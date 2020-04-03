因為新冠病毒疫情，國際交通基本停運，空寂的日內瓦機場。 (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

疫情氾濫，瑞士實行了各種“抗疫”措施，這些措施令企業主們深陷困境。為了避免出現大批裁員，瑞士採用了一種補救方法-縮短工時。



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關閉公共設施、售賣非生活必需品的商店；封鎖邊境、限制旅遊，所有這些對抗新冠病毒的嚴厲措施，令餐廳、飯店、交通、工業、旅遊業……許多行業都深受打擊。瑞士眾多企業的營業額嚴重受挫，不得不縮短員工的工時，從而保住員工的職位。



什麼是縮短工時？

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瑞士企業如果遇到困難，可以縮短員工的工作時間，員工工作時間短，老闆就付比較少的薪水，員工因縮短工時而拿不到的那部分收入，由失業救濟機構補償。



比如一位全職工被縮短50%的工時，企業付50%的工資，剩下一半工資的80%由失業救濟機構補助。最終，這位員工能拿到以前工資額度的90%。失業救濟機構將這些補償金支付給企業，再由企業支付給員工。

企業也可以在特定的時期，完全關閉。



什麼樣的情況下可以縮短員工工時？

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訂單減少；金融危機或大流行病時期，會令企業暫時陷入困境，從而導致部分裁員，儘管過幾個月企業可能又再次需要這些人手。縮短工時的做法就是為了避免裁員。



為了得到縮短工時的補助，企業主必須在採取這一措施之前提前10天通知所在州的相關部門，這樣官方才有時間，對縮短工時的必要性、以及企業此舉是否真正以保住職位為目的進行核實。

企業可以為哪些員工申請縮短工補助？

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老闆可以為簽有無限期勞工合約的職工申請縮短工時補助，企業主必須支付這些員工的正常工資，一般情況下不能解僱他們。而學徒工、臨時工和簽有限期合約的員工則無權申請這項補助。



老闆必須得到員工的書面同意，才能縮短其工作時間，每位員工都有權拒絕這一措施、而繼續領取正常工資，但是這種情況下，員工被辭退的風險則相對增加。



縮短工作時間不會影響今後該員工領取失業金的時長。員工和老闆必須在縮短工時期間繼續支付社會保險金。

在縮短工時期間是否可以辭退員工，或者員工選擇主動辭職？

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可以，只要遵守辭職期限，勞工合約隨時可以解除。在員工離開企業之前，老闆必須支付員工的正常工資。



新冠病毒疫情期間，縮短工時的規定有什麼不同？

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瑞士政府放鬆了一些要求：

企業可以馬上通知官方將採取縮短工時的措施，而不需要提前10天。

縮短工時的最高時限從三個月延長到半年。

學徒工、臨時工和簽有期限合約的員工，也可以申請縮短工時補助。





新冠病毒疫情期間，瑞士有許多家企業採取縮短工時的措施？

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直至目前，瑞士官方收到企業117萬份申請縮短工時申請，相當於瑞士所有在職人員的20%。

Radio Radio SRF, Echo der Zeit, 24.03.2020

縮短工時措施在危機時期是否有用？

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早在2009年的經濟危機中，瑞士企業深受打擊，當時瑞士共有9萬名在職員工從縮短工時措施中受益。蘇黎世聯邦理工大學的經濟研究機構KOF對於縮短工時是否在2009-2015年期間減少了失業率進行了調查。結果顯示，這一措施的確起到了積極作用-至少將瑞士在此期間的失業率減少了10%。縮短工時所消耗的費用，比支付失業金產生的費用要少得多。

其他國家也使用縮短工時這種辦法嗎？

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大多數工業國家都熟悉縮短工時這種機制，在2009年經濟危機期間使用相當廣泛。這次疫情期間，越來越多的國家在動用這一措施，許多國家像瑞士一樣放鬆了要求，比如德國、意大利、法國和荷蘭。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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