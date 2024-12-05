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瑞士會不會在國際富豪爭奪戰中「失寵」？

瑞士正面臨吸引流動財富的激烈競爭。
瑞士正面臨吸引流動財富的激烈競爭。 Keystone / Christian Beutler

瑞士最富有的居民不是瑞士人，而是一位定居日內瓦的法國人-香奈兒奢侈品牌聯合所有人傑拉爾德·韋特海默(Gérard Wertheimer)。預計截至今年底，還會有數百位像他這樣的外國大富豪遷入瑞士。

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除了报道金融科技、加密货币、区块链、银行和贸易以外，作为瑞士资讯swissinfo.ch的商业记者，我还在瑞士各地打板球，包括在冰冻的圣莫里茨湖。

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根據《2024年Henley私人財富報告》，財富遷移浪潮預計將促使約12.8萬名富豪更換居住地。有些人因戰爭或壓迫性政權離開家鄉；有些人則為逃避制裁或尋求更低的稅負而遷徙。

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「任何累積了財富的人都希望為家人保全資產，因此安全是個決定性因素，」瑞士金融家埃里克·薩拉辛(Eric Sarasin)在接受《新蘇黎世報·週日版》(NZZ am Sonntag )採訪時說，「在政治緊張局勢幾乎在全球範圍內加劇之時，我將瑞士視為一個穩定的綠洲。」

財富遷移創紀錄

Henley & Partners公司表示，從未有這麼多的富豪在一年內尋找更適合居住的地方。

作為全球最大的離岸財富中心，瑞士長期以來以穩定的治理、宜人的自然風光、隱密的生活環境以及對富人慷慨的稅收優惠，吸引了全球最富有的人群。

幾十年來，搖滾明星、運動名人、成功企業家和其他富有的外國人士都受到瑞士各州的熱情歡迎。各州甚至為吸引他們不遺餘力。

兩年前，為避開挪威稅制的變化，數十名最富有的挪威人遷來瑞士。而在英國新政府決定改變富有移民稅收政策後，預計將有更多富豪將選擇離開英國。荷蘭和法國也在討論如何從最富有的居民手中爭取更多稅收。

瑞銀集團(UBS)預測，到2028年，英國的百萬富翁人數將減少17%。

「每週，越來越多的英國富有人士向我們諮詢，數量比去年同期多得多，」稅務諮詢公司BDO蘇黎世辦公室稅務與法律負責人斯特凡·皮勒(Stefan Piller)9月時曾向《金融時報》表示。

財富的反對者

然而在吸引富翁方面，瑞士也面臨來自其他國家的激烈競爭(見圖表)。阿聯酋對富有的俄羅斯人和印度人吸引力十足，而新加坡和澳洲則迅速吸引了大量亞洲的百萬富翁。

外部内容

在歐洲，葡萄牙和義大利透過調整稅制吸引了更多富有居民。

瑞士雖仍被視為富人的理想目的地，但條件卻不如以往優厚。2007/08年金融危機促使瑞士政府收緊了由各州提供的特殊“一攬子”優惠稅率，一些州(如蘇黎世州)甚至通過投票，完全禁止了這一做法。

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此外，這些稅收優惠條款還禁止受益人從海外業務中獲得收入，這使得未退休的創業家無法享有稅收優惠。

但在某些人看來，瑞士對富人的政策依然過於慷慨。今年早些時候，瑞士左翼黨派社會民主黨(SP/PS)的青年支部發起了一項公民動議，要求對富人徵收50%的遺產稅以資助氣候保護措施。

動議的反對者則抱怨說，這種稅收政策將削弱瑞士對富有外國人的吸引力。

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(編輯Reto Gysi von Wartburg/sb編譯自英語小雷/gj繁體校對盧品妤)

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