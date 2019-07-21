巴茲·奧爾德林和他的超霸錶，這塊錶的錶帶使用的鉤毛搭扣是唯一為月球而做的改造。

(sp)

人類在月球上邁出的最初幾步，也是製錶業的一次冒險。宇航員們佩戴的是由美國國家航空航天局(NASA)精心挑選的歐米茄超霸腕錶(Omega Speedmaster)。 50年後，這個系列的腕錶有了自己的超級粉絲、鍾情的收藏者，甚至個別對它無所不知的專家。



阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

NASA計劃於2024年將一名女性送上月球。到時她會佩戴什麼腕錶呢？在謎底揭曉以前，全世界將一起紀念男宇航員在我們的衛星錶面邁出的第一步。根據值得信賴的瑞士機芯顯示的時間，那是在1969年7月21日，格林威治標準時間凌晨2時56分。



“那無疑是跟腕錶關係緊密的最重要事件之一” 格雷化爾·羅西耶，收藏家 引言结束

格雷化爾·羅西耶(Grégoire Rossier，英)外部链接指出：“那無疑是跟腕錶關係緊密的最重要事件之一。”作為鍾錶專業書籍共同作者的這位收藏家情系歐米茄超⁠霸系列外部链接，是位這方面的行家。他至少擁有25只超⁠霸腕錶，入手第一隻時他還是13歲的少年。



他有自己鍾情的理由：“我傾心於它所承載的歷史、它的經典，而且我最初買進的款式標價並不高，對開啟我的收藏和圍繞它的寫作來說還是能夠承受的。 ”



在1969年7月這個舉世聞名的日子裡，超⁠霸月球錶在巴茲·奧爾德林(Buzz Aldrin)的手腕上見證了月球。尼爾·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的那一隻則被留在登月艙裡，用來輔助登月儀器。



一項成就

羅西耶解釋說，NASA在遴選首批宇航員之時尚未認定統一的腕錶。幾位宇航員各用各的錶，好幾位佩戴的是1957年面世的超⁠霸腕錶。



這裡有個小插曲，就是宇航員們向上司請示，希望大家都採用同一款腕錶，這樣既能保持統一性，又方便各人的測時需求，在必要時還可以彌補其他技術的缺陷。

超⁠霸系列ST 105.012款-執行“阿波羅”太空使命的宇航員所佩戴的同款腕錶。 (sp)

1964年秋，NASA對三個瑞士品牌的數種腕錶進行了一系列嚴苛的測試，只有超⁠霸錶全面勝出。這款腕錶於1965年獲得官方認證(“可執行所有載人航天飛行任務”)，成為美國宇航員的標準配備。



拉紹德封(La Chaux-de-Fonds)國際鐘錶博物館(MIH)副館長娜塔莉·瑪列洛尼(Nathalie Marielloni)讚歎道：“這是一項技術成就。當時的測試尤其側重於材料、抗壓、防潮和防震等方面。無論是航空還是登月，對計時器的精準走時而言，能承受得住重力加速度才是關鍵。”



製錶商的“月亮”

當時負責為宇航員挑選裝備的工程師-NASA的資深前輩詹姆斯·H·拉根(James H. Ragan)-從此開始與歐米茄展開合作。收藏家羅西耶稱其為歷史與營銷的“勝人之處”：“這種情況實屬特殊待遇-正是跟歐米茄合作的這個人使得超⁠霸錶名至實歸，成為眾所周知的傳奇經典。”

“從15、6世紀起，月亮就已作為首批附加功能之一出現在鐘錶上，各個時期都有顯示月相的腕錶和懷錶。” 娜塔莉·瑪列洛尼，國際鐘錶博物館副館長 引言结束

在瑪列洛尼看來，這款錶算得上錶中偶像：“這支錶在鐘錶史上佔據了非常重要的地位，它是第一個得到登月認證的錶款。”時至今日，鐘錶匠們一直對這款錶頂禮膜拜。



“從15、6世紀起，月亮就已作為首批附加功能之一出現在鐘錶上，”這位副館長回憶道，“各個時期都有顯示月相的腕錶和懷錶。”



羅西耶則保證說，斯沃琪集團(Swatch)雖曉得借航空史的“東風”，卻並未把超⁠霸系列變成它的搖錢樹：“這個系列本身為運動型雅緻經典款式，它在演變過程中從未丟失自己的個性，有點兒像保時捷911。”



“必不可少”

歐米茄已推出跟太空有關的多種變化款、限量版及其他紀念版腕錶，尤其是在今年推出一款新的3861手動上弦計時機芯。與此同時，這一來自比爾的品牌決定重新推出321機芯，即超⁠霸系列最初使用的機芯。 1968年放棄生產的這個機芯一直特別受收藏者們的垂涎。



該品牌“很有遠見，沒有在上世紀70年代放棄超⁠霸系列，或是屈從於自動上弦等更先進科技的誘惑。”羅西耶介紹說，“月球錶仍然是手動上弦計時器，差不多每兩天需要上一次弦。”



他解釋道：“歐米茄同時開發了另一個系列-超⁠霸系列的現代版，為其添加了自動上弦、陶瓷或碳素等時髦材料、同軸機芯等。通過這個系列，歐米茄可以在原來的款式上進行變化。”



毋庸置疑，粉絲們最鍾情的還是“真正的”月球錶。在羅西耶看來，這塊錶絕對是“必不可少”：“即使是只收藏勞力士(Rolex)、皇家橡樹(Royal Oak，愛彼旗下名錶)或者百達翡麗(Patek Philippe)的人，他們的收藏當中可能也有一塊超⁠霸錶。”



據羅西耶透露，直到四五年前，超⁠霸系列的估價還低於其他競爭品牌的同類款式，但此後它的價格已在節節看漲。早期生產的一隻超⁠霸腕錶已創下逾40萬瑞郎的拍賣價格紀錄。



復古時尚

“收藏者們非常鍾情這塊錶，都傾向於保留而非出售，因此沒有出現圍繞這款錶的炒作。”羅西耶錶示，“我們較少遇到拍賣這款腕錶的情況，這點跟百達翡麗或勞力士不一樣，後者更常被用來做投資。”



超⁠霸系列的設計“自1957年至今保持著它的連貫性”，瑪列洛尼補充說。這位曾就職於蘇富比拍賣行(Sotheby's)的前輩指出：“在復古腕錶市場上，百達翡麗和勞力士佔據著首要地位，其次緊隨的是豪雅(Heuer)或歐米茄。而超⁠霸系列顯然是歐米茄的標誌性複古款式。”



瑪列洛尼注意到：“復古與復興是時代的潮流。對一款幾乎'一成不變'的腕錶來說，這是一次機遇。”毫無疑問，超⁠霸系列在收藏者交易市場上仍將繼續“騰飛”。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题