奥尔加和西尔万·迪贝有意终结造成多种果蔬腐烂的灰霉病。 (swissinfo.ch)

发霉是采摘下来的草莓、香蕉与各种土豆的头号敌人。凭借一种已取得国际专利的自然方法，沃州(Vaud)初创企业AgroSustain及其创办人奥尔加·迪贝(Olga Dubey)向这些有害真菌正式开战。

致病性真菌(法)外部链接是植物病害的主要成因，据估计每年在全球造成的农业损失超过2千亿瑞郎(约合1.35万亿元人民币)。受其影响的不止是农民，灰霉病还常常发生在采摘之后，导致浪费和果蔬批发、零售商的巨额(600亿瑞郎)销售损失。





我们就有了一种既有效、经济，又比当前仅有的化学制剂更为环保的替代方法。

奥尔加·迪贝 引言结束

“在采摘后发生的损失中，有三分之一为发霉所致。由于食品仓储与运输条件不到位，这一问题在发展中国家尤为严重，”初创企业AgroSustain (多语)外部链接的创办人奥尔加·迪贝(Olga Dubey，28岁)指出。

这家沃州可持续性农业新办企业的志向就是终结这种有害真菌。他们的办法？一种被命名为AgroShelf+的有机合成物。这种合成物能够阻止数种致病性真菌的生成，从而延长多种果蔬的保存期限。

农药遭人冷眼

奥尔加·迪贝还在洛桑大学攻读博士学位时，就发现了一种具有很强抗真菌属性的分子。“这种天然存在于植物中的分子有一个优势，即可以通过有机合成过程提取。这样我们就有了一种既有效、经济，又比当前仅有的化学制剂更为环保的替代方法，”她透露。



瑞士法规禁止使用合成农药处理采摘后的农业产品。但许多国家和美国一样，允许这种做法。然而因其对健康和环境的危害，农药如今越来越受人诟病，这一现象显然并未逃过奥尔加·迪贝的眼睛。

“目前全球正进行着一场趋向更健康更环保生活方式的运动。我深信，凭借足够的经验、知识与合适的科技，我们面临的各种问题的全部答案都可以在大自然中找到，”这位年轻的实业家认为。

26岁创办企业

童年的奥尔加·迪贝在俄罗斯祖父母家的菜园里度过了自己的大部分闲暇时光，她从小便产生了这种信念。她说道：“我还很小的时候，就已经意识到储藏食物提出的挑战。它被铭刻在我的脑海中，可能日后还影响了我的学业选择。”

我虽热爱科研，但也一直有服务于民的心愿。

奥尔加·迪贝 引言结束

一完成分子生物学的课程，这位当时才刚满26岁的年轻女性就和丈夫西尔万·迪贝(Sylvain Dubey)，及让-帕斯卡·阿里博(Jean-Pascal Aribot)一起创建了AgroSustain公司。身为生物学博士的丈夫负责技术，而阿里博则担任商业总监。

“我虽热爱科研，但也一直有服务于民的心愿。所以在有了发现之后，我决定走出实验室，来开发这种新产品和创办自己的公司，”奥尔加·迪贝用带着俄语口音的英语讲述道。

多方支持

AgroSustain公司如今拥有9名员工，并已于去年年底完成头期100万瑞郎的融资。新一轮融资不久后即将开始，以使首批产品能在2021年进入市场。这家初创企业还受益于数家支持创新的组织提供的贷款与奖金。



必须指出，奥尔加·迪贝的发现引起业内各方面的极大关注，同活跃在瑞士及海外的重要零售商的合作关系也已秘密展开。此外，一年来曾有不少机构提出过购买意向。

“我们不会出售AgroSustain。不过我们会考虑各种可能的合作关系，以便更广泛地销售本公司产品，”这位年轻实业家表示。她刚刚入选《福布斯》杂志“科学与保健”类别30位30岁以下精英榜年度排名(英)外部链接。

联邦的关注

公共参与者也非常关注AgroSustain公司的潜力。因此这家初创企业也同尚然(Changins)的联邦农业研究中心Agroscope (多语)外部链接签署了合作协议。后者是瑞士七所联邦能力中心之一，专门进行农学研究。

“这种形式的合作，这还是第一次。两者间几乎是完全的整合，因为我们不但共用场地，还尽量最大限度地汇集我们的知识，”尚然这所真菌学与生物技术中心的负责人卡蒂娅·然德洛(Katia Gindro)解释说。

奥尔加·迪贝(左)同卡蒂娅·然德洛领导的尚然Agroscope真菌学与生物技术中心之间展开紧密的合作。

(swissinfo.ch)

这种合作关系深受双方的重视，未来几年应能进一步得到发展。大家都可从中受益。

降低风险

就AgroSustain而言，他们很高兴能够获得农学研究的尖端知识，并得以使用精良的基础设施-各种实验室、温室与耕地，用来做实地试验。

而对联邦专家来说，他们将之视为接触活跃在农科创新产品开发领域的经济力量的途径。此外，这种合作亦完美地融入旨在降低植物检疫产品使用相关风险的联邦行动计划(多语)外部链接。

卡蒂娅·然德洛指出：“将来我们必须放弃某些化学农药和杀霉剂的使用，比如用来控制生长在葡萄树插条与嫁接处的灰霉病的Travacid。在这方面，AgroSustain所做的工作就显得非常重要，还能找到应用于其他农业领域的方式。”





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