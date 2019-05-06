此内容发布于2019年5月6日 上午9:45

瑞士所“写”下的“碳足迹”的三分之二，都是在国外排放的。 ((c) Keystone / Valentin Flauraud)

一项旨在将气候保护纳入瑞士宪法、并力求实现截至2050年温室气体排放显著减少的公民动议，现已经瑞士政府部门审核顺利获批。该动议拥趸必须在2020年10月30日之前收集到至少10万份公民有效签名，方可付诸全民公投。



4月30日，“为了有益健康的气候环境动议”的提案草案公示发布在瑞士联邦政府官方“联邦公报”(Federal Gazette，多语)外部链接上。该动议由去年成立的瑞士气候保护协会(Swiss Association for Climate Protection)所发起。



该协会旗下目前拥有会员2000名，成立迄今，已得到各大类环保组织以及众教会、各界科学家与学者的鼎力支持。某些政界人士也在该协会委员会任职。



+ 查阅关于瑞士在气候保护举措制定及实施领域的排名信息(英)外部链接



早于去年1月提出的这一动议，旨在通过把“巴黎气候协定”(Paris Climate Agreement)所制定的目标写入瑞士宪法，从而将气候保护提升为政界需优先考虑、当务之急的政治议程。提案文书中指出，气候政策意在增强经济，以及采取措施以促进技术与创新。与此同时，提案中也坦诚，在没有适宜可用的技术替代情况下，确实有必要酌情允许例外。



根据瑞士政府公布的最新数据显示，2015年，瑞士依据碳足迹核算出的二氧化碳排放量(英)外部链接总计多达1.16亿吨。

Keystone-SDA/jdp

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