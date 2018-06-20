此内容发布于2018年6月20日 下午12:02 最后更新 - 2018年6月20日 -12:02

尤其是亚洲的人财富增长更快

(Keystone)

凯捷管理顾问公司最新公布的全球财富报告显示，全世界范围内的百万富翁人数去年再次有所增加，他们占有的财富总数首次超过了70万亿美金。

良好的经济状况和投资产品的增值，令富人的财产水涨船高，尤其是亚洲和北美的富人更是从股市中大幅获益。瑞士也同样，百万富翁大军的阵容增加了25’000位，现在这里共有389’200人的财富达到或超过了100万美金，相当于每22个人中就有一位百万富翁。



2017年世界各国的百万(美金)富翁人数增加了11%，这是自2011年以来的第二高的增长。凯捷管理顾问公司(Capgemini)在今年的全球财富报告上公布了该数据。



股票、现金和其他类似投资产品的良好发展势头为富人的财产增值起了决定性作用。此外，百万富翁们对加密货币作为投资产品的兴趣也逐渐显露。一个民意测验的结果显示，29%百万富翁对投资加密货币显示出浓厚兴趣，27%有“轻微兴趣”。



欧洲延续了前一年的良好趋势，去年欧洲的百万富翁人数增加了300’000人，增加到480万人。



凯捷管理顾问公司的专家预计，富人的财产还将继续增长，至2025年现在和即将出现的百万富翁们的财富将达到100万亿美金。

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