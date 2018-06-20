2004年6月6日，一名执事在伯尔尼的户外弥撒中收集信徒的奉献款。教宗若望·保禄二世是受瑞士天主教青年会之邀前往瑞士，这是他担任教宗一职25年中的第103次朝圣之旅，亦是他第三次来瑞士。(Keystone)