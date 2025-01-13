“百万星辰”闪耀瑞士联邦广场
1月11日晚，瑞士慈善机构“明爱”(Caritas)在伯尔尼联邦广场点燃数千支蜡烛，发起“百万星辰”的声援活动。该活动提醒人们，瑞士仍有许多人生活在贫困中。
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伯尔尼明爱组织办公室表示，大约800人参加了联邦广场举行的活动。每支蜡烛都象征着“希望”与“团结”。该组织联合负责人Silja Wenk在新闻稿中说到：“我们希望通过这项活动告诉大家，每个人都不孤单。”
作为呼吁活动的一部分，明爱组织伯尔尼办公室与其他分支机构在全国100多个地点组织了声援活动。这些活动每年都会举行。
2014年以来，瑞士贫困率逐年上升。据瑞士联邦统计局数据显示，70.2万瑞士居民处于贫困状态，仅能勉强糊口。
瑞士贫困线根据瑞士社会援助会议( Richtlinien der Konferenz für Sozialhilfe, SKOS)的指导方针制定。2022年的贫困线为：单身人士平均每月收入2284瑞郎，两个成年人和两个子女家庭平均每月收入4010瑞郎。
根据瑞士联邦统计局公布的最新数据(多语)外部链接，瑞士的贫困率为8.2%；贫困风险率15.6%(贫困风险率是一个相对阈值。面临贫困风险的人所生活的家庭拥有的经济资源，不包括资产，远低于其所在国家的通常收入水平。)物质和社会匮乏率为4.9%(体面生活所需的，甚至是必要的物质及社会生活)。
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