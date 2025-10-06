医保费用成为瑞士家庭沉重负担
瑞士Tamedia媒体集团发布的一项调查显示，多数瑞士人对医疗保险费用的上涨表示担忧。此外，68%的受访者支持引入单一支付者医疗保险(single-payer health insurance)。
单一支付者医疗保险(single-payer health insurance)是一种医疗保险制度模式。其核心特点是：支付方只有一个，通常是政府(通过国家或地方层级的公共机构)；资金来源主要通过税收或强制性的社会保险缴费来筹集；覆盖全体居民，不论贫富、职业或健康状况，都能获得基本医疗保障；医疗服务由公立医院、私立医院或医生提供，但支付费用的渠道是统一的，即由政府这一“单一支付者”来报销或支付。
瑞士情况
瑞士是典型的多支付方(multi-payer)强制性全民健康保险，核心特点是：
强制参保：所有居民必须购买基本医疗保险;
多家保险公司：瑞士有多家私人保险公司居民可以自由选择，但这些公司都必须提供法律规定的“基本医疗保险套餐”;
费用承担：保费是一个固定金额，与收入无关。保费由个人缴纳，不同地区、不同公司、不同保险模式有差异。政府会对低收入人群提供补贴。
额外保险：居民可以再买补充保险，这部分由各家公司自由定价。
瑞士模式结合了“全民覆盖”与“市场竞争”，但缺点是保费对个人压力大。
资料来源：联邦卫生局
该提议在各年龄段、各政党、不同性别群体及各收入阶层中获得了多数支持。另一方面，多数人不认同通过减少医院数量以降低医疗体系成本的想法。仅有36%的受访者对相关提问表示了“支持”或“相对支持”。
另外，参与调查人员中预计未来一年难以支付上涨医疗保险费用的人占比达9%；更有5%的受访者表示面对费用上调将毫无应对之策。
此次调研由Leewas研究所开展。9月25-28日之间，来自瑞士德语区、法语区及提契诺州的大约24’500人于参与了调查。误差幅度为正负1.9个百分点。
