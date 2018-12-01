法尔修道院 瑞士生活在修道院中的女人们
今天，法尔修道院还有 20名修女。但是，修道院因因后继无人，而前途未卜。现在，修女们要求天主教会推行更多的男女平权。
法尔修道院(Kloster Fahr)(德)外部链接建于1130年，至今仍在运行。可是，2017年，在整个瑞士只有一名修女加入了本笃修士会，因此修道院前途未卜。
与其他修士会的修女们(德)外部链接一样，法尔修道院的一些修女也要求天主教会赋予女性更多的决定权。“只有通过男性与女性的共同努力，共同领导，天主教会才会有未来，”伊莉娜(Irene)修女说。在中世纪，女性只有在修道院才能获得一点独立性和自由空间，但是，与此同时，天主教会又是建立在男权制度上的。
修女日记
在新出版的《法尔修道院》(德)外部链接一书中，修女们讲述了自己的生活。从清晨4点50分一直到夜晚，她们的日子都按照修士会的严格规定，被安排得井然有序。进入修道院时，她们必须放弃自己世俗的名字，被冠以教名。在这本书中，修女们讲述了自己如何在花样年华，做出了进修道院这个重大决定的故事。
本书在法尔修道院成立888年庆典之际出版，出版得到了修女们的一致同意，参与写书则采取自愿形式。
法尔修道院成立于1130年，它与艾因西德伦男子修道院一样同属于本笃修士会。修道院位于阿尔高州，周围地区属于苏黎世州的下恩斯特林根镇(Unterengstringen)，毗邻苏黎世市。修女们从事农业生产，种植葡萄，她们制作的宗教服饰远近驰名。