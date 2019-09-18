在2019年的大选中，可能会出现新情势：联邦议会成员候选人中，首次40％的人都是女性。

(Keystone / Alessandro Della Valle)

尽管瑞士选民中女性的人数要比男性多出10%，但女性在政坛上依然属于少数派，无论是在各州，还是在联邦委员会里。让我们一起来看看个中究竟。

10月20日，瑞士将选举出新一届议会，这是瑞士首次有如此众多的女性参与国民院议员的竞选。然而各种预测显示，新一届议会还是会由男性主宰。为什么女性要取得政治上的成功就难于上青天呢？那些障碍到底是什么？她们又为什么失败呢？让我们从政治生活的各个层面来探寻一下。

成员和代表

无论从哪方面来说，与在政坛上占多数的男性相比，女性总是少数派。从最简单的政治参与-成为成员开始：在大党派里，女性有9.3万人，而男性13.8万人。各党派间的性别不平衡差异很大。例如瑞士最强大的政党-右翼保守党瑞士人民党(SVP)，男性的人数是女性的2倍。公民民主党(BDP)的情况也如是。

基督民主人民党(CVP)和社会民主党(SP)的女性比例大概占40%，自由民主党 (FDP)没有公布相关信息。而男女比例最平等的当属绿党。

在更高的代表一层，男女的性别比例也没有发生多大变化。因为许多党派并未统计过女性代表的比例，所以瑞士法语广播电视台(RTS)和瑞士广播电视台(SRF)，以及同样隶属于瑞士广播电视集团(SRG)的瑞士资讯(SWI，swissinfo.ch)，对代表大会的照片进行了分析，并标记出男女的性别比例。结论很明确，女性在代表这一层面也明显属于少数派，特别是在中右翼党派。

Grafik 1 Frauen Graik 1 Frauen

沃州瑞士人民党国民院女议员Alice Glauser认为这很成问题：“这些政治结构都是男人们给男人建立的”。她的党派女性很少，这绝对影响着瑞士人民党的政治表现：“右翼党派的政治议题并不总是女性最感兴趣的。”Glauser表示，虽然有些议题很有价值，但该党还是不愿意触碰，即便女性对此很投入。

政治职务

女性一旦决定投入政治职务的竞选，那么她就会遇到更多的障碍。尽管女性选举人占比53%，但候选人名单上的女性比例却依然很小。在政治生命的开端-各州选举中，男性候选人人数平均是女性的2倍。纵观最近的4次立法程序，女性的参选比例也没有增加，直至今年。在2019年举行本州大选的各州中，有多个州无论是女性候选人数量还是女性当选者数量，都有了显著上升：特别是在苏黎世、提契诺和卢塞恩州。

Martine Docourt就是勇于投身政治的女性代表。她先后当选为纳沙泰尔市和纳沙泰尔州的议员，如今正忙于联邦院的竞选。当转型进入政界时，她也感受到了“和在职场一样的玻璃屋顶”，她说。男性至上的评论和家庭、职业与政务之间的难以平衡，始终伴随着她的事业生涯。然而这些障碍更加激励了她，但Docourt也承认，“恰恰是不少女性因为有了孩子，才停止了自己的事业”。也就是说，母职成为了又一障碍？

2 2

2019转折年？

2019年在联邦层面或许会赢得转机。瑞士国民院议员的女性候选人比例已经连续28年停留在 30％上下，而今年突破了40％。

不过有些州的不平等情况还是很严重。例如在瓦莱、圣加仑和施维茨州，距离40%的标杆还很远。某些党派也顽固地保持着不平等的状态：瑞士人民党的候选人男女比例是3:1。本次选举自由民主党在性别比例方面取得了显著进步，女性占比从31%提升到43%。

当选几率越来越大

女性自获得投票权伊始，就想投身政界。然而在很长的一段时间里，她们并未中选。候选的女性比例与获选的女性比例在40年间形成了深深的沟壑。但这个深沟正渐渐地被填平。2015年当选的女性比例仅仅略低于候选人中的女性比例。



Grafik 4 Anteil Frauen vor der Wahl und nach der Wahl

GRafik letzte BDP hat nun viel weniger Frauen als vorher

如果从比例上来说，女性获胜的几率较小，那么这就意味着在候选人名单上女性的地位较低。例如2015年的左翼和中间党派，多于2/3的领导席位都为男性所占据，他们就拥有更好的当选几率。瑞士人民党的男性领导比例占3/4。只有绿党和社会民主党的女性领导占据了大部分江山。

2019年大选这样的情况可能也会有所改变。除公民民主党外，在所有党派的提名名单上，女性都多于男性。自由民主党的女性名单增长得最快，在领导层甚至接近势均力敌。所有这些迹象表明，今年的女性领导比例将取得历史性的突破。

瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram