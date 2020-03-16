此内容发布于2020年3月16日 下午5:45

瑞士边检人员在检查所有瑞士与法国边境的入境人员。

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

瑞士政府3月16日宣布，由于新冠病毒的快速蔓延，瑞士进入“紧急”状态。瑞士联邦总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)表示：“克服这场危机的唯一途径，是全国范围内立即做出迅速、有效的反应，阻止病毒在瑞士继续扩张。”



瑞士政府表示，民众需严格遵守关于接触距离、卫生消毒等各项措施。同时也明确规定，每个人都有义务保障医疗系统正常运行、保护基础设施、保障瑞士国家正常运行，团结一致共同对抗疫情。



政府下令从3月17日凌晨开始，禁止所有私人和公共活动，并关闭诸如酒吧、餐厅、体育和文化场馆等休闲娱乐场所，只有食品店、面包店和药店等向民众提供必需品的经营场所仍允许开放。新措施将截至4月19日有效。



“我们知道这一措施会暂时扰乱我们国家的日常生活。”内政部长贝尔赛表示，“在情况改善之前会经历一个糟糕的阶段。”



医院和诊所必须保持开放，但须遵循必要的救治程序，仅针对危重和紧急病患进行治疗。国家已动员多达8000名军人帮助遏制迅速传播的新冠病毒。这是自第二次世界大战以来最大的军队动员。

当局建议，因病毒引起并发症的风险较高的个人，即“弱势人群”必须在家中工作，若情况不允许则应获得带薪假。学校将关闭至4月19日。日内瓦规定，禁止超过5人聚会。

瑞士政府还决定对德国、法国和奥地利实施边境检查。只有瑞士公民、在瑞士居住者和前往瑞士的商务人士允许入境。



瑞士受新冠病毒影响的程度非常严重，目前已有2200多人被感染，近20人死亡。



瑞士资讯swissinfo.ch/dh

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