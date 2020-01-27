(© Keystone / Gaetan Bally)

一位讀者向瑞士資訊swissinfo.ch提問：瑞士產品是否遵循比歐盟更加嚴格的品質標準？



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說到對質量的關切，瑞士人名聲在外。人們普遍認為，瑞士的一切似乎都比別的地方要好上那麼一點。一位讀者問瑞士資訊swissinfo.ch：在瑞士出售的商品，是否必須滿足比歐盟更加嚴格的品質標準？



我們的回答是：不一定。首先，“品質標準”的含義很難界定-它指向的可能是商品的安全性、透明度、成分要求、所遵循動物保護標準，抑或很多其他因素。據聯邦消費問題辦公室的回應，這一問題無法一概而論地回答。根據產品和質量指標的不同，標準的嚴格程度也高低不同。那麼，就讓我們通過幾個實例來一探究竟吧。



瑞士也賣歐洲產品



在瑞士資訊swissinfo.ch的詢問之下，聯邦食品安全及獸醫局明確表示：“在歐洲，品質標準並不統一，每個國家都可以設立自己的規定，比如在果汁中，可以加入多少水果糖漿。”



根據旨在對歐盟貨物“放行”的卡斯德第戎原則(多語)外部链接，瑞士必須接受滿足歐盟品質標準的商品在本國境內出售，而不得進行任何限制。既然大量的歐洲產品不經前期品管就可以進入瑞士市場，那麼我們就不能說，在瑞士出售的商品一律都遵循更高的品質標準。出於維護消費者健康或安全的目的，瑞士有權禁止食品和某些特殊商品(比如化學產品)的進口-但此種情況並不意味著該產品“質量欠佳”。



瑞士人總是最後得知產品召回



消費者保護基金會的Josianne Walpen甚至還能舉出瑞士落後於歐盟的例子。比如，瑞士沒有像歐盟那樣，將動物飼料問題納入食品法。 “而近幾十年來，許多重大的食品醜聞都是由動物飼料引起的，”Walpen舉了二噁英，狂牛症和護谷除草劑幾個事件的例子。



說到產品安全，瑞士體係也有漏洞。 “對於瑞士消費者來說，一個很大的劣勢是該國沒有與歐洲數據庫聯網，而歐洲數據庫能夠迅速收集和發布產品問題資訊，並發出食品、化妝品和其他消費品的召回通告。”



這些歐洲警告系統(法)外部链接是確保消費者安全的重要工具。 Josianne Walpen對瑞士在這方面“旁觀者”的角色感到遺憾。換句話說，“如果某種產品被證實具有危險性，瑞士人總是最後知情的人。”



更好地保護動物



不過Josianne Walpen透露，相比之下，瑞士對食品成分原產地的聲明有著更為嚴格的規定。



此外，儘管仍需要改進，但瑞士動物飼養的平均條件要好於大多數歐盟國家，這要歸功於其關於動物生態養殖密度和生態標籤的詳細法律。



具體來講，該國禁止大棚養雞、生產鵝肝、加工青蛙腿和非擊暈條件下的宰殺。但這些規定並不妨礙使用上述方法生產的產品在瑞士的進口和銷售。



結論：無法證實



要想回答“在瑞士銷售的產品是否比歐盟市場上的產品質量更好”這個問題，必須具體產品具體分析。生產過程中更高的品質標準並不意味著在瑞士買到的所有產品質量都會更高，因為在瑞士人消費的商品中，很大一部分來自於進口。





為什麼每個國家都說自己的肉類產品好於別國？

“100％瑞士肉品”，這個宣傳口號是瑞士廠商和餐廳老闆很愛強調的。在其他國家也是一樣，肉類行業著意推進產品的本土化。這是為什麼呢？

消費者保護基金會的Josianne Walpen解釋說，動物養殖是許多消費者最為關注的問題之一。 “如果肉製品是在自己國家生產的，他們認為其養殖會更適合動物和物種，而且養殖條件也會受到控管和監督。”工業養殖場虐待動物和動物前往屠宰場需經長途運輸-關於這些情況的報告令許多消費者不安，所以他們更傾向於消費本地出產的肉製品-儘管就算在自己的國家，一切也遠非完美。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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