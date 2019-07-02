对于在卢瑟恩湖岸悠闲地喝着咖啡的人们来说，日内瓦的国际组织及其多边外交活动看起来是那么遥远。 (swissinfo.ch)

一位智库负责人声称，瑞士在打造所谓“国际日内瓦”上投以重金，然而绝大多数在德语区生活的人对那里所发生的一切知之甚少。

五月，瑞士中部城市卢瑟恩的阳光明媚的下午，大批的中国游客和本地人或穿梭于水塔花桥(Chapel Bridge)之上，或乘船游览于湖光山色之间。对他们来说，正在日内瓦的联合国以及其他国际组织说发生的一切看起来是那么遥远。

然而，就在一个周四晚上，日内瓦在这个德语区城市当了一回主角，卢瑟恩大学承办了名为“国际化日内瓦——位于瑞士的全世界”(多语)外部链接巡回展的最后一站。

这个巡回展由瑞士外交政策智库Foraus(多语)外部链接策划，包括在九个城市举办的一系列会议，这些城市大多在德语区，其目的是让更多瑞士人了解国际日内瓦的角色和任务。



鸿沟

Foraus总裁Lukas Hupfer说，巡演的参与者显示出了浓厚的兴趣，但他感觉他们确实对相关问题知之甚少。

“我十分惊讶，甚至些担忧，人们对国际化日内瓦和联合国的认识竟然这么匮乏，”他说。“人们关心世界上发生的事情，但并不能理解什么是多边外交。”



“我们认为国际日内瓦对于国际施政非常重要，因为它将各方聚合在一起，包括来自科学届、政府、外交以及非政府组织的力量，”Hupfer解释道，“这方面需要进一步加强，因为多边主义正面临着严峻挑战。”

卢瑟恩论坛参与者Christine Beerli是前红十字国际委员会(ICRC)副主席，现任变革倡议组织瑞士小组(Initiatives of Change Switzerland groupe)外部链接主席，她对这一点的认识更为深刻。



“我认为瑞士德语区人非常清楚，多边主义以及人道主义有着极大的优越性，”她说，“看起来遥远的只是日内瓦这座城市本身，乘火车需要三小时，而且是座非常国际化的城市。在日内瓦所开展的工作，以红十字会为例，其实瑞士德语区人都很熟知。但是大量的外交官以及联合国并不契合他们的思考方式。”

全球政府

日内瓦目前是联合国欧洲总部所在地，同时这里还坐落着世界贸易组织(WTO)等37个国际组织，380个非政府组织以及170个外交代表处。总计下来，共有超过3万名国际公务员(英)外部链接以及外交官生活在这里。在2017年，这里举行的创纪录的3’364个国际会议吸引来了超过22万名与会人员。

除了统计数字，联合国本身还是全球政府的中心，这里所作出的决定对人们的生活起着直接影响。

“当你刷牙时，你所用的牙膏里的化学物含量是由在日内瓦所指定的规范所确定的，”联合国总干事Michael Moller向日内瓦论坛报(Tribune de Genève)说道。

瑞士政府表示，国际日内瓦为这个山地小国带来了巨大收益。针对2020-2023年度推出的新一期东道国策略报告外部链接正在等待议会通过，报告中列举了国际日内瓦如何帮助瑞士达成它的外交政策目标，宣传瑞士价值，创造接触官员及决策者的机会以及提升知名度，并提供了财务报告--组织和非政府组织每年在瑞士的花费或投资高达30亿瑞郎(29亿美元)。

为何没有兴趣？

Hupfer说伯尔尼的议员们似乎能够理解在国际日内瓦投资1.12亿瑞郎的必要性，并且相信他们将会批准新策略。

Foraus主任说，公众对日内瓦是红十字会和其他机构的人道主义平台的传统描述很熟悉。但他们不知道这里所开展的工作的范围，这包括联合国可持续发展目标、互联网治理、劳工权利以及移民等其他问题。他接着补充道，他们并没有真正看到经济回报。

那么，缺乏了解或兴趣的原因到底是什么？观察人士指出，瑞士德语区的媒体并不报道国际日内瓦，而各学校的政治教育千差万别，跟所在州以及任课老师有关。

同时，此次活动的一些与会者将原由归咎于瑞士政府，指责其在最近的多边问题上发出不连贯的信息：回溯联合国全球移民契约(英)外部链接，以及推迟批准联合国禁止核武器条约(英)外部链接。

Hupfer说“这个巡展验证了我们的分析，确实存在改进空间，我们要努力提升年轻一代对于为何施行这一体系的认知，这点非常重要。”

“需要加强宣传。这点并不能完全靠政府。日内瓦的各个组织以及瑞士德语区的各所学校也要在这方面起到作用，他们可以将多边主义、国际日内瓦以及联合国列入他们的课单以及政治教育的内容范围。”



瑞士资讯swissinfo.ch

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