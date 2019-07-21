巴兹·奥尔德林和他的超霸表，这块表的表带使用的钩毛搭扣是唯一为月球而做的改造。

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人类在月球上迈出的最初几步，也是制表业的一次冒险。宇航员们佩戴的是由美国国家航空航天局(NASA)精心挑选的欧米茄超霸腕表(Omega Speedmaster)。50年后，这个系列的腕表有了自己的超级粉丝、钟情的收藏者，甚至个别对它无所不知的专家。

NASA计划于2024年将一名女性送上月球。到时她会佩戴什么腕表呢？在谜底揭晓以前，全世界将一起纪念男宇航员在我们的卫星表面迈出的第一步。根据值得信赖的瑞士机芯显示的时间，那是在1969年7月21日，格林威治标准时间凌晨2时56分。



“那无疑是跟腕表关系紧密的最重要事件之一” 格雷瓜尔·罗西耶，收藏家 引言结束

格雷瓜尔·罗西耶(Grégoire Rossier，英)外部链接指出：“那无疑是跟腕表关系紧密的最重要事件之一。”作为钟表专业书籍共同作者的这位收藏家情系欧米茄超⁠霸系列外部链接，是位这方面的行家。他至少拥有25只超⁠霸腕表，入手第一只时他还是13岁的少年。

他有自己钟情的理由：“我倾心于它所承载的历史、它的经典，而且我最初买进的款式标价并不高，对开启我的收藏和围绕它的写作来说还是能够承受的。”

在1969年7月这个举世闻名的日子里，超⁠霸月球表在巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)的手腕上见证了月球。尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的那一只则被留在登月舱里，用来辅助登月仪器。

一项成就

罗西耶解释说，NASA在遴选首批宇航员之时尚未认定统一的腕表。几位宇航员各用各的表，好几位佩戴的是1957年面世的超⁠霸腕表。

这里有个小插曲，就是宇航员们向上司请示，希望大家都采用同一款腕表，这样既能保持统一性，又方便各人的测时需求，在必要时还可以弥补其他技术的缺陷。

超⁠霸系列ST 105.012款-执行“阿波罗”太空使命的宇航员所佩戴的同款腕表。 (sp)

1964年秋，NASA对三个瑞士品牌的数种腕表进行了一系列严苛的测试，只有超⁠霸表全面胜出。这款腕表于1965年获得官方认证(“可执行所有载人航天飞行任务”)，成为美国宇航员的标配。



拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)国际钟表博物馆(MIH)副馆长娜塔莉·玛列洛尼(Nathalie Marielloni)赞叹道：“这是一项技术成就。当时的测试尤其侧重于材料、抗压、防潮和防震等方面。无论是航空还是登月，对计时器的精准走时而言，能承受得住重力加速度才是关键。”



制表商的“月亮”



当时负责为宇航员挑选装备的工程师-NASA的资深前辈詹姆斯·H·拉根(James H. Ragan)-从此开始与欧米茄展开合作。收藏家罗西耶称其为历史与营销的“胜人之处”：“这种情况实属特殊待遇-正是跟欧米茄合作的这个人使得超⁠霸表名至实归，成为众所周知的传奇经典。”

“从15、6世纪起，月亮就已作为首批附加功能之一出现在钟表上，各个时期都有显示月相的腕表和怀表。” 娜塔莉·玛列洛尼，国际钟表博物馆副馆长 引言结束

在玛列洛尼看来，这款表算得上表中偶像：“这只表在钟表史上占据了非常重要的地位，它是第一个得到登月认证的表款。”时至今日，钟表匠们一直对这款表顶礼膜拜。



“从15、6世纪起，月亮就已作为首批附加功能之一出现在钟表上，”这位副馆长回忆道，“各个时期都有显示月相的腕表和怀表。”



罗西耶则保证说，斯沃琪集团虽晓得借航空史的“东风”，却并未把超⁠霸系列变成它的摇钱树：“这个系列本身为运动型雅致经典款式，它在演变过程中从未丢失自己的个性，有点儿像保时捷911。”



“必不可少”



欧米茄已推出跟太空有关的多种变化款、限量版及其他纪念版腕表，尤其是在今年推出一款新的3861手动上弦计时机芯。与此同时，这一来自比尔的品牌决定重新推出321机芯，即超⁠霸系列最初使用的机芯。1968年放弃生产的这个机芯一直特别受收藏者们的垂涎。



该品牌“很有远见，没有在上世纪70年代放弃超⁠霸系列，或是屈从于自动上弦等更先进科技的诱惑。”罗西耶介绍说，“月球表仍然是手动上弦计时器，差不多每两天需要上一次弦。”



他解释道：“欧米茄同时开发了另一个系列-超⁠霸系列的现代版，为其添加了自动上弦、陶瓷或碳素等时髦材料、同轴机芯等。通过这个系列，欧米茄可以在原来的款式上进行变化。”



毋庸置疑，粉丝们最钟情的还是“真正的”月球表。在罗西耶看来，这块表绝对是“必不可少”：“即使是只收藏劳力士(Rolex)、皇家橡树(Royal Oak，爱彼旗下名表)或者百达翡丽(Patek Philippe)的人，他们的收藏当中可能也有一块超⁠霸表。”



据罗西耶透露，直到四五年前，超⁠霸系列的估价还低于其他竞争品牌的同类款式，但此后它的价格已在节节看涨。早期生产的一只超⁠霸腕表已创下逾40万瑞郎的拍卖价格纪录。



复古时尚



“收藏者们非常钟情这块表，都倾向于保留而非出售，因此没有出现围绕这款表的炒作。”罗西耶表示，“我们较少遇到拍卖这款腕表的情况，这点跟百达翡丽或劳力士不一样，后者更常被用来做投资。”



超⁠霸系列的设计“自1957年至今保持着它的连贯性”，玛列洛尼补充说。这位曾就职于苏富比拍卖行(Sotheby’s)的前辈指出：“在复古腕表市场上，百达翡丽和劳力士占据着首要地位，其次紧随的是豪雅(Heuer)或欧米茄。而超⁠霸系列显然是欧米茄的标志性复古款式。”



玛列洛尼注意到：“复古与复兴是时代的潮流。对一款几乎‘一成不变’的腕表来说，这是一次机遇。”毫无疑问，超⁠霸系列在收藏者交易市场上仍将继续“腾飞”。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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