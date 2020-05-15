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新冠病毒 疫情期间瑞士家庭平均节省2000瑞郎左右

Closed shop

商铺纷纷关门，有钱也花不出去。图为瑞士北部一家停业的宜家。

(Keystone)

新冠病毒疫情期间，瑞士普通家庭比正常时期平均多节省了2000瑞郎(约合1.45万元人民币)。根据瑞士信贷集团(Credit Suisse)所做的一项调研，虽然此期间瑞士人的收入也普遍下降，但商铺停业使得大家的花销变得更低。

视角与观点 应对病毒危机后的经济危机：瑞士需要自我质疑

5月2日，在日内瓦救济物资分发处排队领取食物的人构成了一条无尽的长龙，这是社会经济“生病的症状”：如果说健康危机似乎正在逐渐消退的话，经济危机则才刚刚开始。Grégoire Barbey警告说：“瑞士将面临的贫困现象之严重，是这个国家在几个月前无论如何也想象不到的。”

该银行日前发表的报告显示，疫情期间的储蓄率-即一个家庭扣除所有开支之后存下的钱在其收入中所占的比例-几乎翻了一番。

报告称，疫情之前瑞士人会把约13%的家庭毛收入存起来，这部分储蓄不包括养老金等强制储蓄。但现在这一比例可能增加至22%。

这是因为花钱的可能性非常有限。通常约三分之一的消费被用来购买商品和服务，但由于抗疫措施的实施，这些消费途径或者暂时消失，或者难以获得。

调研作者还发现，即使有在线购物，也不能弥补这些损失。在线消费仅占食品类与非食品类零售总额的15%，虽较之前已有所增长，但相比之下仍然很低。

该调研估计，疫情期间消费者需求整体上比以往低了20%左右。按两个月时间计算，这就意味着节省了120亿瑞郎(约合872.8亿元人民币)。

收入降低

不过，疫情不止影响到消费节省，也影响了国民收入：根据该行的计算，为期两个月的禁闭造成共约153亿瑞郎(约合1112.8亿元人民币)的收入损失。其原因包括工时缩短导致的工资降低、失业或其他工作限制等。

短时工作与失业补偿或日津贴等政府支付款项缓和了部分损失。瑞士信贷预计在这两个月的禁闭期内，政府支付款总额达到大约116亿瑞郎(约合843.7亿元人民币)。


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Keystone-SDA/ts

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