(sda-ats)

官宣！瑞士官方编制的“国宝级”烹饪遗产传承清单喜添新丁：马肉。



瑞士烹饪遗产协会(Culinary Heritage Association)于12月27日正式宣布，马肉入榜“瑞士烹饪遗产传承清单”，免不了会存在争议和质疑；因为对于那些将马视为“伴侣动物”、“居家宠物”、“人类挚友”的人来说，马肉位列国家官方认可的烹饪遗产榜单，“与(认可)吃猫肉或狗肉并无差别”。



然而，瑞士烹饪遗产协会表示，自法国大革命以后法国一纸撤销了禁止食用马肉的禁令，马肉再度得到各国饕餮之客的青睐，瑞士的马肉消费量也呈现出稳步增长的态势。鉴于骑马和拉车载人的需求量日益减少，马肉的售价也比牛肉要更低。



瑞士烹饪遗产协会指出：“回溯几个世纪之前，马曾经一度是价值不菲的‘紧俏货’，被批量性地送到屠宰场任人宰割、最终被摆上餐桌供人大快朵颐，是根本无法想象的事情。”与此同时，该协会也补充道，和一头牛相比，一匹马的食量要更大，但饲料使用率却相对较低，用于运动的能量消耗也更高。



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由瑞士联邦政府创立的瑞士烹饪遗产协会，职责之一便是负责编制一份涵盖瑞士特产盐、瑞士东部地区格拉鲁斯阿尔卑斯山牧场的高山奶酪、瓦莱州传统黑麦面包等400种产品的烹饪遗产传承清单。



2019年底，马肉和汝拉州特产奶酪携手成为“瑞士烹饪遗产清单”的新丁。任何被瑞士官方认可的入榜食品，除满足基本条件，还必须确保该食品已经至少传承了两代人，而且已无间断地持续生产长达40年。



Keystone-SDA/sm

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