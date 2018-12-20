要想和瑞士人交朋友，有些地雷千萬不要踩。

(Martin Ruetschi)

你有瑞士朋友嗎？或者你想和瑞士人交朋友？現代是網路發達、交通便捷的全球化時代，人們在線上漫遊、出國洽公或外出旅行時便能結識來自世界各地的外籍人士。甚至，在工作上、學校裡或生活中，你便可能跟瑞士人有所接觸。當你與他們相處時，必須注意哪些細節？千萬不要踩到哪些地雷？



1.不打招呼: 排除大城市，在人口密度較低的村莊走動時，瑞士人看見陌生人習慣問好。而且，無論拜訪城市或鄉村的商店及餐廳，跟店員和服務生打個照面是一種基本禮貌。另外，嚴守禮儀規範的人士步入電梯、踏上公車，甚至進入男女全裸混浴的桑拿室時，也會跟同處一個空間的人們問好。



對於瑞士人來說，看見一個人，向對方打招呼是表現尊重的方式。相反地，如果眼前站了一位先生或女士，卻故意對他視而不見，是相當失禮的行為。因此，假使你想和瑞士人交朋友，請記得在以上提及的場合跟他們微笑打招呼。這麼做便能在對方心中留下良好的印象，說不定還能因此開啟一段美好的友誼。



2.忘了說「謝謝、請、對不起」：這是禮儀規範中最重要的三個字詞，也是台灣推行禮貌教育的重點之一。台灣人在亞洲是出名的有禮貌，但是不得不說，在這方面瑞士人做得更多更好，更常把這三個字詞掛在嘴邊。基本上，只要出現打擾他人，造成他人不便的顧慮，例如：不小心製造噪音，他們便會開口說聲對不起。甚至，就我的經驗，好幾次我走路差點兒撞到陌生人，對方竟然搶先開口向我表達歉意。



3.抽吸鼻水：每逢流行性感冒盛行的季節，在台灣的大眾交通運輸工具、教室或辦公室裡，我們不時會聽見人們抽吸鼻子的聲音。這看似生活中無傷大雅的事，卻是許多瑞士人無法忍受的行為。這是因為，對他們來說，抽吸鼻水製造了惱人的噪音，讓人感到不悅，不符合禮儀規範。假如你來到瑞士，在此提醒你入境隨俗，流鼻水時請使用衛生紙擤鼻涕。在這裡，人們通常能接受他人發出清鼻子的轟雷巨響，卻不願聽見斷斷續續吸鼻水的聲音。



另外，打噴嚏摀住嘴巴也是基本禮貌。一位瑞士同事告訴我，他在求學時代甚至曾經學習「打噴嚏時應當立即抬起手臂，把臉埋進手肘裡」的禮儀。其實，這麼做是出自衛生的考量。因為瑞士人和陌生人初次見面或兩位男性朋友碰面時習慣握手致意， 所以在手肘裡打噴嚏，可以避免透過雙手接觸將病毒傳染給對方。



4.表現得過於急躁： 瑞士人的動作緩慢，大都會不疾不徐地以自己的步調做事。同時，他們也瞭解自己並非全宇宙的中心，懂得尊重他人的步調與時間。因此，搭乘大眾運輸工具遇見拄枴杖的人士、老年人或孩子時，他們會在動作緩慢人士的身後耐心等待。結帳時，他們也會等候店員結束手邊的工作，待前一位客人離開，才臨櫃接受服務。在工作上，他們則會尊重同事的時間。如果有事相求，習慣會詢問對方是否有空。另外，你在瑞士看不到當地人快手快腳急忙在自助餐檯搶食的現象。



5.吃飯張口，發出咀嚼聲：在餐桌上用餐時必須避免發出噪音。假如製造聲響，不只沒有禮貌也讓人倒盡胃口。咀嚼食物時，絕對不能張口，更不要邊說話邊露出嘴裡的食物。雖然啃咬食物難免會製造聲音，但是如果閉緊嘴巴，便能把分貝降到最低。喝湯時必須以湯匙舀入嘴裡，切忌發出吸吮聲。另外，也要盡力避免打嗝。如果在無法控制的情況下打嗝，怎麼辦？ 這時候可以向大家說聲「對不起」。



6.遲到: 雖然這聽起來很老套，但是瑞士人尤其德語區人大都重視準時。對他們而言，依照約定的時間赴約是一種禮貌。因為時間寶貴，所以如果耽誤別人的時間，讓對方枯等，是很失禮的行為。另外，對於行事特別嚴謹的人士來說，「塞車」並不是遲到的好理由。如果預知週末假日車流較多或尖峰時刻堵車機率高，便應當提早出門，讓自己準時抵達目的地。



如果你和瑞士人相約見面，尤其約定商業會晤，建議提早大約10分鐘抵達會面地，稍待一會兒便能提早幾分鐘或「準時」按門鈴或至櫃檯報到。其實，準時赴約代表了一種承諾的兌現，讓對方覺得你值得信賴。而一段美好的友誼不也是建立在雙方信賴的基礎上？



7.盯著別人的東西瞧，探究他人隱私：瑞士人注重隱私，認為與陌生人保持適當的距離，是一種禮貌與尊重，也讓對方感覺舒適自在。因此，在和瑞士人發展友誼尚未成熟的階段時，建議避免詢問對方的私事 。其實，就算是朋友，他們也幾乎不會問「你一個月賺多少錢？」、「你什麼時候結婚？」或「你什麼時候生孩子？」之類的敏感問題。另外，以瑞士人的高標準來說，往別人的隨身包裡頭瞧、搜別人的包包和查看他人的物品，也是無禮的行為。



瑞士人特別重視禮貌



瑞士人可以說是最有禮貌的歐洲人。他們非常重視禮儀(Anstand)，以比較積極的態度表達善意，也比較懂得替人著想。例如：為了避免打擾鄰居，許多人會注意上下樓梯的步伐，盡量放輕腳步，也會輕聲關門；手持長傘時，會維持緊握的角度，避免擺動而碰觸他人；人們也習慣在進入公共建築時，為下一個人拉門。



有些人認為禮儀只是表象，認為注重禮貌的人只是在做表面功夫。但是，如果只是做簡單的動作或者說幾個字便能傳遞美好的心意，讓對方感受到尊重，甚至覺得開心，何樂而不為？而且，仔細思考，這種想要表達善意的意願絕不是做做樣子，而是出自於真誠美好的心意。



總而言之，避免不禮貌的行爲，便能在好禮的瑞士人心中留下良好的印象。如果想跟瑞士人交朋友，遵守禮儀絕對是一種必要。

作者：瑰娜Facebook外部链接



Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting