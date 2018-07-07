此内容发布于2018年7月7日 上午9:00 最后更新 - 2018年7月7日 -09:00

这只狼有可能是“代号M35“的那只狼，拍摄于2013年。关于狼的讨论在瑞士政界一天都没有停止过。 (Keystone)

瑞士山里有狼，而瑞士人对狼的态度是又爱又恨，自然、动物保护组织当然把狼当个宝，而失去牲畜的山民对狼又是恨得牙根痒痒。然而狼是受欧洲保护野生动植物的《伯尔尼协约》庇护的动物，因此各国必须对狼这个问题作出明确规定。



“有时候，狼给人感觉似乎是一个国家唯一要解决的问题，”多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)曾在一次就修复狩猎法的讨论会上说过这样的话。瑞士联邦院在那次讨论中放宽了狩猎法条款中对狼的保护措施。



瑞士有关修改狩猎法的讨论来来回回喋喋不休，足以看出狼这个”狠角色“，总能在政界掀起风波，造成意见分歧，而这还不单单在瑞士。

国会对射杀狼的决定

瑞士联邦院决定，在规定狼的数量问题上，赋予各州更大的自主权。

联邦院还取消了射杀狼之前必须向联邦环保局申请许可的规定，并以21赞成票、18反对票通过了一项规定，针对各州制定的有关受保护动物的管理制度，没有上诉可能。

但现在讨论才刚刚开始，因为放松保护规范，需要两院双通过方可。国民院将接下来就这一题目展开调查。而自然保护组织已经宣布要发起全民公投。 信息框结尾

与瑞士几乎同步，意大利博尔扎诺(Bozen)和特伦托省(Trient)政府自主制定了地方法律，特殊情况下允许对狼进行射杀。



一定的自主权



换句话说，就是意大利的这两个省份要按照自己的方式实行欧洲保护协议，很多欧洲国家都在这个《伯尔尼协议》上签了字，包括意大利。在该协约中，狼受到保护，但也允许特殊情况特殊处理，比如在没有其他选择的情况下，或者射杀个别狼不会影响到狼群的繁衍时，允许射杀。



如果这两个省的议会同意省政府的这一决定，那么就可能带来职权上的冲突，意大利政府有可能随时予以干涉。



自然保护组织可没有那么多耐心等待，他们认为：“意大利的这两个省的这个决定是对欧洲和意大利政府的一种挑战行为，我们要求官方出面干预这种危险的擅自做主违规行为。”



德国《明镜》杂志在前不久一个关于狼的报道中提示，欧盟各国包括瑞士和挪威都在《伯尔尼协约》上签了字，这份协约用来保障欧洲境内自然界的动植物拥有够的生长空间。但是，这一协约同时也允许各签约国只要不影响这些特殊物种安危时，能够特殊情况特殊处理。



但是围绕“特殊情况”总是会引起争议，欧洲委员会曾多次向瑞典发出警告，因为该国在发放射杀狼的许可时过于“慷慨”。



法国的“狼行动”



另外一个受倍受争议的事端发生在法国，不久前法国推出了一个《2018-2023狼行动》计划，在这个多达100页的文件中，综合了各种科研调查结果以及未来对狼的规划。

意大利的狼

狼在19和20世纪基本在西欧消失，只有在意大利南部还有寥寥几只。

20世纪70年代开始，狼又开始从那里向外扩张，这一狼的自然“殖民”带来的结果是，80年代在法国、90年代在瑞士又出现了狼的踪迹，2012年在瑞士的格劳宾登州出现了第一支狼群。

2000-2017年之间，瑞士有10只狼得到批准被射杀。

因“干了坏事”而被射杀的狼，共计21只。 信息框结尾





但是这一文件在社会上并未激起任何火花，无论是动物保护组织还是狼的敌对势力都未显示出过度热情。



引发争议的是射杀狼的力度，文献中提出2018年准杀40只狼，这相当于法国整个狼群数量的10%。



对于农业协会来说，这个数字过低，他们希望，每只袭击牧人的狼都应该被射杀。



而像WWF这样的环保组织却担心每年设定准杀额不太现实，一方面很难确定是否某只狼是攻击牧群的那一只，另一方面如果射杀了领头狼，会影响整个狼群的平衡。



需要更多知识



但实践证明，法国这一行动计划实际上有其优势，“这一文件启示，我们需要更多有关狼的知识，”瑞士一位研究人员Jean-Marc Landry这样说，他专门研究畜牧业与狼的和平共处之道，同时也是生物多样化基金会的会长。



在接受一份报纸采访时，Landry说，这是第一次在一份官方文件中显示，关于狼的更多知识的重要性，从生物知识到预防袭击牧群的方法，我们需要了解的事物还很多。





(翻译：杨煦冬)

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