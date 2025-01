«Eine Million Sterne» auf dem Bundesplatz gegen die Armut

Anlässlich der Solidaritätsaktion "Eine Million Sterne" hat Caritas am Samstagabend tausende Kerzen auf dem Bundesplatz angezündet. Die Aktion soll daran erinnern, dass in der Schweiz noch immer viele Menschen in Armut leben.

(Keystone-SDA) Rund 800 Menschen nahmen laut einer Mitteilung von Caritas Bern am Samstagabend an der Aktion auf dem Bundesplatz teil. Jede einzelne Kerze repräsentiere ein Symbol der Hoffnung und der Solidarität. «Mit dieser Aktion möchten wir zeigen, dass niemand allein ist», wird Silja Wenk, Co-Geschäftsleiterin der Caritas Bern, in der Mitteilung zitiert.

Im Rahmen der Aktion organisierte Caritas Bern zusammen mit anderen Caritas-Organisationen der Schweiz an über 100 Orten im ganzen Land Solidaritätsveranstaltungen. Die Aktionen finden jährlich statt.

Die Armutsquote in der Schweiz ist seit 2014 kontinuierlich gestiegen. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind 702’000 Menschen in der Schweiz von Armut betroffen. Fast noch einmal so viele leben am Existenzminimum.