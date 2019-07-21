人類在月球上邁出的最初幾步，也是製錶業的一次冒險。宇航員們佩戴的是由美國國家航空航天局(NASA)精心挑選的歐米茄超霸腕錶(Omega Speedmaster)。 50年後，這個系列的腕錶有了自己的超級粉絲、鍾情的收藏者，甚至個別對它無所不知的專家。
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NASA計劃於2024年將一名女性送上月球。到時她會佩戴什麼腕錶呢？在謎底揭曉以前，全世界將一起紀念男宇航員在我們的衛星錶面邁出的第一步。根據值得信賴的瑞士機芯顯示的時間，那是在1969年7月21日，格林威治標準時間凌晨2時56分。
“那無疑是跟腕錶關係緊密的最重要事件之一”
格雷化爾·羅西耶，收藏家引言结束
格雷化爾·羅西耶(Grégoire Rossier，英)外部链接指出：“那無疑是跟腕錶關係緊密的最重要事件之一。”作為鍾錶專業書籍共同作者的這位收藏家情系歐米茄超霸系列外部链接，是位這方面的行家。他至少擁有25只超霸腕錶，入手第一隻時他還是13歲的少年。
他有自己鍾情的理由：“我傾心於它所承載的歷史、它的經典，而且我最初買進的款式標價並不高，對開啟我的收藏和圍繞它的寫作來說還是能夠承受的。 ”
在1969年7月這個舉世聞名的日子裡，超霸月球錶在巴茲·奧爾德林(Buzz Aldrin)的手腕上見證了月球。尼爾·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的那一隻則被留在登月艙裡，用來輔助登月儀器。
一項成就
羅西耶解釋說，NASA在遴選首批宇航員之時尚未認定統一的腕錶。幾位宇航員各用各的錶，好幾位佩戴的是1957年面世的超霸腕錶。
這裡有個小插曲，就是宇航員們向上司請示，希望大家都採用同一款腕錶，這樣既能保持統一性，又方便各人的測時需求，在必要時還可以彌補其他技術的缺陷。
1964年秋，NASA對三個瑞士品牌的數種腕錶進行了一系列嚴苛的測試，只有超霸錶全面勝出。這款腕錶於1965年獲得官方認證(“可執行所有載人航天飛行任務”)，成為美國宇航員的標準配備。
拉紹德封(La Chaux-de-Fonds)國際鐘錶博物館(MIH)副館長娜塔莉·瑪列洛尼(Nathalie Marielloni)讚歎道：“這是一項技術成就。當時的測試尤其側重於材料、抗壓、防潮和防震等方面。無論是航空還是登月，對計時器的精準走時而言，能承受得住重力加速度才是關鍵。”
製錶商的“月亮”
當時負責為宇航員挑選裝備的工程師-NASA的資深前輩詹姆斯·H·拉根(James H. Ragan)-從此開始與歐米茄展開合作。收藏家羅西耶稱其為歷史與營銷的“勝人之處”：“這種情況實屬特殊待遇-正是跟歐米茄合作的這個人使得超霸錶名至實歸，成為眾所周知的傳奇經典。”
“從15、6世紀起，月亮就已作為首批附加功能之一出現在鐘錶上，各個時期都有顯示月相的腕錶和懷錶。”
娜塔莉·瑪列洛尼，國際鐘錶博物館副館長引言结束
在瑪列洛尼看來，這款錶算得上錶中偶像：“這支錶在鐘錶史上佔據了非常重要的地位，它是第一個得到登月認證的錶款。”時至今日，鐘錶匠們一直對這款錶頂禮膜拜。
“從15、6世紀起，月亮就已作為首批附加功能之一出現在鐘錶上，”這位副館長回憶道，“各個時期都有顯示月相的腕錶和懷錶。”
羅西耶則保證說，斯沃琪集團(Swatch)雖曉得借航空史的“東風”，卻並未把超霸系列變成它的搖錢樹：“這個系列本身為運動型雅緻經典款式，它在演變過程中從未丟失自己的個性，有點兒像保時捷911。”
“必不可少”
歐米茄已推出跟太空有關的多種變化款、限量版及其他紀念版腕錶，尤其是在今年推出一款新的3861手動上弦計時機芯。與此同時，這一來自比爾的品牌決定重新推出321機芯，即超霸系列最初使用的機芯。 1968年放棄生產的這個機芯一直特別受收藏者們的垂涎。
該品牌“很有遠見，沒有在上世紀70年代放棄超霸系列，或是屈從於自動上弦等更先進科技的誘惑。”羅西耶介紹說，“月球錶仍然是手動上弦計時器，差不多每兩天需要上一次弦。”
他解釋道：“歐米茄同時開發了另一個系列-超霸系列的現代版，為其添加了自動上弦、陶瓷或碳素等時髦材料、同軸機芯等。通過這個系列，歐米茄可以在原來的款式上進行變化。”
毋庸置疑，粉絲們最鍾情的還是“真正的”月球錶。在羅西耶看來，這塊錶絕對是“必不可少”：“即使是只收藏勞力士(Rolex)、皇家橡樹(Royal Oak，愛彼旗下名錶)或者百達翡麗(Patek Philippe)的人，他們的收藏當中可能也有一塊超霸錶。”
據羅西耶透露，直到四五年前，超霸系列的估價還低於其他競爭品牌的同類款式，但此後它的價格已在節節看漲。早期生產的一隻超霸腕錶已創下逾40萬瑞郎的拍賣價格紀錄。
復古時尚
“收藏者們非常鍾情這塊錶，都傾向於保留而非出售，因此沒有出現圍繞這款錶的炒作。”羅西耶錶示，“我們較少遇到拍賣這款腕錶的情況，這點跟百達翡麗或勞力士不一樣，後者更常被用來做投資。”
超霸系列的設計“自1957年至今保持著它的連貫性”，瑪列洛尼補充說。這位曾就職於蘇富比拍賣行(Sotheby's)的前輩指出：“在復古腕錶市場上，百達翡麗和勞力士佔據著首要地位，其次緊隨的是豪雅(Heuer)或歐米茄。而超霸系列顯然是歐米茄的標誌性複古款式。”
瑪列洛尼注意到：“復古與復興是時代的潮流。對一款幾乎'一成不變'的腕錶來說，這是一次機遇。”毫無疑問，超霸系列在收藏者交易市場上仍將繼續“騰飛”。
(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch