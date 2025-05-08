瑞士采取行动禁止掌掴儿童

瑞士议会国民院希望将非暴力教育写入法律。 Keystone-SDA

瑞士议会国民院就非暴力育儿原则正式写入瑞士法律进行了投票。

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国民院成员以134票支持，56票反对，2票弃权通过了相关法律修订案。该修订案将提交联邦院。

瑞士人民党中的少数派对法案表示反对。该党发言人称该措施毫无必要。

但大多数议员赞成政府的提案，并认为，非暴力育儿原则将作为典范，向社会发出明确的信号：不会容忍体罚及其他有辱人格的对待儿童的暴力行为。

该法案以议员Christine Bulliard-Marbach提出的相关议员动议为出发点。该动议分别于2021年和2022年得到瑞士国民院和联邦院的一致通过。

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