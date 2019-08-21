此内容发布于2019年8月21日 上午9:30

今年7月，瑞士钟表出口增长4.3个百分点，交易量比上月上涨19亿瑞郎。

(Keystone / Alessandro Della Bella)

尽管几个星期来，香港-瑞士钟表最大的出口市场-处于紧急状态，但是瑞士钟表出口额还是有所增长。其他亚洲较大市场强劲的增长势头是重要助力。

瑞士钟表工业联合会(FH)8月20日公布的数据显示，今年7月，瑞士钟表出口增长4.3个百分点，交易量比上月上涨19亿瑞郎。如果考虑进价格影响因素，增幅则减小0.1%。

继6月出口量下跌10%的之后，7月的回升对瑞士钟表业来说，很是振奋人心。回顾2019年前7个月，瑞士钟表表出口整体增幅接近2%。

香港降–中国大陆升

地区细分数据显示：今年7月，瑞士向香港出口2.57亿瑞郎的钟表类商品，较6月下降了1.3%。香港市场6月的跌幅则高达27%。

数星期以来，香港示威人群持续在街头举行以自由民主为诉求的示威游行活动。集会时常出现暴力升级的状况，城市内店家歇业大吉。很多大陆购物游客也放弃了赴港旅游的计划。

同期，瑞士钟表针对国际大市场的出口显现出欣欣向荣的发展：7月出口美国的额度达到1.92亿美元(增幅6.1%)，出口中国大陆的钟表总值达到1.52亿瑞郎(增幅16%)。

对亚洲其他地区的出口增幅更加显著，比如，对日本的钟表出口量增长23%，新加坡增长18%。

瑞士资讯swissinfo.ch/sda-ats

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