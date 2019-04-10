艾尔顿·约翰将在本届蒙特勒爵士音乐节上为歌迷们奉上音乐饕餮盛宴，此次演出也是他“再见了，黄砖路"(Farewell Yellow Brick Road)巡回演唱会的一站。图为他于2019年3月5日在美国纽约麦迪逊广场花园举办的演唱会。 (2019 Invision)

艾尔顿·约翰、斯汀、琼·贝兹、“电台司令”乐团灵魂唱将汤姆·约克……今夏火爆艳阳下，由璀璨众星领衔的瑞士蒙特勒爵士音乐节(Montreux Jazz Festival)，将以或富钢性质感、或带迷离电声、或配直白呐喊、或具性感律动的多元音乐，迎接您的到来。



在上个世纪七十年代曾风靡欧洲的三人摇滚乐团“警察乐队”(Police)担任主唱和贝斯手的斯汀(Sting)，将于6月28日莅临瑞士日内瓦湖畔，在特拉文斯基音乐厅(Stravinski concert hall)唱响第53届蒙特勒爵士音乐节(英)外部链接。



次日，艾尔顿·约翰(Elton John)也将在距离本届爵士音乐盛典主要演出场地以北3公里处，举办其出道以来首次个人露天演唱会。届时，现场1.5万位歌迷将欣赏到这位天籁唱将的表演。



7月13日，爵士乐大师兼资深制作人昆西·琼斯(Quincy Jones)将与洛桑小交响乐团(Lausanne Sinfonietta Orchestra)同台献艺，带领听众重温他在上个世纪80年代盛极一时的一系列流行单曲，本届音乐节也将在袅袅余音中落下帷幕。



现身本届蒙特勒爵士音乐节的其他知名歌手还包括汤姆·琼斯(Tom Jones)、已逝乐坛传奇人物迈克尔·杰克森的妹妹珍妮·杰克森(Janet Jackson)、享有“爵士老爹”美誉的奇克·柯瑞亚(Chick Corea)、“化学兄弟”组合(The Chemical Brothers)、颇具实力的蓝调摇滚三重唱ZZ Top、克里斯汀·斯科特(Christian Scott,)、曾担任法国电影《天使爱美丽》配乐的前卫音乐家扬·提尔森(Yann Tiersen)、嗓音极具辨识度的加奈儿·梦奈(Janelle Monae)、格莱美奖得主-节奏蓝调女艺人劳伦·希尔(Lauryn Hill)以及创作型歌手乔治·以斯拉(George Ezra)。



本年度蒙特勒爵士音乐节门票已于4月10日起售。去年，共有24万歌迷参加了这一瑞士音乐盛典，演出门票总计售出多达9.5万张。





Keystone SDA/sb

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