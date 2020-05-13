10年前，瑞士人在餐厅吞云吐雾的环境中享受美食，可谓司空见惯。 (Keystone / Martin Ruetschi)

“饭后一根烟，快活似神仙”，时至今日，距离人们在瑞士餐厅吞云吐雾的环境中享受美食、用餐间隙能顺带惬意地来道“配菜”-香烟已时隔十年。



2010年5月1日，一项旨在保护民众避免受到二手烟长期危害的国家法律在瑞士正式生效。在此之前，瑞士居民有可能会在譬如餐厅、酒吧、学校、医院、舞蹈俱乐部、大型购物中心等室内公共场所吸烟。



在该法律付诸实施之前，餐厅以及酒吧经营者尤其担心自己会因此失去客源。不过在2010年-也就是禁烟令生效的第一年，瑞士居民花在外出就餐和在外饮酒这两项上的开销，足足在往年基础上增长了13%。数据出炉时，由瑞士全国范围内的酒店及餐馆经营者组成的联合会-瑞士餐饮业协会(GastroSuisse)明确指出，禁烟令并未造成此前让很多业内人士所顾虑恐惧的负面影响。



“总体而言，禁烟举措在酒店行业得到了切实有效的贯彻落实。餐馆和酒吧也是如此，”瑞士酒店同业公会-瑞士酒店业联盟(HotellerieSuisse，德)外部链接新闻发言人Vinzenz van den Berg在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时评价道。



此外，他补充提及：“实际上，现如今瑞士所有的旅馆酒店都只提供禁烟客房，而无论是有吸烟习惯的住客、还是非吸烟宾客，均对此持以非常理解和赞赏的态度。”

室内依然为吸烟者留有一方空间



幸而有了吸烟室，很多交通、工作及娱乐场所才得以同时满足烟民群体和非吸烟者的需求。搭乘班机着陆抵达苏黎世机场的乘客，或许已经注意到从行李提取处前往海关检查点的途中矗立着一间色泽单调、平平无奇的吸烟室；不过，瑞士也当然会为往来宾客提供更隆重奢华的吸烟场所。



“特别是那些优雅豪华酒店，为住客创造了极具格调与品位、精致中又不乏时髦、且配备有尚佳的通风系统、还备有种类繁多的雪茄的吸烟室。因此，他们甚至借助吸烟室这一附加功能，拓展了自己的服务，”van den Berg指出。与此同时，在瑞士，80平米以内的酒吧和咖啡馆，也可以向其所在州政府提交在店内辟设“吸烟区”的申请。



瑞士肺脏联盟(Swiss Lung League，多语)外部链接通过调研发现，吸烟室和可吸烟区域，本身是存在问题的。



“(针对吸烟室和各类场所内设吸烟区的)通风法规，还有一些’漏洞‘。也正是因为如此，在那些场所工作的服务人员没能得到足够的保护。此外，同样令人忧虑不安的是，截至目前，体育馆里的吸烟行为依然不受任何监管，”瑞士肺脏联盟新闻发言人Andrea Adam告诉瑞士资讯swissinfo.ch。



“烟灰色”区域



瑞士禁烟令仅适用于室内区域，却并不涵盖餐厅所提供的户外就餐座位区。至于各家餐厅是否针对户外就餐座位区指定吸烟区和无烟区，则由经营者自行决定。而对于坐在户外用餐的顾客来说，遇上晴朗的天气或许会有些沮丧不满-当然，这种负面情绪得取决于个人对烟味的好恶、以及当天的风向。



近年来，瑞士也出现了为搭乘火车出行的乘客们改善乘车环境的势头。2005年，瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways)取消了吸烟车厢，部分原因在于，即便是烟民，也不乐意在吸烟车厢里长时间逗留。



去年，瑞士公共交通协会(Association of Public Transport)对自发性禁止在火车站建筑物内部吸烟的“自愿禁烟令”表示公开支持，不过，火车站入口附近以及站台上划定的指定吸烟区并不在禁令范围之内。预计截至2020年年中，瑞士全国范围内几乎所有的火车站都将推行自愿禁烟。



尽管如此，禁烟令很难得到强制施行。瑞士肺脏联盟也认为，禁烟措施还不够完善。



“我们原本寄希望于瑞士联邦铁路公司能够拿出更大的勇气和魄力来推行禁烟令，因为无论是对吸烟者还是非吸烟者来说，指定吸烟区作为解决方案，并不能真正让他们满意，”Adam表示。



与此同时，她也强调了对出行过程中以及封闭空间内吸烟行为的隐忧：“截至目前，许多欧洲国家已明令禁止在车辆中有儿童或孕妇在场的情况下吸烟。瑞士也理应效仿推行这一禁令。”

吸烟与健康

根据瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health)公布的统计数据，在过去30年间，瑞士“被动吸烟者”(又称为“吸二手烟者”、“间接吸烟者”或“吸入环境烟草烟雾者”)在人数上已大幅减少。2002年，35%的瑞士居民平均每天至少一小时会“身不由己”地吸食二手烟；而时至2017年，每天“间接吸烟”长达一小时者的人数比例已骤降至6%。

联邦公共卫生局在其官方网站上称：“继瑞士第一个州施行禁烟举措后不久，多项瑞士调研表明，与烟草相关的多种特定疾病患病率显著降低。”

据联邦公共卫生局通报，在瑞士，烟草消费每年致使9500人因相关疾病而过早死亡，瑞士可归因于烟草的死亡率达到了15%。

非政府组织“瑞士瘾者”(Addiction Switzerland)调研显示，在每天抽烟的人中，60%的受访者表示有戒烟意愿。

鉴于冠状病毒对人体肺部构成的威胁，联邦公共卫生局日前发起了一项视频公共宣传活动，以敦促吸烟者将此次2019冠状病毒病疫情视为戒烟或减少吸烟的契机。 信息框结尾





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