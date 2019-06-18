可遠程控制並維修的智能化機器：來自沃州的博斯特公司為包裝及標籤製造業提供專業設備。 (© Keystone / Jean-christophe Bott)

工業領域的數字化浪潮襲來，瑞士已做好準備乘風破浪。然而請小心，Xavier Comtesse在6月12日出版的新書中提到：也可能溺水。



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一位天生的溝通高手，一位富有遠見的多能者，一位愛挑釁的人，一位酷愛革新的人：無論用什麼詞，都難以窮盡描述Xavier Comtesse這個人。這位瑞士駐波士頓的前科學領事，瑞士西部地區被譽為自由思維實驗室瑞士智庫(法)外部链接的前所長(見介紹)，新出了一本書，有近10位共同撰寫者，其中就包括斯沃琪(Swatch)的合作創始人Elmar Mock。 《工業4.0的締造者》(法)外部链接一書介紹了瑞士4.0革命的先鋒。這位科技狂人接受了瑞士資訊swissinfo.ch的採訪：



同其他10位作者一起，Xavier Comtesse介紹了在4.0革命中走在前列的瑞士企業。 (swissinfo.ch)

瑞士資訊swissinfo.ch：讓我們從術語入手，您所理解的工業4.0到底是什麼呢？



Xavier Comtesse：很簡單，就是工業中的數字化革命。大數據、人工智能、網際網路、3D列印：所有這些近10年來的革新，從根本上改變了機械、物品和消費品的製造模式。



雖然公眾還沒怎麼察覺，但第4次工業革命確實已經像海嘯一樣席捲了瑞士的整個工業。它非常重要，完全可以媲美之前的三次革命-18世紀發明蒸汽機、19世紀末電動機械工具和20世紀電腦引領的機械工具革命。



swissinfo.ch：您能舉幾個具體的例子嗎？



X.C.：有上千個例子。例如沃州的包裝專業設備公司博斯特(Bobst)，他們可以有針對性地準備產品，然後銷往全世界。憑著機器內建的傳感器，用戶可以很清楚地知道，什麼時候、哪個零件是需要更換的。遠程就能提供諮詢，這徹底改變了工廠和客戶之間的關係。很快，我們還可以遠程維修機械。



“機器學習”(machine learning)也有驚人的成果。汝拉Willemin-Macodel公司生產的機器，一旦發現所製造的零部件有問題便可自行調整。



swissinfo.ch：您在書中提到的4.0革命的實踐者，大多是中小型企業和大型工業企業，而很少有初創和起步公司，為什麼呢？



X.C.：與眾所周知的不同，瑞士的中小型企業和大型工業企業創造了更多的工作機會、享有更多專利，而不是初創公司。企業更關注自己的客戶，而且知道如何盡快地適應顧客的需求。



現在我們要說，雖然偉大的聯邦理工學院扶植了許多初創公司，但它還是錯過了第四次工業革命。

“雖然偉大的聯邦理工學院扶植了許多初創公司，但它還是錯過了第四次工業革命。” Xavier Comtesse

引言结束

Willemin-Macodel公司的工程師開發了新的“機器學習”系統，他是在Delsberg(編者註：該公司所在地)通過史坦福大學的網絡課程(大型開放式網絡課程，MOOC)學到相關知識的。而洛桑聯邦理工學院根本就沒有人工智能的教學。



swissinfo.ch：您是不是造了一個“噱頭”就為了突出“工業4.0”這個標語，因為畢竟許多企業很早以前就開始數字化轉型了。



X.C.：此類說法我從企業那裡經常聽到，他們都是些拒絕變革、對持續的變化不感興趣的。這種現像在鐘錶工業界裡尤其突出。那些落後的人可能忘了，在2007年第一支iPhone問世以前，我們還不能大規模地收集和分析用戶數據；但泰格豪雅(TAG Heuer)的“智能手錶”做到了。在21世紀的經濟大潮中，誰了解客戶的習慣和動機，誰就具有決定性的競爭優勢。



swissinfo.ch：您所描繪的這種革命，對瑞士工業來說，是機會還是風險？

X.C.：兼而有之。那些不適應時代的企業，就會被淘汰；而那些順應時代的，則會利用機會，創造更多的可能。

Xavier Comtessenu努力不懈地在向人們證明，科技革新的優勢和力量 (Keystone / Martial Trezzini)

藉著數字化改革的東風，西方才首次喚起了將工業製造基地重新移回來的希望。新的機型可以實現全自動化生產，這樣我們的國民經濟面對發展中國家才會重新具有競爭力。

swissinfo.ch：這樣高的自動化卻會讓許多員工的工作風雨飄搖。對機器來講似乎不錯，但對人來說…



X.C.：不，正相反：這會產生更多新的工作崗位，而且是更有創造性、更讓人安心的。職業將發生變化，工業與服務業之間的傳統界限會消失。許多職位將轉向諮詢、私人助理、醫療等領域。人們將會更多地與人打交道，而不是機器。我們離伊甸園也會更近。



swissinfo.ch：您很樂觀，但瑞士真的有那麼強的實力，能和中國、美國這樣的巨人競爭嗎？



X.C.：很簡單，掌握“硬體”，開發“軟體”，也就是知道在工業世界裡該怎麼做，然後把算法和大數據加上去。瑞士一直在工業高頂尖領域很有建樹，特別是與其他國家例如美國相比；不過他們很重視“軟體”，也非常具有優勢。



swissinfo.ch：瑞士政府意識到您書中所提到的這項挑戰了嗎？



X.C.：沒有，政界對此還知之甚少。沒有一位聯邦委員能夠理解到這一行業的巨變。我的書也有教育功能。我想用具體的實例告訴大家，企業所受到這種巨變的影響。我會給每位聯邦委員都送上一本我的書。







(轉譯：宋婷)

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