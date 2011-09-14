少女峰的"大胆"前景

此内容发布于2011年9月14日 下午12:58 最后更新 - 2011年9月14日 -12:58

少女峰铁路公司在公布百年纪念活动安排的同时宣布了企业的未来计划。 (Keystone)

少女峰(Jungfraujoch)是瑞士境内参观者人数最多的地方之一，这里很快将成为通往海拔3700米处的新铁路的起点。为大规模旅游业牺牲一切到底值不值得？某资深观察家提出的质疑令人深省。

“过几年会有大批游人登上峰顶。如今的寂静圣所将充满喧嚣与噪声。”关于少女峰未来的这句评语出自某位瑞士登山俱乐部会员之口，那时还是1894年。

说这话的人强烈反对修建少女峰铁路计划，因为当时苏黎世实业家阿道夫·古耶-策勒(Adolf Guyer-Zeller)刚刚向联邦政府提出建筑申请。

然而少女峰铁路公司(JBH)在纪念通车百年的文件中回忆道，当时的批评者仅限于少数人。在伯尔尼高原(Bernese Oberland)居民的眼中，这项计划将会保证山谷旅游业的兴盛。他们的热情占了上风，而这条铁路线于1912年8月1日正式通车。

百年纪念

在宣布通车百年纪念活动安排时，少女峰铁路公司也同时公布了未来的计划。“我们必须继续吸引新的市场，”公司总裁乌尔斯·凯斯勒(Urs Kessler)于8月底在苏黎世举办的新闻发布会上解释道。特别是来自日本、南韩和印度的亚洲游客是他们的首要目标。

明年2月底，新的到达大厅将开始迎接游客。特别安装的电动扶梯通道也会在4月1日启用。“我们不能要求所有亚洲游客都步行游玩，”凯斯勒如此解释。

而对此，建筑师及建筑杂志《Hochparterre》的创办人本尼迪克特·劳德赫(Benedikt Loderer)则回击说：“游客的舒适只是借口，开发商想要的不过是让游客去的更快，好迎来更多的游客。”劳德赫不仅是建筑师，还是评论作家和对所有改变瑞士风光之举的敏锐观察家。

少女峰铁路公司并不否认其中牵涉到速度问题，不过却是另一种速度。凯斯勒断言：“与过去相比，现在的游客已没有以往那种时间与经济预算。他们想在有限的时间里看到尽可能多的东西。”

电动扶梯

随着电动扶梯穿越隧道的同时，游客将会看到有关少女峰铁路修建及阿尔卑斯旅游业发展的介绍展览。扶梯还能改善游客人流的畅通，“我们还会有环形路线，”这位总裁解释说：“现在游客们在冰宫与观景平台间穿梭时，只能走同一条通道，”而新通道的建成则将改变这一状况。此项目预算为1600万瑞郎。

不过少女峰铁路公司想走得更远。到2015或2016年，新的齿轨铁路线将把游客载至海拔3’700米的Ostgrat。目前那里只有Swisscom电信公司的一座通讯站，该公司计划在2013年弃置此站。

“娱乐狂热”：必须有“娱乐”！

凯斯勒透露：“我们在准备一个与巴黎的蒙娜丽莎同样有意思的景点，”而 更多信息他却不肯透露。届时，公司将会进行建筑竞标。而今年4月，该公司已表示不排除通过提价来为项目筹集资金的可能性。

少女峰站五颜六色的奶牛装饰和其它新玩意儿，已经跟自然美景完全不合拍，加上给登山时碰到坏天气的游客们播放的峰顶全景电影，令人们不由质疑这些新项目与“不经雕琢的自然”之间的关联。

劳德赫对这种进化的分析不带任何掩饰：“利润越来越少，这些旅游景点的负责人必须提供些什么。在这个‘娱乐狂热’的时代，自然的纯粹愉悦根本不够。何况雪地与沙滩之间为吸引假日游客的竞争愈演愈烈。”

当前是以“吸引大众”为至上目标，那么山峰之美是否会因此遭殃？“依我看还不到这一步。无论如何，跟旅游业的得失相比，自然保护者的想法无足轻重，”劳德赫认为：“即使策马特(Zermatt)布满了大小住宅，玛特洪峰(Matterhorn)依然不失它的壮美神韵。”

“可持续性旅游业”该怎么办？

关于“可持续性旅游业”，即基建设施与自然保护相协调的旅游发展前景，瑞士业界的讨论愈发热烈。不过，劳德赫对此却不看好：“这是毫无希望的讨论，它只牵涉到那些位于雪线以上的地区。在海拔1500米处以下，这些讨论根本无人关心。”

最后，在这位观察家看来，社会“双重速度”的发展趋势已开始在阿尔卑斯地区成形：“大型旅游业中心会进一步发展，而小旅游景点则会前途渺茫。中等海拔景点受到游客的疏远，面临再陷贫困的风险。可是对于阿尔卑斯重现荒野、不复降雪及村庄被废弃的危险，却无人自问问题的严重性。”

至于新齿轨铁路项目的开发是否会在伯尔尼高原招来1894年曾有过的批评，人们还要拭目以待……当年，面对铁路开通和欧洲最高火车站的热情，批评意见寥寥无几。而当年他们所反对的铁路，很快就要100岁了。

大事记 少女峰于1811年8月3日被首次征服。 齿轨铁路。1893年8月底的一次散步途中，苏黎世实业家阿道夫·古耶-策勒产生了修建通往少女峰山脊的齿轨铁路的主意，并画出一份草图。 工程。他于1894年12月21日获得建筑许可，并于1896年7月27日正式开工。 工期。工程由计划的4年拖至16年，耗资也由最初预算的800万瑞郎翻番到1600万瑞郎。 车站。在1912年2月21日钻通最后一段隧道后，欧洲最高的火车站Jungfraujoch于当年8月1日在海拔3454米处正式启用。 隧道。从克莱纳谢德格(Kleine Scheidegg)出发的铁路线总长9公里，高度落差达1400米。有略超过7公里的铁路建在隧道里。 气象站于1931年启用。 斯芬克斯。斯芬克斯(Sphinx)观景平台于1996年7月1日正式开放。人们可乘坐欧洲速度最快的电梯登上平台。 信息框结尾

永远的成功 每年有近70万人登上少女峰站，欣赏世界自然遗产阿莱奇冰川(Aletsch Glacier)、艾格峰(Eiger)和莫希峰(Mönch)的壮丽风光。 相比去年上半年，少女峰铁路公司2011年第1季度的收益增长了23.9%，达到1120万瑞郎。 约31.36万人登上少女峰火车站，比2009年增加4.85万人。 少女峰铁路受益于欧元与亚洲货币的汇率：欧洲游对亚洲游客来说很合算，尽管瑞郎坚挺，可少女峰总是他们出行计划中必不可少的一站。 来源：ATS 信息框结尾



(译自法文：小雷), 苏黎世，瑞士资讯swissinfo.ch

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