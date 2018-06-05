此内容发布于2018年6月5日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月5日 -09:00

迪拜瑞士学校是北非与中东地区首座获迷你能源认证的建筑。

(SISD)

开办在阿拉伯联合酋长国迪拜市的瑞士国际理科学校(Swiss International Scientific School)，是中东地区的第一所瑞士学校。不过最了不起的是这所学校的规模，它是分布在几大洲的18所瑞士学校中最大的一所。

迪拜的瑞士国际理科学校(英)外部链接始建于2015年，当时原籍日内瓦的商人奥马尔·达尼阿尔(Omar Danial)已在阿联酋住了好几年，他决定创办这所学校，时至今日，已有来自60个国家的儿童与少年在该校就读。

“我们学校提供了独特的体验-我们鼓励批判与创新思维，所提供的教育让我们的学生能够升入世界一流大学，还聘请了来自各国的教师与员工，”该校校长贝亚特·索莫尔(Beat Sommer)解释道，他曾在恩嘎丁(Engadine)的私立学校阿尔卑斯卓士中学(Lyceum Alpinum Zuoz)工作，积攒了丰富的专业经验。

一招“赢棋”

瑞士国际理科学校的气氛非常与众不同。“我们的国际性群体非常特别，学生、教师与员工都来自世界各地，我们一起生活、共同成长，”营销主管卡特丽娜·佩尔利尼(Caterina Perlini)透露。她本人就是该校国际性的绝好体现-她是位德国人，却出生在意大利。

这所学校称得上是共存与高效的典范，正反映出瑞士的价值观，这也是如今该校能在迪拜两百多家学校中站稳脚跟的原因。对它的创办人来说，这招棋可谓一招“赢棋”。

2010年奥马尔·达尼阿尔举家迁往迪拜，他想在那里为自己的六个孩子找到一所能提供瑞士式教育的学校。然而遗憾的是，当时并不存在这样的学校，因此他在2012年开始着手办学。

(swissinfo.ch)

男女同班

该校于2018年2月19日正式建校。迪拜的这所瑞士学校采用男女同校制，但目前校内仅设有男生宿舍楼，女生宿舍楼将于9月份新学年开始时投入使用。

外国的18所瑞士学校都“由各赞助州的教育计划支持”，瑞士外交部(多语)外部链接表示。就在不久前，瓦莱州(Valais)刚刚成为瑞士国际理科学校的赞助州，通过它，该校得以为引入瑞士高中教育奠定了基础，后者为升入瑞士大学提供了必要的教育。这不但在阿联酋，在整个阿拉伯世界都是件新鲜事。

瑞士教育的真正实力在于它的多语性。瑞士国际理科学校的独特之处也表现在它教学中的多语性上：阿拉伯语、英语、法语和德语。贝亚特·索莫尔解释说：“我们的双语教学体现出瑞士教育制度的特色，即各年级都非常专业和具有包容性。由于有四种语言，可以有多种组合，能根据学生的不同需要加以调整。”

该校的另一个办学宗旨是它的二元文化：在教学过程中融入了对阿联酋和瑞士文化的尊重。整个教学过程包含人文学科与理科学科。学生从该校毕业(第一届毕业生将于2019年结业)时将具备语言与纪律能力，以便更好地面对大学生活。迪拜瑞士中学跻身为该地区最受欢迎学校，即使学费高昂(幼儿园为1.63万瑞郎，初二为3.26万瑞郎)也吓不倒各位家长，这绝非偶然现象。



在迪拜瑞士学校就读的学生来自60个国家。

(SISD)

关注环境

还值得一提的是美感，这个项目由studio U + A(英)外部链接建筑设计室设计，位于靠近迪拜湾(Dubai Creek)的一块地上，迪拜湾虽然像条河，其实是条总长15公里左右的海峡，迪拜市就在它附近铺张开来。

就建筑而言，这也是座创下纪录的学校-它是北非与中东地区首座获得迷你能源认证(德、法、意)外部链接(Miniergie)的建筑。这一瑞士认证标志见证了新建筑与翻修建筑的耐久性，是对环境的关注。

瑞士国际理科学校的照明依赖法国企业Switch Made(英)外部链接。今天这所学校使用逾2200个LED灯，这些灯的耗电量很低，其设计让人联想到阿联酋和瑞士的文化，举例来说，建筑物入口处的一面玻璃墙表现的是阿尔卑斯山脉，而内部空间却让想到长着棕榈树的绿洲。





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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