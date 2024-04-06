世界上价值最高的流通货币是瑞士的千元大钞

1000瑞郎(约合8900元人民币)纸币在日常生活中比较罕见，但是，这种千元大钞却在瑞士流通钞票中足足占了57%的比例。

新版面值为1000瑞士法郎的纸币于2019年正式流通。 © Keystone / Ennio Leanza

该币基色为紫色，首先跃入眼帘的是上面握手图案。20世纪70年代末，由于当时流通的1000瑞郎纸币的背面印有三只蚂蚁，这使得瑞士千元大钞一直被人俗称为 “大蚂蚁”，其独特之处在于：世界上最值钱的钞票非它莫属。

之前，稳坐第一的还是新加坡和文莱达鲁萨兰国(简称文莱)两国的货币，城市国家新加坡曾经发行过面值10’000新加坡元的纸币(按当前汇率计算，约为6’600欧元)，但在2014年政府决定停止发行，这一决定是由于电子商务的兴起以及打击洗钱的需要所促成的。文莱(其货币与新加坡货币挂钩)于2020年11月进行了效仿，停止发行10’000文莱元纸钞。然而，尽管正逐渐退出流通领域，这两种钞票却都保留了其法定币值。

过去也有其他高面值钞票的先例。比如说，直到1969年，美国才停止流通(即使极其罕见)10’000美元的纸币。

备受欢迎的千元大钞

瑞士一直不愿放弃发行面额为1000瑞士法郎的纸币。

就我个人而言，我手里拿着一张或多张“大蚂蚁”的情况并不常见。唯数不多的几次是在数年前，当时的工资袋是实实在在的工资袋，里面装有货真价实的(更准确地说沙沙作响的)现金，人们在月末都携带现金和付款单去邮局柜台办理业务。自那以后，我想自己就没再碰过一张1000瑞士法郎的钞票，甚至也从未想过要把自己的积蓄藏在床下。

然而，瑞士国家银行(SNB)表示，这一面额的纸币“无论是作为付款手段，还是保值”都倍受欢迎。面值1000瑞士法郎的纸币足足占了瑞士市面所有流通钞票的57%，其发行量超过4800万张(总价值超过480亿)。相比之下，流通中的100瑞士法郎纸币(使用最为广泛的纸币)为1.4亿张。

100万瑞郎的千元大钞只有……10厘米厚

正如新加坡一样，欧盟于2019年停止发行面额为500欧元的纸币，甚至瑞士也有人质疑大面额千元钞票的必要性。2017年，当《联邦货币和支付手段法》(LUMMP)修订草案进入联邦议会讨论阶段时，左派与诸如“透明国际”(Transparency International)等一些组织曾指出，千元纸钞也很容易被用于犯罪活动。

一个数据就足以令人豁然开朗：一叠面额1000瑞郎总额100万瑞郎的纸币，只有10厘米厚，重1公斤；作为比较，面额100美元总额100万美元的纸币则重达10公斤。

这一担心毫无根据？对联邦政府来说答案是肯定的。2016年，在回应一位社会民主党议员的质询时，瑞士联邦委员会曾指出，联邦警察署(Fedpol)与洗钱举报办公室(MROS)均未收到“与使用1000瑞郎纸币相关的可疑犯罪活动的报告”。

尽管 “意识到现金可能被滥用于犯罪活动”，瑞士政府接着表示，“但是，对于高面额纸币会带来特别风险性的疑虑尚无根据”。

简而言之，“大蚂蚁”-为了符合于新的图案设计，应该说“握手”版千元大钞-仍然前程似锦。

