆松补充道：“最终的结果可能还得看支持者在最后阶段的动员效果。”

民调详情 在2024年11月24日联邦公投前的第二次全国民调中，gfs.bern研究所于10月28日至11月7日期间对10’358名选民进行了调查，统计误差范围为+/-2.8个百分点。

大多数人支持统一分摊医疗服务费用

尽管支持新的医疗服务费用统一分摊模式(EFAS)的民众有所减少(下降了7个百分点)，但最新民调显示，这项由议会和政府支持的计划仍获得了54%的多数支持，37%的受访者表示反对。民调中有相当一部分受访者(9%)表示他们仍未做出决定，这可能是因为该提案的内容较为复杂。

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关于统一分摊医疗服务费用，左右翼阵营的分歧也有所扩大：与第一次民调时相比，社会民主党人现在更明确地站在反对一方，而右翼党派的支持者则普遍支持这项改革。

外部内容

gfs.bern研究所的卢卡斯·戈尔德(Lukas Golder)表示：“目前支持方略微占优。”不过，他对最终投票结果仍持谨慎态度，指出工会反对这项改革的论点似乎已在部分人群中产生了相当程度的共鸣。戈尔德补充道：“如果反对方要取胜，他们就必须说服那些未做出决定的选民。”

关于收紧转租规则的投票仍充满变数

瑞士租赁法的两项修正案也将于11月24日进行投票，其支持率也在投票宣传过程中明显下降。

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自一个月前的第一次民调以来，反对修正案的受访者人数上升了9个百分点，而支持修正案的受访者人数下降了14个百分点。gfs.bern研究所的政治学家认为，这一趋势表明选民倾向于在投票中拒绝修订法案。尽管如此，目前仍有相对多数的选民(50%)支持收紧转租条件，47%的受访者表示反对，另有3%尚未做出决定。海外瑞士选民的投票意向也呈现类似趋势。

外部内容

反对者认为这项改革会削弱对租户的保护；他们还认为现有规则已经足够完善。而支持者则通过指出网络平台上出现的转租问题，成功说服了一部分选民。

尽管持反对态度的选民人数有所增加，但gfs.bern研究所认为投票结果仍充满变数，最终将取决于选民的投票动员情况。

放宽房东驱逐权：或将面临否决

关于租赁法的另一项改革，情况就比较明朗了：该提案旨在让房东若需自用房产时，能更轻松地终止租约。

约53%的受访者表示计划投票反对这项改革，44%的受访者表示支持，3%的受访者尚未做出决定。与关于修订租赁法转租条款的投票意向一样，无论是国内还是海外的瑞士选民，反对修法的人明显增多。

外部内容

gfs.bern研究所指出，这项修法提案被广泛视为对租客权益的冲击，在一个60%人口为租房者的国家，这样的提案显然不受欢迎。因此，该研究所预计选民将在投票中否决这项提案。

更广泛的现象：民众对政府的信心下降

随着投票宣传活动的推进，11月24日公投的所有四项议题中，反对者的比例都在上升。这一趋势不同于瑞士历来对官方提案的正常民意形成模式。

戈尔德认为，这反映出选民对政府和议会的信任度在降低，目前的信任度比2018年以来的任何时候都低。

戈尔德认为，民众对政府当局的不信任有多种原因，而今年多项联邦公投提案被否决也加剧了这一情绪。

穆松指出，政府部长们在为这些提案辩护时表现冷淡。比如，经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)只是象征性地口头表态支持租赁法修订，同时反复强调政府本无意修订现行租赁法。

穆松还表示，这种不信任还源于人们普遍认为“许多问题仍未解决，尤其是乌克兰战争问题”。

>> 我们的视频节目《Let’s Talk》- 关于瑞士人对议会的信任(法)：

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：瑞士资讯中文部/gj)