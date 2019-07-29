(KEYSTONE/AP/ELDAR EMRIC)

2019年只剩下5个月了，但地球一年可持续性生产的资源不但已经被人类耗尽，人类甚至在寅吃卯粮。而瑞士人却在以双倍的速度耗费着资源。

根据环球足迹网络(GFN，英)外部链接公布的数据，在过去20年中，“地球超载日”(Earth Overshoot Day)已提前了两个月，达到前所未有的7月29日。“这意味着人类目前消耗自然的速度是地球生态系统正常更新速度的1.75倍，即1.75个地球，”该国际可持续性组织表示。

世界自然基金会(WWF)瑞士分会(多语)外部链接则于周日(7月28日)指出，如果大家都像瑞士人这样生活，那么人类得需要大约三个地球。

据世界自然基金会估算，瑞士的食品消耗造成了19%的温室气体排放和28%的环境污染。该基金会建议，肉食主义者每周只吃三次肉，就可以将他们在食品方面的生态足迹下降两成。

二氧化碳排放与补偿

该基金会也把乘飞机旅行归结为二氧化碳排放的罪魁祸首之一，并称瑞士人乘飞机的次数差不多是其他欧洲人的三倍。

然而据《晨报周日版(Le Matin Dimanche，法)外部链接》报道，瑞士人对碳排放补偿计划的捐助也更多。在今年上半年，瑞士人的捐助金额约为去年同期的400%。

该报周日援引了瑞士碳补偿组织myclimate (多语)外部链接的数据，后者在2018年共创下160万瑞郎(约合1100万元人民币)的总收入。这些资金被用来支持瑞士及22个非洲、亚洲和拉丁美洲国家的项目。



Keystone-SDA/sm

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