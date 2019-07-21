人类在月球上迈出的最初几步，也是制表业的一次冒险。宇航员们佩戴的是由美国国家航空航天局(NASA)精心挑选的欧米茄超霸腕表(Omega Speedmaster)。50年后，这个系列的腕表有了自己的超级粉丝、钟情的收藏者，甚至个别对它无所不知的专家。
NASA计划于2024年将一名女性送上月球。到时她会佩戴什么腕表呢？在谜底揭晓以前，全世界将一起纪念男宇航员在我们的卫星表面迈出的第一步。根据值得信赖的瑞士机芯显示的时间，那是在1969年7月21日，格林威治标准时间凌晨2时56分。
“那无疑是跟腕表关系紧密的最重要事件之一”
格雷瓜尔·罗西耶，收藏家引言结束
格雷瓜尔·罗西耶(Grégoire Rossier，英)外部链接指出：“那无疑是跟腕表关系紧密的最重要事件之一。”作为钟表专业书籍共同作者的这位收藏家情系欧米茄超霸系列外部链接，是位这方面的行家。他至少拥有25只超霸腕表，入手第一只时他还是13岁的少年。
他有自己钟情的理由：“我倾心于它所承载的历史、它的经典，而且我最初买进的款式标价并不高，对开启我的收藏和围绕它的写作来说还是能够承受的。”
在1969年7月这个举世闻名的日子里，超霸月球表在巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)的手腕上见证了月球。尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)的那一只则被留在登月舱里，用来辅助登月仪器。
一项成就
罗西耶解释说，NASA在遴选首批宇航员之时尚未认定统一的腕表。几位宇航员各用各的表，好几位佩戴的是1957年面世的超霸腕表。
这里有个小插曲，就是宇航员们向上司请示，希望大家都采用同一款腕表，这样既能保持统一性，又方便各人的测时需求，在必要时还可以弥补其他技术的缺陷。
1964年秋，NASA对三个瑞士品牌的数种腕表进行了一系列严苛的测试，只有超霸表全面胜出。这款腕表于1965年获得官方认证(“可执行所有载人航天飞行任务”)，成为美国宇航员的标配。
拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)国际钟表博物馆(MIH)副馆长娜塔莉·玛列洛尼(Nathalie Marielloni)赞叹道：“这是一项技术成就。当时的测试尤其侧重于材料、抗压、防潮和防震等方面。无论是航空还是登月，对计时器的精准走时而言，能承受得住重力加速度才是关键。”
制表商的“月亮”
当时负责为宇航员挑选装备的工程师-NASA的资深前辈詹姆斯·H·拉根(James H. Ragan)-从此开始与欧米茄展开合作。收藏家罗西耶称其为历史与营销的“胜人之处”：“这种情况实属特殊待遇-正是跟欧米茄合作的这个人使得超霸表名至实归，成为众所周知的传奇经典。”
“从15、6世纪起，月亮就已作为首批附加功能之一出现在钟表上，各个时期都有显示月相的腕表和怀表。”
娜塔莉·玛列洛尼，国际钟表博物馆副馆长引言结束
在玛列洛尼看来，这款表算得上表中偶像：“这只表在钟表史上占据了非常重要的地位，它是第一个得到登月认证的表款。”时至今日，钟表匠们一直对这款表顶礼膜拜。
“从15、6世纪起，月亮就已作为首批附加功能之一出现在钟表上，”这位副馆长回忆道，“各个时期都有显示月相的腕表和怀表。”
罗西耶则保证说，斯沃琪集团虽晓得借航空史的“东风”，却并未把超霸系列变成它的摇钱树：“这个系列本身为运动型雅致经典款式，它在演变过程中从未丢失自己的个性，有点儿像保时捷911。”
“必不可少”
欧米茄已推出跟太空有关的多种变化款、限量版及其他纪念版腕表，尤其是在今年推出一款新的3861手动上弦计时机芯。与此同时，这一来自比尔的品牌决定重新推出321机芯，即超霸系列最初使用的机芯。1968年放弃生产的这个机芯一直特别受收藏者们的垂涎。
该品牌“很有远见，没有在上世纪70年代放弃超霸系列，或是屈从于自动上弦等更先进科技的诱惑。”罗西耶介绍说，“月球表仍然是手动上弦计时器，差不多每两天需要上一次弦。”
他解释道：“欧米茄同时开发了另一个系列-超霸系列的现代版，为其添加了自动上弦、陶瓷或碳素等时髦材料、同轴机芯等。通过这个系列，欧米茄可以在原来的款式上进行变化。”
毋庸置疑，粉丝们最钟情的还是“真正的”月球表。在罗西耶看来，这块表绝对是“必不可少”：“即使是只收藏劳力士(Rolex)、皇家橡树(Royal Oak，爱彼旗下名表)或者百达翡丽(Patek Philippe)的人，他们的收藏当中可能也有一块超霸表。”
据罗西耶透露，直到四五年前，超霸系列的估价还低于其他竞争品牌的同类款式，但此后它的价格已在节节看涨。早期生产的一只超霸腕表已创下逾40万瑞郎的拍卖价格纪录。
复古时尚
“收藏者们非常钟情这块表，都倾向于保留而非出售，因此没有出现围绕这款表的炒作。”罗西耶表示，“我们较少遇到拍卖这款腕表的情况，这点跟百达翡丽或劳力士不一样，后者更常被用来做投资。”
超霸系列的设计“自1957年至今保持着它的连贯性”，玛列洛尼补充说。这位曾就职于苏富比拍卖行(Sotheby’s)的前辈指出：“在复古腕表市场上，百达翡丽和劳力士占据着首要地位，其次紧随的是豪雅(Heuer)或欧米茄。而超霸系列显然是欧米茄的标志性复古款式。”
玛列洛尼注意到：“复古与复兴是时代的潮流。对一款几乎‘一成不变’的腕表来说，这是一次机遇。”毫无疑问，超霸系列在收藏者交易市场上仍将继续“腾飞”。
(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch