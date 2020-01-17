倘若没有瑞士出面从中调停斡旋，那么海湾地区的局势或许会雪上加霜，更趋恶化。伊朗驻瑞士伯尔尼大使Mohammad Reza Haji Karim Jabbari在接受瑞士德语电视台SRF采访时阐述道。



SRF：在伊美冲突中，瑞士扮演着一种(在冲突国双方都同意的情况下)负责将委托方信息和意见转达给对方政府的“信使”角色。瑞士真的只是一位“送信的邮差”，还是实际上它能做得更多？



Mohammad Reza Haji Karim Jabbari：我偶尔会感到非常错愕，瑞士媒体竟然会把瑞士所承载的角色简化为“信使”职能。从我们的视角来看，实际上，瑞士扮演着举足轻重、颇具影响力的角色。倘若没有瑞士，局势或许会恶化。



瑞士外交官员从旁协助缓解该地区的紧张局势。瑞士也会不时提出许多颇有裨益的方案和倡议。

“我偶尔会感到非常错愕，瑞士媒体竟然会把瑞士所承载的角色简化为“信使”职能。”

引言结束

SRF：这些倡议之一，就是瑞士欣然期待能够搭建起人道主义贸易的渠道。如若美国对此持赞成态度，那么人道主义物资和医疗物资就能获准进行交易，从而得以进口至伊朗-对您来说，这有多重要？

M.R.H.K.J.：我们非常赞赏瑞士在这里所发挥的作用。一方面，瑞士企业目前正纷纷在伊朗进行投资。另一方面，在过去长达20个月的时间段里，瑞士政府始终为搭建起一条人道主义药物贸易的渠道而坚持不懈地努力着。

为达成这一目标，它已与美国政府进行了大量繁琐的磋商谈判。然而，美国却惺惺作态、言不由衷，扮演着虚情假意的角色，因此，很遗憾，到目前为止，(瑞士的努力)尚未取得任何成效。



SRF：那么，由于(美国对伊朗实施的人道主义物资)禁运制裁措施，伊朗国内是否出现了药物短缺？

M.R.H.K.J.：至少存在药品和医疗援助物资短缺的情况。近日，我们刚刚向瑞士递交了一份短缺物资清单。



一方面，美国声称人道主义贸易不会受到诸多制裁措施的影响。而另一方面，它又对资金汇款转账横加拦截。药物短缺的根源，就在于我们银行系统之间被封锁。

SRF：继伊朗革命卫队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)被袭杀之后，我们看到伊朗仅仅只发起了有限的报复性打击，确切地说是针对驻伊拉克两处美军基地的导弹打击。接下来还会有更多(报复性打击行动)吗？



M.R.H.K.J.：美军对苏莱曼尼少将的谋杀行为，违反了战争法。据此可以说，美国藐视国际规则、规章、标准和原则。



伊朗(在苏莱曼尼少将遇害)之后所作的，不仅仅是报复打击行为，更是一种自卫。不过，我们并不希望在该地区引发战争。我们的动机绝不是提供助力、导致事态扩大。尽管如此，我们已经严阵以待，准备好动用一切可以动用的力量，应对任何方式的进攻。



SRF：据您预测，未来(伊美之间)是会有更多的对峙，还是更倾向于冲突缓解呢？



M.R.H.K.J.：我认为，该地区目前并不存在事态扩大甚至爆发战争的依据。我们相信，为了实现安全与和平，各个国家最终能够在海湾地区寻求到新的冲突预防措施。不过，为此，所有外国武装力量都必须抽身离开这一地区。



没有了美国的威吓霸凌，我们才能达成商议筹划。(美国总统)唐纳德·特朗普威胁要摧毁伊朗的文化资产(即文物)，并且以违反战争法的行为在恐吓我们，通过围困的方式迫使伊朗人民投降。这是反人道主义罪行。杀害苏莱曼尼是战争军事行动。在这里，我们当然会为自己辩护。





SRF

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