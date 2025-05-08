瑞士采取行动禁止掌掴儿童

瑞士议会国民院就非暴力育儿原则正式写入瑞士法律进行了投票。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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国民院成员以134票支持，56票反对，2票弃权通过了相关法律修订案。该修订案将提交联邦院。
瑞士人民党中的少数派对法案表示反对。该党发言人称该措施毫无必要。
但大多数议员赞成政府的提案，并认为，非暴力育儿原则将作为典范，向社会发出明确的信号：不会容忍体罚及其他有辱人格的对待儿童的暴力行为。
该法案以议员Christine Bulliard-Marbach提出的相关议员动议为出发点。该动议分别于2021年和2022年得到瑞士国民院和联邦院的一致通过。
体罚和其他残忍或有辱人格的惩罚形式是全世界儿童遭受的最常见的暴力形式；
在大多数国家，超过三分之二的儿童受到照料者的暴力管教(英)外部链接；
全球只有15%的儿童受到法律的充分保护，免受一切体罚；
在62个国家，学校尚未完全禁止体罚和其他有辱人格的惩罚形式；
在29个国家，根据国家、传统和(或)宗教法律，鞭打、鞭笞、仗罚等体罚仍然是适用于青少年的合法处罚。
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