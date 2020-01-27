(© Keystone / Gaetan Bally)

一位读者向瑞士资讯swissinfo.ch提问：瑞士产品是否遵循比欧盟更加严格的质量标准？

说到对质量的关切，瑞士人名声在外。人们普遍认为，瑞士的一切似乎都比别的地方要好上那么一点儿。一位读者问瑞士资讯swissinfo.ch：在瑞士出售的商品，是否必须满足比欧盟更加严格的质量标准？

我们的回答是：不一定。首先，“质量标准”的含义很难界定-它指向的可能是商品的安全性、透明度、成分要求、所遵循动物保护标准，抑或很多其他因素。据联邦消费问题办公室的回应，这一问题无法一概而论地回答。根据产品和质量指标的不同，标准的严格程度也高低不同。那么，就让我们通过几个实例来一探究竟吧。

瑞士也卖欧洲产品

在瑞士资讯swissinfo.ch的询问之下，联邦食品安全及兽医局明确表示：“在欧洲，质量标准并不统一，每个国家都可以设立自己的规定，比如在果汁中，可以加入多少水果糖浆。”

根据旨在对欧盟货物“放行”的卡斯德第戎原则(多语)外部链接，瑞士必须接受满足欧盟质量标准的商品在本国境内出售，而不得进行任何限制。既然大量的欧洲产品不经前期质检就可以进入瑞士市场，那么我们就不能说，在瑞士出售的商品一律都遵循更高的质量标准。出于维护消费者健康或安全的目的，瑞士有权禁止食品和某些特殊商品(比如化学产品)的进口-但此种情况并不意味着该产品“质量欠佳”。

瑞士人总是最后得知产品召回

消费者保护基金会的Josianne Walpen甚至还能举出瑞士落后于欧盟的例子。比如，瑞士没有像欧盟那样，将动物饲料问题纳入食品法。“而近几十年来，许多重大的食品丑闻都是由动物饲料引起的，”Walpen举了二恶英，疯牛病和护谷除草剂几个事件的例子。

说到产品安全，瑞士体系也有漏洞。“对于瑞士消费者来说，一个很大的劣势是该国没有与欧洲数据库联网，而欧洲数据库能够迅速收集和发布产品问题信息，并发出食品、化妆品和其他消费品的召回通告。”

这些欧洲警告系统(法)外部链接是确保消费者安全的重要工具。Josianne Walpen对瑞士在这方面“旁观者”的角色感到遗憾。换句话说，“如果某种产品被证实具有危险性，瑞士人总是最后知情的人。”

更好地保护动物

不过Josianne Walpen透露，相比之下，瑞士对食品成分原产地的声明有着更为严格的规定。

此外，尽管仍需要改进，但瑞士动物饲养的平均条件要好于大多数欧盟国家，这要归功于其关于动物生态养殖密度和生态标签的详细法律。

具体来讲，该国禁止大棚养鸡、生产鹅肝、加工青蛙腿和非击晕条件下的宰杀。但这些规定并不妨碍使用上述方法生产的产品在瑞士的进口和销售。

结论：无法证实

要想回答“在瑞士销售的产品是否比欧盟市场上的产品质量更好”这个问题，必须具体产品具体分析。生产过程中更高的质量标准并不意味着在瑞士买到的所有产品质量都会更高，因为在瑞士人消费的商品中，很大一部分来自于进口。



为什么每个国家都说自己的肉类产品好于别国？ “100％瑞士肉品”，这个宣传口号是瑞士厂商和餐厅老板很爱强调的。在其他国家也是一样，肉类行业着意推进产品的本土化。这是为什么呢？ 消费者保护基金会的Josianne Walpen解释说，动物养殖是许多消费者最为关注的问题之一。“如果肉制品是在自己国家生产的，他们认为其养殖会更适合动物和物种，而且养殖条件也会受到控制和监督。”工业养殖场虐待动物和动物前往屠宰场需经长途运输-关于这些情况的报告令许多消费者不安，所以他们更倾向于消费本地出产的肉制品-尽管就算在自己的国家，一切也远非完美。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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