可远程控制并维修的智能化机器：来自沃州的博斯特公司为包装及标签制造业提供专业设备。 (© Keystone / Jean-christophe Bott)

工业领域的数字化浪潮袭来，瑞士已做好准备乘风破浪。然而请小心，Xavier Comtesse在6月12日出版的新书中提到：也可能溺水。

一位天生的沟通高手，一位富有远见的多面手，一位爱挑衅的人，一位酷爱革新的人：无论用什么词，都难以穷尽描述Xavier Comtesse这个人。这位瑞士驻波士顿的前科学领事，瑞士西部地区被誉为自由思维实验室瑞士智库(法)外部链接的前所长(见介绍)，新出了一本书，有近10位共同撰写者，其中就包括斯沃琪的合作创始人Elmar Mock。《工业4.0的缔造者》(法)外部链接一书介绍了瑞士4.0革命的弄潮儿。这位科技狂人接受了瑞士资讯swissinfo.ch的采访：



同其他10位作者一起，Xavier Comtesse介绍了在4.0革命中走在前列的瑞士企业 (swissinfo.ch)

瑞士资讯swissinfo.ch：让我们从术语入手，您所理解的工业4.0到底是什么呢？

Xavier Comtesse：很简单，就是工业中的数字化革命。大数据、人工智能、物联网、3D打印：所有这些近10年来的革新，从根本上改变了机械、物品和消费品的制造模式。

虽然公众还没怎么察觉，但第4次工业革命确实已经像海啸一样席卷了瑞士的整个工业。它非常重要，完全可以媲美之前的三次革命-18世纪发明蒸汽机、19世纪末电动机床和20世纪电脑引领的机床革命。

swissinfo.ch：您能举几个具体的例子吗？

X.C.：有上千个例子。例如沃州的包装专业设备公司博斯特(Bobst)，他们可以有针对性地准备产品，然后销往全世界。凭着机器内置的传感器，用户可以很清楚地知道，什么时候、哪个零件是需要更换的。远程就能提供咨询，这彻底改变了工厂和客户之间的关系。很快，我们还可以远程对机械进行维修。

“机器学习”(machine learning)也有惊人的成果。汝拉Willemin-Macodel公司生产的机器，一旦发现所制造的零部件有问题便可自行调整。

swissinfo.ch：您在书中提到的4.0革命的实践者，大多是中小型企业和大型工业企业，而很少有初创和起步公司，为什么呢？

X.C.：与众所周知的不同，瑞士的中小型企业和大型工业企业创造了更多的工作岗位、享有更多专利，而不是初创公司。企业更关注自己的客户，而且知道如何尽快地适应顾客的需求。

现在我们要说，虽然伟大的联邦理工学院扶植了许多初创公司，但它还是错过了第四次工业革命。

“虽然伟大的联邦理工学院扶植了许多初创公司，但它还是错过了第四次工业革命。” Xavier Comtesse

引言结束

Willemin-Macodel公司的工程师开发了新的“机器学习”系统，他是在Delsberg(编者注：该公司所在地)通过斯坦福大学的网络课程(大型开放式网络课程，MOOC)学到相关知识的。而洛桑联邦理工学院根本就没有人工智能的教学。

swissinfo.ch：您是不是造了一个“噱头”就为了突出“工业4.0”这个标语，因为毕竟许多企业很早以前就开始数字化转型了。

X.C.：此类说法我从企业那里经常听到，他们都是些拒绝变革、对持续的变化不感兴趣的。这种现象在钟表工业界里尤其突出。那些落后的人可能忘了，在2007年第一只iPhone问世以前，我们还不能大规模地收集和分析用户数据；但泰格豪雅(TAG Heuer)的“智能手表”做到了。在21世纪的经济大潮中，谁了解客户的习惯和动机，谁就具有决定性的竞争优势。

swissinfo.ch：您所描绘的这种革命，对瑞士工业来说，是机会还是风险？

X.C.：兼而有之。那些不适应时代的企业，就会被判死刑；而那些顺应时代的，则会利用机会，创造更多的可能。

Xavier Comtesse不知疲倦地在向人们证明，科技革新的优势和力量 (Keystone / Martial Trezzini)

借着数字化改革的东风，西方才首次唤起了将工业制造基地重新挪回来的希望。新的机型可以实现全自动化生产，这样我们的国民经济面对发展中国家才会重新具有竞争力。

swissinfo.ch：这样高的自动化却会让许多员工的岗位风雨飘摇。对机器来讲似乎不错，但对人来说…

X.C.：不，正相反：这会产生更多新的工作岗位，而且是更有创造性、更让人安心的。职业将发生变化，工业与服务业之间的传统界限会消失。许多岗位将转向咨询、私人助理、医疗等领域。人们将会更多地与人打交道，而不是机器。我们离伊甸园也会更近。

swissinfo.ch：您很乐观，但瑞士真的有那么强的实力，能和中国、美国这样的巨人竞争吗？

X.C.：很简单，掌握“硬件”，开发“软件”，也就是知道在工业世界里该怎么做，然后把算法和大数据加上去。瑞士一直在工业高精尖领域很有建树，特别是与其他国家例如美国相比；不过他们很重视“软件”，也非常具有优势。

swissinfo.ch：瑞士政府认识到您书中所提到的这项挑战了吗？

X.C.：没有，政界对此还知之甚少。没有一位联邦委员能够理解到这一行业的巨变。我的书也有教育功能。我想用具体的实例告诉大家，企业所受到这种巨变的影响。我会给每位联邦委员都送上一本我的书。







(转译：宋婷)

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