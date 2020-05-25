學校停課後，一位沃州的教師一邊遠距工作，一邊在家帶孩子。 (Keystone / Jean-christophe Bott)

和在其他國家一樣，新冠疫情期間，瑞士人也開啟了暫時的遠距線上辦公模式-工作效率和生活質量也隨之出現觀察得到的提升。這種工作方式在疫情過後定會在一定程度上保持下去，但是施行全面的虛擬化工作不是明天就能一蹴而就的。



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新冠病毒流行對社會有著諸多重大影響，顛覆職場的工作模式也是其中之一。在瑞士聯邦委員會於3月中旬宣布實施半封閉防疫措施之後，許多雇主擴大了遠距工作的比例，有的企業甚至是首次引入遠距工作模式。



其實數年來，這一工作模式已經在各行各業中有了穩步發展。去年，瑞士所有僱員中近四分之一的人有居家辦公的經驗(德、法)外部链接，哪怕是偶爾而為之。據德勤(Deloitte)瑞士分公司的一項研究(多語)外部链接顯示，瑞士疫情高峰時期，遠距線上辦公人員的比例增長了一倍。

Evolution du télétravail en Suisse 远程工作在瑞士的发展

Evolution du télétravail par secteur Evolution du télétravail par secteur

目前解封措施逐步展開，一個疑問也隨之而來：遠距工作的“大型試驗”將留下什麼？不管怎樣，很多使企業會發現，大多數員工遠距工作的效率不僅不低，反而比坐班更高。



很多領域工作效率的提升

在德勤的調查中，大多數受訪者表示，在居家辦公並沒有影響到他們的工作效率。逾40%的人甚至表示，遠距線上辦公提高了自己的工作效率。據危機管理專家Elena Debbaut表示，遠距工作對整體生產力的影響在不同領域也存在區別。在那些需要人員現場工作的領域(如：行政服務、銷售等)，工作效率會因遠距模式而有所減損。

perception de la productivité en télétravail perception de la productivité en télétravail

與此同時，在某些領域，"生產力的提高則非常顯著"，專家表示：與信息和通信技術相關的部門是遠距工作最大的贏家。



早在2017年的一份報告中，國際勞工組織和歐洲生活及工作條件保護組織Eurofound已得出同樣結論，並建議增加遠距工作的比例。報告還強調，遠距工作可以改善工作與生活的平衡，減少員工的奔波。而其對於企業的好處在於，員工的工作積極性更高，而且對辦公空間需求的減少也能節約運營經費。



依然會剎車

在過去兩個月裡，許多僱員有機會體驗到居家辦公的優勢。德勤專家預測，遠距工作的員工人數不太可能回落到危機前的水平。這是否意味著，在不久的將來，遠距工作模式將在瑞士大幅普及？ Elena Debbaut倒不這麼認為，她預測說："在疫情過後的18到24個月內，不會有什麼革命性的變革發生，因為還存在很多障礙。"



首先，職場文化上的障礙就難以消除。其次，遠距線上辦公所需的投資也是阻力之一，比如：IT部門、網絡安全和保險方面的強化等。 "如果實行遠距線上辦公，需要安全和可控的辦公地點就不止一處，而是多個地方了。"Debbaut解釋說。



而且目前尚無明確的法律框架。 "勞動法必須徹底修改，以涵蓋遠距工作條例。這至少需要幾年時間。"Debbaut說。



一種潮流，多種表現

然而，遠距工作在全球範圍呈現明顯上升的趨勢。說到它將對瑞士職場產生的長期影響，我們可以設想多種“劇情”。在Elena Debbaut看來，最現實的版本是：在適應現有框架的前提下，遠距工作模式以個例的方式展開，而不採取對遠距線上辦公的大幅普及。



在最為樂觀的版本中，僱員繼續留在瑞士，而遠距工作將緩解經濟中心城市在住房或基礎設施方面的壓力。但也有一種悲觀“預測”，即：有些企業可能會想把部分運營成本轉嫁到員工身上，或者把勞動力大規模從瑞士轉移至國外。

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