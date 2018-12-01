法尔修道院目前有20名修女，而且正在寻找后继力量，但是很难找到年轻的修女。

“没有自己的孩子，曾令我很痛苦”。马泰修女，生于1946年，1967年加入法尔修道院。

“面对死亡，诵了一辈子经的修女不一定比常人更从容。舍与离是非常艰难的过程。”安德莉亚修女，生于1941年，1965年加入法尔修道院。

在修道院教堂里进行的弥撒，教堂于1746年进行了翻修，维修成了洛可可风格。

“我故意舍弃了一切。有一天，我甚至烧毁了我及家人的照片，从那一刻起，我再也不想家了。”威瑞拉修女，生于1938年，1961年加入法尔修道院。

“从前，修女们多年来一直互相称“您”，以拉开彼此间的距离。今天，情况完全变了。“米歇艾拉修女，生于1934年，1957年加入法尔修道院。她可以不穿长袍，而是穿裤装。因为她的一个手臂瘫痪了，穿衣不能自理。

“我不想当女教皇，但是，我们难道不应该展现更多的勇气吗？”伊莉娜修女，生于1965年，1986年加入法尔修道院。

“我的男友当然很失望，我的哥哥无法理解我的决定。”莱蒙达修女，生于1937年，1959年加入法尔修道院。

修女的作息安排遵照本笃修士会的规定，包括诵经、读经、劳作、休息、吃饭。

“这是一场寻觅的旅程，直到现在，我还在寻找。” 皮特尔修女，生于1932年，1954年加入法尔修道院。

“有朝一日，谁来主持修道院？在嘈杂的人世，只有寥寥几人听得见主的呼唤。” 贝阿特丽丝修女，生于1947年，1969年加入法尔修道院。

Schwarzweiss Bildserie über das Leben der Nonnen im Kloster Fahr

此内容发布于2018年12月1日 上午9:00 最后更新 - 2018年12月1日 -09:00

今天，法尔修道院还有 20名修女。但是，修道院因因后继无人，而前途未卜。现在，修女们要求天主教会推行更多的男女平权。



法尔修道院(Kloster Fahr)(德)外部链接建于1130年，至今仍在运行。可是，2017年，在整个瑞士只有一名修女加入了本笃修士会，因此修道院前途未卜。



与其他修士会的修女们(德)外部链接一样，法尔修道院的一些修女也要求天主教会赋予女性更多的决定权。“只有通过男性与女性的共同努力，共同领导，天主教会才会有未来，”伊莉娜(Irene)修女说。在中世纪，女性只有在修道院才能获得一点独立性和自由空间，但是，与此同时，天主教会又是建立在男权制度上的。



修女日记



在新出版的《法尔修道院》(德)外部链接一书中，修女们讲述了自己的生活。从清晨4点50分一直到夜晚，她们的日子都按照修士会的严格规定，被安排得井然有序。进入修道院时，她们必须放弃自己世俗的名字，被冠以教名。在这本书中，修女们讲述了自己如何在花样年华，做出了进修道院这个重大决定的故事。



本书在法尔修道院成立888年庆典之际出版，出版得到了修女们的一致同意，参与写书则采取自愿形式。







法尔修道院成立于1130年，它与艾因西德伦男子修道院一样同属于本笃修士会。修道院位于阿尔高州，周围地区属于苏黎世州的下恩斯特林根镇(Unterengstringen)，毗邻苏黎世市。修女们从事农业生产，种植葡萄，她们制作的宗教服饰远近驰名。

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