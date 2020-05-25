学校停课后，一位沃州的教师一边远程工作，一边在家带娃。 (Keystone / Jean-christophe Bott)

和在其他国家一样，新冠疫情期间，瑞士人也开启了暂时的远程办公模式-工作效率和生活质量也随之出现观察得到的提升。这种工作方式在疫情过后定会在一定程度上保持下去，但是施行全面的虚拟化工作不是明天就能一蹴而就的。

新冠病毒流行对社会有着诸多重大影响，颠覆职场的工作模式也是其中之一。在瑞士联邦委员会于3月中旬宣布实施半封闭防疫措施之后，许多雇主扩大了远程工作的比例，有的企业甚至是首次引入远程工作模式。

其实数年来，这一工作模式已经在各行各业中有了稳步发展。去年，瑞士所有雇员中近四分之一的人有居家办公的经验(德、法)外部链接，哪怕是偶尔而为之。据德勤(Deloitte)瑞士分公司的一项研究(多语)外部链接显示，瑞士疫情高峰时期，远程办公人员的比例增长了一倍。

Evolution du télétravail en Suisse 远程工作在瑞士的发展

Evolution du télétravail par secteur Evolution du télétravail par secteur

目前解封措施逐步展开，一个疑问也随之而来：远程工作的“大型试验”将留下什么？不管怎样，很多使企业会发现，大多数员工远程工作的效率不仅不低，反而比坐班更高。

很多领域工作效率的提升

在德勤的调查中，大多数受访者表示，在居家办公并没有影响到他们的工作效率。逾40%的人甚至表示，远程办公提高了自己的工作效率。据危机管理专家Elena Debbaut表示，远程工作对整体生产力的影响在不同领域也存在区别。在那些需要人员现场工作的领域(如：行政服务、销售等)，工作效率会因远程模式而有所减损。

perception de la productivité en télétravail perception de la productivité en télétravail

与此同时，在某些领域，"生产力的提高则非常显著"，专家表示：与信息和通信技术相关的部门是远程工作最大的赢家。

早在2017年的一份报告中，国际劳工组织和欧洲生活及工作条件保护组织Eurofound已得出同样结论，并建议增加远程工作的比例。报告还强调，远程工作可以改善工作与生活的平衡，减少员工的奔波。而其对于企业的好处在于，员工的工作积极性更高，而且对办公空间需求的减少也能节约运营经费。

依然会刹车

在过去两个月里，许多雇员有机会体验到居家办公的优势。德勤专家预测，远程工作的员工人数不太可能回落到危机前的水平。这是否意味着，在不久的将来，远程工作模式将在瑞士大面积普及？Elena Debbaut倒不这么认为，她预测说："在疫情过后的18到24个月内，不会有什么革命性的变革发生，因为还存在很多障碍。"

首先，职场文化上的障碍就难以消除。其次，远程办公所需的投资也是阻力之一，比如：IT部门、网络安全和保险方面的强化等。"如果实行远程办公，需要安全和可控的办公地点就不止一处，而是多个地方了。"Debbaut解释说。

而且目前尚无明确的法律框架。"劳动法必须彻底修改，以涵盖远程工作条例。这至少需要几年时间。"Debbaut说。

一种潮流，多种表现

然而，远程工作在全球范围呈现明显上升的趋势。说到它将对瑞士职场产生的长期影响，我们可以设想多种“剧情”。在Elena Debbaut看来，最现实的版本是：在适应现有框架的前提下，远程工作模式以个例的方式展开，而不采取对远程办公的大范围普及。

在最为乐观的版本中，雇员继续留在瑞士，而远程工作将缓解经济中心城市在住房或基础设施方面的压力。但也有一种悲观“剧情”，即：有些企业可能会想把部分运营成本转嫁到员工身上，或者把劳动力大规模从瑞士转移至国外。

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