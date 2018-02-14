此内容发布于2018年2月14日 上午9:53 最后更新 - 2018年2月14日 -09:53

瑞士中心·中国，是一家旨在降低瑞士企业进入亚洲市场壁垒的非营利性机构。

(GFAC)

一项最新调查显示，72%的瑞士驻华企业领导人预期，2018年瑞士对中国大陆和香港地区的商品出口贸易额，会在2017年出口总值创下167亿42930120瑞郎(约折合人民币约为1134亿元)历史新高的基础上继续“有所递增”甚至“大幅上涨”。



根据瑞士中心·中国(Swiss Centers China，英)外部链接本周二(2月13日)发布的《2018年度瑞士在华商务概览》(Swiss Business in China Survey)初步调查结果显示，综观为数众多的在华运营的瑞士中小企业，仅有5%的瑞方企业领导者预测，今年瑞士对中国的商品出口销售额会萎靡下跌。



瑞士中心·中国对外发布的新闻通稿中提及，2017年，瑞士对中国大陆和香港地区的商品出口销售额累积高达167亿瑞郎，与前年相比增幅达13.8%，创下历史最高纪录。回顾2017年，中国大陆和香港地区自瑞士进口商品中，仅钟表和精密仪器这两类在中国人心目中知名度与美誉度最高的瑞士产品，总值就达到了72亿瑞郎(折合人民币约为489亿元)，中国也由此成为瑞士在全球最大的钟表和精密仪器制造销售市场。



据瑞士中心·中国的联合创始人尼古拉斯·穆西(Nicolas Musy)介绍：“2017年，瑞士对德国、意大利和法国等昔日的主要出口市场普遍业绩萧条，贸易出口呈现出一片颓势，尚且没能恢复到2008年全球金融危机之前的水平；与之形成鲜明对比的是，自2008年迄今，瑞士对中国大陆和香港地区的商品出口足足增长了66%。”



除了销售热度持续增温的“瑞士制造”钟表和精密仪器，2017年瑞士对中国大陆和香港地区的出口热销商品还包括医药产品和化学制品(增幅均高达13%)，以及机械设备(增幅为12.8%)。

总体而言，中国大陆和香港地区仅次于德国和美国，已一跃成为瑞士产品第三大出口市场。迄今为止，作为瑞士出口额最大的亚洲市场，中国的瑞士商品销售量已达到日本的两倍，比印度足足高出十倍。





(翻译：张樱), swissinfo.ch/SDA-ATS/cl

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