医保费用成为瑞士家庭沉重负担

单一支付者医疗保险(single-payer health insurance)是一种医疗保险制度模式。其核心特点是：支付方只有一个，通常是政府(通过国家或地方层级的公共机构)；资金来源主要通过税收或强制性的社会保险缴费来筹集；覆盖全体居民，不论贫富、职业或健康状况，都能获得基本医疗保障；医疗服务由公立医院、私立医院或医生提供，但支付费用的渠道是统一的，即由政府这一“单一支付者”来报销或支付。

瑞士情况

瑞士是典型的多支付方(multi-payer)强制性全民健康保险，核心特点是：

强制参保：所有居民必须购买基本医疗保险;

多家保险公司：瑞士有多家私人保险公司居民可以自由选择，但这些公司都必须提供法律规定的“基本医疗保险套餐”;

费用承担：保费是一个固定金额，与收入无关。保费由个人缴纳，不同地区、不同公司、不同保险模式有差异。政府会对低收入人群提供补贴。

额外保险：居民可以再买补充保险，这部分由各家公司自由定价。

瑞士模式结合了“全民覆盖”与“市场竞争”，但缺点是保费对个人压力大。

资料来源：联邦卫生局