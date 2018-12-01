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法尔修道院 瑞士生活在修道院中的女人们

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Eine Nonne beim Füttern der Schafe und beim Fahradfahren.

“有朝一日，谁来主持修道院？在嘈杂的人世，只有寥寥几人听得见主的呼唤。” 贝阿特丽丝修女，生于1947年，1969年加入法尔修道院。

Nonne beim Spazieren und beim Blumen pflücken

“这是一场寻觅的旅程，直到现在，我还在寻找。” 皮特尔修女，生于1932年，1954年加入法尔修道院。

Wenige Nonnen im sehr grossen Esssaal.

修女的作息安排遵照本笃修士会的规定，包括诵经、读经、劳作、休息、吃饭。

Nahaufnahme einer Nonne und Foto mit übergrossem Sonnenschirm

“我的男友当然很失望，我的哥哥无法理解我的决定。”莱蒙达修女，生于1937年，1959年加入法尔修道院。

Nonne von hinten mit Rucksack und auf einer Bockleiter

“我不想当女教皇，但是，我们难道不应该展现更多的勇气吗？”伊莉娜修女，生于1965年，1986年加入法尔修道院。

Klosterzelle mit schmalem Bett, Tisch, Stuhl, Lavabo und Fenster

修女简朴的房间，只有生活必需品。

Nonne sitzt vor einem Blumenfeld

“从前，修女们多年来一直互相称“您”，以拉开彼此间的距离。今天，情况完全变了。“米歇艾拉修女，生于1934年，1957年加入法尔修道院。她可以不穿长袍，而是穿裤装。因为她的一个手臂瘫痪了，穿衣不能自理。

Nonne mit Rucksack und Walking Stöcken, am Kuchen verzieren

“我故意舍弃了一切。有一天，我甚至烧毁了我及家人的照片，从那一刻起，我再也不想家了。”威瑞拉修女，生于1938年，1961年加入法尔修道院。

Zeremonie in der Klosterkirche

在修道院教堂里进行的弥撒，教堂于1746年进行了翻修，维修成了洛可可风格。

Klosterfrau sitz und lächelt in die Kamera

“面对死亡，诵了一辈子经的修女不一定比常人更从容。舍与离是非常艰难的过程。”安德莉亚修女，生于1941年，1965年加入法尔修道院。

Klosterfrau im Sonnenblumenfeld, am Anzünden von Kerzen

“没有自己的孩子，曾令我很痛苦”。马泰修女，生于1946年，1967年加入法尔修道院。

Alle Nonnen im klösterlichen Hof mit Sonnenschirmen versammelt.

法尔修道院目前有20名修女，而且正在寻找后继力量，但是很难找到年轻的修女。

Schwarzweiss Bildserie über das Leben der Nonnen im Kloster Fahr

今天，法尔修道院还有 20名修女。但是，修道院因因后继无人，而前途未卜。现在，修女们要求天主教会推行更多的男女平权。

法尔修道院(Kloster Fahr)(德)外部链接建于1130年，至今仍在运行。可是，2017年，在整个瑞士只有一名修女加入了本笃修士会，因此修道院前途未卜。

其他修士会的修女们(德)外部链接一样，法尔修道院的一些修女也要求天主教会赋予女性更多的决定权。“只有通过男性与女性的共同努力，共同领导，天主教会才会有未来，”伊莉娜(Irene)修女说。在中世纪，女性只有在修道院才能获得一点独立性和自由空间，但是，与此同时，天主教会又是建立在男权制度上的。

修女日记

在新出版的《法尔修道院》(德)外部链接一书中，修女们讲述了自己的生活。从清晨4点50分一直到夜晚，她们的日子都按照修士会的严格规定，被安排得井然有序。进入修道院时，她们必须放弃自己世俗的名字，被冠以教名。在这本书中，修女们讲述了自己如何在花样年华，做出了进修道院这个重大决定的故事。

本书在法尔修道院成立888年庆典之际出版，出版得到了修女们的一致同意，参与写书则采取自愿形式。


法尔修道院成立于1130年，它与艾因西德伦男子修道院一样同属于本笃修士会。修道院位于阿尔高州，周围地区属于苏黎世州的下恩斯特林根镇(Unterengstringen)，毗邻苏黎世市。修女们从事农业生产，种植葡萄，她们制作的宗教服饰远近驰名。

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