Ahorro de 2 000 francos por hogar durante la crisis 11 de mayo de 2020 - 18:31 Los hogares suizos ahorraron un promedio de 2 000 francos durante la crisis del coronavirus. Aunque los ingresos disminuyeron en general, se gastó mucho menos debido al cierre de las tiendas, según un estudio del Credit Suisse. La tasa de ahorro - la proporción de ingresos que un hogar reserva después de deducir todos los gastos - casi se duplicó, según un informe del segundo banco suizo, publicado este lunes. De acuerdo con la investigación, antes de la crisis los suizos ponían alrededor del 13% de sus ingresos brutos por hogar en la alcancía, sin ahorros obligatorios como las pensiones. Esa proporción es probable que haya aumentado al 22%. Eso se debe a las limitaciones para gastar dinero con muchos establecimientos cerrados. Normalmente, alrededor de una tercera parte del gasto de los consumidores se destina a bienes y servicios, opciones que no estuvieron disponibles debido a las restricciones para contener el virus. Incluso las compras en línea no compensan esas pérdidas, según los autores del estudio. Con un 15%, la participación en línea en el comercio minorista general, es decir, en el sector alimentario y no alimentario, aumentó, pero sigue siendo comparativamente baja. El estudio estima que la demanda de los consumidores bajó en un 20%. Calculado en un período de dos meses, esto significaría un ahorro total de 12 000 millones de francos. Menores ingresos Pero si bien la crisis ha incidido en los ahorros, también lo ha hecho en los ingresos: dos meses de suspensión de actividades llevarán a una pérdida total de ingresos de alrededor de 15 300 millones de francos, según los cálculos del banco. Esto sería causado, por ejemplo, por la reducción de los salarios debido a la reducción del tiempo de trabajo, el desempleo u otras restricciones laborales. Algunas de esas pérdidas son amortiguadas por apoyos del Gobierno que el Credit Suisse estima en alrededor de 11 600 millones de francos para el período de dos meses de restricciones.