“百万星辰”闪耀瑞士联邦广场

象征摆脱贫困愿望的“百万星辰”在瑞士联邦广场点燃。 Keystone-SDA

1月11日晚，瑞士慈善机构“明爱”(Caritas)在伯尔尼联邦广场点燃数千支蜡烛，发起“百万星辰”的声援活动。该活动提醒人们，瑞士仍有许多人生活在贫困中。

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伯尔尼明爱组织办公室表示，大约800人参加了联邦广场举行的活动。每支蜡烛都象征着“希望”与“团结”。该组织联合负责人Silja Wenk在新闻稿中说到：“我们希望通过这项活动告诉大家，每个人都不孤单。”

作为呼吁活动的一部分，明爱组织伯尔尼办公室与其他分支机构在全国100多个地点组织了声援活动。这些活动每年都会举行。

2014年以来，瑞士贫困率逐年上升。据瑞士联邦统计局数据显示，70.2万瑞士居民处于贫困状态，仅能勉强糊口。