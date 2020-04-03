此内容发布于2020年4月3日 上午9:30

因为新冠病毒疫情，国际交通基本停运，空寂的日内瓦机场。 (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

疫情泛滥，瑞士实行了各种“抗疫”措施，这些措施令企业主们深陷困境。为了避免出现大批量裁员，瑞士采用了一种补救方法-缩短工时。



关闭公共设施、售卖非生活必需品的商店；封锁边境、限制旅游，所有这些对抗新冠病毒的严厉措施，令酒店、饭店、交通、工业、旅游业……许多行业都深受打击。瑞士众多企业的营业额严重受挫，不得不缩短员工的工时，从而保住员工的职位。



什么是缩短工时？

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瑞士企业如果遇到困难，可以缩短员工的工作时间，员工工作时间短，老板就付比较少的薪水，员工因缩短工时而拿不到的那部分收入，由失业救济机构补偿。



比如一位全职工被缩短50%的工时，企业付50%的工资，剩下一半工资的80%由失业救济机构补助。最终，这位员工能拿到以前工资额度的90%。失业救济机构将这些补偿金支付给企业，再由企业支付给员工。

什么样的情况下可以缩短员工工时？

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订单减少；金融危机或大流行病时期，会令企业暂时陷入困境，从而导致部分裁员，尽管过几个月企业可能又再次需要这些人手。缩短工时的做法就是为了避免裁员。



为了得到缩短工时的补助，企业主必须在采取这一措施之前提前10天通知所在州的相关部门，这样官方才有时间，对缩短工时的必要性、以及企业此举是否真正以保住职位为目的进行核实。



企业可以为哪些员工申请缩短工补助？

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老板可以为签有无限期劳工合同的职工申请缩短工时补助，而学徒工、临时工和签有限期合同的员工则无权申请这项补助，企业主必须支付这些员工的正常工资，一般情况下不能解雇他们。



老板必须得到员工的书面同意，才能缩短其工作时间，每位员工都有权拒绝这一措施、而继续领取正常工资，但是这种情况下，员工被辞退的风险则相对增加。



缩短工作时间不会影响今后该员工领取失业金的时长。员工和老板必须在缩短工时期间继续支付社会保险金。





在缩短工时期间是否可以辞退员工，或者员工选择主动辞职？

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可以，只要遵守辞职期限，劳工合同随时可以解除。在员工离开企业之前，老板必须支付员工的正常工资。



新冠病毒疫情期间，缩短工时的规定有什么不同？

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瑞士政府放松了一些要求：

企业可以马上通知官方将采取缩短工时的措施，而不需要提前10天。

缩短工时的最高时限从三个月延长到半年。

学徒工、临时工和签有期限合同的员工，也可以申请缩短工时补助。

新冠病毒疫情期间，瑞士有许多家企业采取缩短工时的举措？

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直至目前，瑞士官方收到企业117万份申请缩短工时申请，相当于瑞士所有在职人员的20%。

Radio Radio SRF, Echo der Zeit, 24.03.2020

缩短工时举措在危机时期是否有用？

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早在2009年的经济危机中，瑞士企业深受打击，当时瑞士共有9万名在职员工从缩短工时举措中受益。苏黎世联邦理工大学的经济研究机构KOF对于缩短工时是否在2009-2015年期间减少了失业率进行了调查。结果显示，这一举措的确起到了积极作用-至少将瑞士在此期间的失业率减少了10%。缩短工时所消耗的费用，比支付失业金产生的费用要少得多。





其他国家也使用缩短工时这种办法吗？

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大多数工业国家都熟悉缩短工时这种机制，在2009年经济危机期间使用相当广泛。这次疫情期间，越来越多的国家在动用这一举措，许多国家像瑞士一样放松了要求，比如德国、意大利、法国和荷兰。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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