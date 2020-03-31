疫情期间，瑞士记者日夜忙碌着。尽管从“社交距离”新规范施行以来，他们不能再像这样近距离对卫生部长进行采访了。 (Keystone / Peter Klaunzer)

新冠病毒大流行期间，公众对高质量信息的需求达到前所未有的高度。但因为广告收入暴跌，瑞士媒体陷入巨大困境。大多数媒体机构已经向政府提交了“部分失业”(短时工作)补助申请。

在危机时期，瑞士广播电视集团-瑞士资讯swissinfo.ch母公司-的公共服务职能尤为重要。瑞士法语广播电视台负责人Pascal Crittin指出：“我们要陪伴观众，帮助他们度过这史无前例的危机，这一使命感比以往任何时候都要强烈。我们要完成提供资讯、咨询和支持的三重使命。节目播出时间表已经调整，增强了新闻和服务类型的节目，同时兼顾为停课在家的学生安排娱乐和教育节目。

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瑞士媒体正遭受着新冠病毒危机的困扰。广告收入大幅下降，体育、机构和地方新闻也陷入停滞。私人广播电台和媒体集团已经求助于“部分失业”(短时工作)补助措施，并大幅调整报道内容。这意味着，许多员工的工作时间下降了，报纸的版面在减少，广播和电视节目量也在缩减。

例如，瑞士法语区弗里堡州的《自由报》(La Liberté)已从4个版面缩减到2个。汝拉地区广播电台也减少了栏目数量，但依旧在坚持新闻播送。

拥有全国许多报纸刊物出版权的Tamedia集团，也同样引入了“部分失业”(短时工作)机制。但是记者对此提出了质疑：因为他们工作量并未减少，所以不满足申请“部分失业”补助的条件。但出版商坚持其立场：得不到补助就不会出版。

关于信息免费化的讨论

与出版商意愿相悖的是，许多新闻工作者和政界人士呼吁出版商向全体民众免费提供与冠状病毒有关的新闻。他们认为，这涉及公共卫生问题，而为了有效地对抗疫情，每一位居民都应获得可靠、独立和高质的信息。

一些纸媒发行商对此要求做出了非常负面的反应，特别是《新苏黎世报》(NZZ)和《每日导报》(Tages Anzeiger)。这些发行商认为自身生存受到威胁，他们表示在这个广告收入骤降的时期，无法提供免费阅览。但与此同时，其他媒体-例如周刊WOZ，日内瓦《时报》(Le Temps)和ESH集团的法文报纸-则已放开对新冠病毒文章的在线阅读，对阅读权限不加以任何限制。

尽管瑞士媒体遭遇诟病，但疫情期间其被关注度却达到了史无前例的高峰：网站的流量和订阅数不断攀升。但许多报刊可能依旧无法从这场危机中恢复元气。“我们日以继夜地工作，创新着版面。网站的流量巨大，但是我们的广告却都流失了。我可以保证10名员工三月份的薪水，可四月份就弹尽粮绝了，”《莫尔日报》(Journal de Morges)的老板Cédric Jotterand叹息道。

工会和雇主联盟也强烈呼吁联邦和州政府在全国范围内为媒体企业提供财政支持。



“部分失业”能救瑞士媒体？ “在冠状病毒危机时期，‘部分失业’(短时工作)的补助措施应达到帮助记者们继续工作的目的，而不是强迫他们停工。”工会组织Impressum3月27日要求联邦委员按此意向制定新法令。 “公众和当局比以往任何时候都更加依赖新闻工作。因此，我们要求不把补助款项归并于‘部分失业’救济金，而是直接用作新闻信息资助金。这样做不会多花一分钱。” impressum工会负责人Urs Thalmann说。 该工会认为，联邦的新传染病法-尤其是其中涉及非常情况的第7节-为捍卫媒体工作者权益提供了法律依据。Impressum要求媒体集团给出申请“短期工作”补助的理由。工会认为，应该杜绝媒体企业滥用“部分失业”财政辅助措施的情况。 信息框结尾

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