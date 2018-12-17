2018年11月20日，致力于争取移民儿童权力的抗议示威者在洛桑集结游行。 (© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON)

瑞士某家非政府组织劝诫警示，瑞士针对境内寻求庇护的未成年人所施行的强制性扣留收容政策，不仅反复无常且欠缺透明度，长期“严重并屡次”公然违背瑞士国家法和国际法。



根据瑞士非营利性儿童权益保护“地球社” (Terre des hommes)发布的一份深度分析报告(法)外部链接指出，瑞士至少有包括伯尔尼州、苏黎世州、瓦莱州、阿尔高州、圣加仑州、索罗图恩州、图尔高州以及卢塞恩州在内的8个州，曾于2015年-2017年期间以移民身份相关问题为由，相继对至少40名未成年人实行了强制性羁押扣留。



报告指出：“在某些个案中，(这种处理方式)的确切实有效地将儿童的最高利益纳入了考量范畴；但在其他情况下，此类做法依然严重并屡次地公然违背了瑞士国家法和国际法。”



“地球社”提出警示，强行将家庭成员隔离并且/或者将未年满15周岁的未成年人与其父母隔离收容关押，在瑞士法律框架下是“不可接受且不合法”的，此举无疑与瑞士所作出的包括联合国《儿童权利公约》在内的诸多国际承诺背道而驰。



这家非政府组织告诫道，羁留扣押给儿童身心健康造成了难以磨灭的伤害；此外它也严词谴责瑞士“仅仅因为移民儿童的背景身份”就将其盖棺定论、视为戴罪之身。



去年，在瑞士寻求庇护、且无成人陪伴在侧的未成年人总计多达733名，与2015年的2735人相比已有极大缩减。其中60%年龄介于16岁至17岁之间；36%的未成年申请庇护者仅为13岁至15岁。他们绝大多数人为来自于阿富汗、索马里、厄立特里亚、几内亚和叙利亚的男童或少年。而回溯去年，瑞士全境约有5000名无成人陪护的未成年移民定居于此。



RTS/sb

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