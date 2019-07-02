對於在琉森湖岸悠閒地喝著咖啡的人們來說，日內瓦的國際組織及其多邊外交活動看起來是那麼遙遠。 (swissinfo.ch)

一位智庫負責人聲稱，瑞士在打造所謂“國際日內瓦”上投以重金，然而絕大多數在德語區生活的人對那裡所發生的一切知之甚少。



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五月，瑞士中部城市琉森的陽光明媚的下午，大批的中國遊客和本地人或穿梭於水塔花橋(Chapel Bridge)之上，或乘船遊覽於湖光山色之間。對他們來說，正在日內瓦的聯合國以及其他國際組織說發生的一切看起來是那麼遙遠。



然而，就在一個週四晚上，日內瓦在這個德語區城市當了一回主角，琉森大學承辦了名為“國際化日內瓦——位於瑞士的全世界”(多語)外部链接巡迴展的最後一站。



這個巡迴展由瑞士外交政策智庫Foraus(多語)外部链接策劃，包括在九個城市舉辦的一系列會議，這些城市大多在德語區，其目的是讓更多瑞士人了解國際日內瓦的角色和任務。



鴻溝

Foraus總裁Lukas Hupfer說，巡演的參與者顯示出了濃厚的興趣，但他感覺他們確實對相關問題知之甚少。



“我十分驚訝，甚至些擔憂，人們對國際化日內瓦和聯合國的認識竟然這麼匱乏，”他說。 “人們關心世界上發生的事情，但並不能理解什麼是多邊外交。”



“我們認為國際日內瓦對於國際施政非常重要，因為它將各方聚合在一起，包括來自科學界、政府、外交以及非政府組織的力量，”Hupfer解釋道，“這方面需要進一步加強，因為多邊主義正面臨著嚴峻挑戰。”



琉森論壇參與者Christine Beerli是前紅十字國際委員會(ICRC)副主席，現任變革倡議組織瑞士小組(Initiatives of Change Switzerland groupe)外部链接主席，她對這一點的認識更為深刻。



“我認為瑞士德語區人非常清楚，多邊主義以及人道主義有著極大的優越性，”她說，“看起來遙遠的只是日內瓦這座城市本身，乘火車需要三小時，而且是座非常國際化的城市。在日內瓦所開展的工作，以紅十字會為例，其實瑞士德語區人都很熟知。但是大量的外交官以及聯合國並不契合他們的思考方式。”



全球政府

日內瓦目前是聯合國歐洲總部所在地，同時這裡還坐落著世界貿易組織(WTO)等37個國際組織，380個非政府組織以​​及170個外交代表處。總計下來，共有超過3萬名國際公務員(英)外部链接以及外交官生活在這裡。在2017年，這裡舉行的創紀錄的3’364個國際會議吸引來了超過22萬名與會人員。



除了統計數字，聯合國本身還是全球政府的中心，這裡所作出的決定對人們的生活起著直接影響。



“當你刷牙時，你所用的牙膏裡的化學物含量是由在日內瓦所指定的規範所確定的，”聯合國總幹事Michael Moller向日內瓦論壇報(Tribune de Genève)說道。



瑞士政府表示，國際日內瓦為這個山地小國帶來了巨大收益。針對2020-2023年度推出的新一期東道國策略報告外部链接正在等待議會通過，報告中列舉了國際日內瓦如何幫助瑞士達成它的外交政策目標，宣傳瑞士價值，創造接觸官員及決策者的機會以及提升知名度，並提供了財務報告--組織和非政府組織每年在瑞士的花費或投資高達30億瑞郎(29億美元)。



為何沒有興趣？

Hupfer說伯恩的議員們似乎能夠理解在國際日內瓦投資1.12億瑞郎的必要性，並且相信他們將會批准新策略。



Foraus主任說，公眾對日內瓦是紅十字會和其他機構的人道主義平台的傳統描述很熟悉。但他們不知道這裡所開展的工作的範圍，這包括聯合國可持續發展目標、網際網路管理、勞工權利以及移民等其他問題。他接著補充道，他們並沒有真正看到經濟回報。



那麼，缺乏了解或興趣的原因到底是什麼？觀察人士指出，瑞士德語區的媒體並不報導國際日內瓦，而各學校的政治教育千差萬別，跟所在州以及任課老師有關。



同時，此次活動的一些與會者將原由歸咎於瑞士政府，指責其在最近的多邊問題上發出不連貫的信息：回溯聯合國全球移民契約(英)外部链接，以及推遲批准聯合國禁止核武器條約(英)外部链接。



Hupfer說“這個巡展驗證了我們的分析，確實存在改進空間，我們要努力提升年輕一代對於為何施行這一體系的認知，這點非常重要。”



“需要加強宣傳。這點並不能完全靠政府。日內瓦的各個組織以及瑞士德語區的各所學校也要在這方面起到作用，他們可以將多邊主義、國際日內瓦以及聯合國列入他們的課單以及政治教育的內容範圍。”

瑞士资讯swissinfo.ch

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