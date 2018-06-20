回首往事 当梵蒂冈走向瑞士 宗教 ... 打印 评论 其他3种语言 其他3种语言 其他3种语言 (ja) 歴代ローマ法王のスイス訪問 (pt) Quando o Vaticano veio à Suíça (ru) Папа Римский в Швейцарии 1969年，保禄六世抵达日内瓦世界基督教联合会总部。(WCC) 1969年，保禄六世接见日内瓦牧师团。(WCC) 1982年，教宗若望·保禄二世在瑞士日内瓦红十字国际委员会总部聆听该会主席亚历山大·艾的讲话。(Keystone) 1984年6月12日，教宗若望·保禄二世在抵达苏黎世机场时亲吻脚下的土地。(Keystone) 1984年6月16日，教宗若望·保禄二世到达锡永市(Sion)。(Keystone) 1984年，教会领袖在锡永由教宗若望·保禄二世主持的弥撒中祷告。(Keystone) 在1984年访瑞期间，教宗若望·保禄二世接见上瓦尔登州弗吕利-兰夫特(Flüeli-Ranft)的民众。(Keystone) 1984年，教宗若望·保禄二世在艾因西德伦修道院(Einsiedeln Abbey)接见信徒。(Keystone) 据估计有7万人参加了2004年6月6日由教宗若望·保禄二世在伯尔尼主持的户外弥撒。(Keystone) 2004年6月5日，时任瑞士总统的约瑟夫·戴斯在拜闾(Payerne)迎接刚刚到达的教宗若望·保禄二世。(Keystone) 2004年6月6日，一名执事在伯尔尼的户外弥撒中收集信徒的奉献款。教宗若望·保禄二世是受瑞士天主教青年会之邀前往瑞士，这是他担任教宗一职25年中的第103次朝圣之旅，亦是他第三次来瑞士。(Keystone) 2004年6月6日，教宗若望·保禄二世在伯尔尼主持户外弥撒前乘车穿过人群，据估计，前来望弥撒的信徒人数约为7万。(Keystone) 2004年6月5日，一名教宗瑞士卫队队员到达伯尔尼。(Keystone) 当梵蒂冈走向瑞士 此内容发布于2018年6月20日 上午9:00最后更新 - 2018年6月20日 -09:00 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体