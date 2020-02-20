此内容发布于2020年2月20日 下午1:30

埃尔默蒂离职的传闻已经流传几个月了。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

瑞士最大银行瑞银集团(UBS)刚刚宣布，现任总裁塞尔吉奥·埃尔默蒂(Sergio Ermotti)将于今秋离职，金融服务企业荷兰国际集团(ING)的现任总裁拉尔夫·哈默斯(Ralph Hamers)将接替他的职务。

到埃尔默蒂今年11月1日离职之时，他担任瑞银集团总裁(多语)外部链接将达9年。大家普遍认为这位瑞士人任期之内成绩斐然，而对他离职的安排，也会比瑞士信贷集团(Credit Suisse)前总裁谭天忠(Tidjane Thiam)本月初的离职(多语)外部链接更为井然有序。

数月来媒体上一直在传言(英)外部链接，称瑞银集团正在物色新任总裁。而最近才被任命为该行极负盛名的财富管理部门主管的伊克巴尔·汗(Iqbal Khan)，则被媒体视作可能的接替人选。

但周三晚间瑞银集团宣布(多语)外部链接，哈默斯将接替埃尔默蒂继任总裁一职。这位荷兰人已领导了荷兰国际集团6年多时间，他将于9月加入瑞银集团执行董事会，以方便这次的权力交接。

瑞银集团董事长阿克塞尔·韦伯(Axel Weber)指出：“拉尔夫是位经验丰富、颇受尊重的银行家，并且擅长数字化转型，他的成就令人印象深刻。”

埃尔默蒂则表示：“我很荣幸能够领导瑞银集团。在担任总裁近十年之后，现在正是时候书写我事业的下一个篇章。瑞银集团如今状态极佳，享有最大限度的战略灵活性，为可持续增长做出了良好的部署。”

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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