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职场性骚扰 因职场性骚扰引发的解雇案

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Picture of a man at work touching his female co-worker

这名刚刚失业的31岁男性雇员在该公司任职期间，曾于下班后在酒吧里小酌时，当着其他三位男同事的面，大肆发表针对从属同一公司的某位女性员工的性涵义言论。这名男性员工此前还曾经向另一名女同事发表过让对方难以接受的言论，并多次在办公桌下用脚触碰那名女同事的下肢。

(Keystone)

日前，瑞士联邦法院正式落槌作出裁定，一家咨询公司因旗下一名男性员工出言不逊、对另一位女同事发表粗鲁无礼的性言论，从而在没有预先通知的情况下将其一纸解雇，实属违法行为。

这名刚刚失业的31岁男性雇员在该公司任职期间，曾于下班后在酒吧里小酌时，当着其他三位男同事的面，大肆发表针对从属同一公司的某位女性员工的性涵义言论。不仅如此，他还在此后的日子里一再重提这些涉及语言性骚扰的话题。那名被肆意评议的女同事随后向公司的人力资源部汇报了他的无礼之举。经公司调查并向其他职员征询取证后，该男子的工作合同即刻中止。

公司在调查中还发现，这名男性员工此前还曾经向另一名女同事发表过让对方难以接受的言论，并多次在办公桌下用脚触碰那名女同事的下肢。

瑞士视角 应对性骚扰，瑞士人这样做

数周以前，瑞士议员亚尼克·巴特特(Yannick Buttet)因其不当的骚扰行为受到指控(多语)。此事过后，瑞士人关于性骚扰的讨论已经从“将信将疑”转变为“思考对策”。

公司必须偿付工资

上周五(3月2日)联邦法院对此解雇案作出判决：咨询公司必须向这名已遭解雇的前任员工支付中止雇佣合约所需通知期内应付的工资。

不过，该裁决既不能证明该男子的性骚扰具备任何正当性，也不能淡化其对异性同事作出的不当行为。联邦法院在判决书中写道：他确实发表了“带有性别歧视和粗鲁无礼的言论”。但法院也补充提及，这一行为也并没有严重到让公司在没有预先通知的情况下即刻解雇员工。

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