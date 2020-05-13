10年前，瑞士人在餐廳吞雲吐霧的環境中享受美食，可謂司空見慣。 (Keystone / Martin Ruetschi)

“飯後一根菸，快活似神仙”，時至今日，距離人們在瑞士餐廳吞雲吐霧的環境中享受美食、用餐間空檔能順帶愜意地來道“配菜”-香菸已時隔十年。



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2010年5月1日，一項旨在保護民眾避免受到二手菸長期危害的國家法律在瑞士正式生效。在此之前，瑞士居民有可能會在譬如餐廳、酒吧、學校、醫院、舞蹈俱樂部、大型購物中心等室內公共場所吸菸。



在該法律付諸實施之前，餐廳以及酒吧經營者尤其擔心自己會因此失去客源。不過在2010年-也就是禁菸令生效的第一年，瑞士居民花在外出用餐和在外飲酒這兩項上的開銷，足足在往年基礎上增長了13%。數據出爐時，由瑞士全國範圍內的酒店及餐館經營者組成的聯合會-瑞士餐飲業協會(GastroSuisse)明確指出，禁菸令並未造成此前讓很多業內人士所顧慮恐懼的負面影響。



“總體而言，禁菸措施在酒店行業得到了切實有效的貫徹落實。餐館和酒吧也是如此，”瑞士酒店同業公會-瑞士酒店業聯盟(HotellerieSuisse，德)外部链接新聞發言人Vinzenz van den Berg在接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時評價道。



此外，他補充提及：“實際上，現如今瑞士所有的旅館酒店都只提供禁菸客房，而無論是有吸菸習慣的住客、還是非吸菸來賓，均對此持以非常理解和讚賞的態度。”



室內依然為吸菸者留有一方空間

幸而有了吸菸室，很多交通、工作及娛樂場所才得以同時滿足菸民群體和非吸菸者的需求。搭乘班機著陸抵達蘇黎世機場的乘客，或許已經注意到從行李提取處前往海關檢查點的途中矗立著一間色澤單調、平平無奇的吸菸室；不過，瑞士也當然會為往來的客人提供更隆重奢華的吸菸場所。



“特別是那些優雅豪華酒店，為住客創造了極具格調與品位、精緻中又不乏時髦、且配備有尚佳的通風系統、還備有種類繁多的雪茄的吸菸室。因此，他們甚至借助吸菸室這一附加功能，拓展了自己的服務，”van den Berg指出。與此同時，在瑞士，80平方公尺以內的酒吧和咖啡館，也可以向其所在州政府提交在店內闢設“吸菸區”的申請。



瑞士肺臟聯盟(Swiss Lung League，多語)外部链接通過調查發現，吸菸室和可吸菸區域，本身是存在問題的。



“(針對吸菸室和各類場所內設吸菸區的)通風法規，還有一些'漏洞'。也正是因為如此，在那些場所工作的服務人員沒能得到足夠的保護。此外，同樣令人憂慮不安的是，截至目前，體育館裡的吸菸行為依然不受任何監管，”瑞士肺臟聯盟新聞發言人Andrea Adam告訴瑞士資訊swissinfo.ch。



“煙灰色”區域

瑞士禁菸令僅適用於室內區域，卻並不涵蓋餐廳所提供的戶外就餐座位區。至於各家餐廳是否針對戶外就餐座位區指定吸菸區和無菸區，則由經營者自行決定。而對於坐在戶外用餐的顧客來說，遇上晴朗的天氣或許會有些沮喪不滿-當然，這種負面情緒得取決於個人對煙味的好惡、以及當天的風向。



近年來，瑞士也出現了為搭乘火車出行的乘客們改善乘車環境的趨勢。 2005年，瑞士聯邦鐵路公司(Swiss Federal Railways)取消了吸菸車廂，部分原因在於，即便是菸民，也不樂意在吸菸車廂裡長時間逗留。



去年，瑞士公共交通協會(Association of Public Transport)對自發性禁止在火車站建築物內部吸菸的“自願禁菸令”表示公開支持，不過，火車站入口附近以及站台上劃定的指定吸菸區並不在禁令範圍之內。預計截至2020年年中，瑞士全國範圍內幾乎所有的火車站都將推行自願禁煙。



儘管如此，禁菸令很難得到強制施行。瑞士肺臟聯盟也認為，禁菸措施還不夠完善。



“我們原本寄希望於瑞士聯邦鐵路公司能夠拿出更大的勇氣和魄力來推行禁菸令，因為無論是對吸菸者還是非吸菸者來說，指定吸菸區作為解決方案，並不能真正讓他們滿意，”Adam表示。



與此同時，她也強調了對出行過程中以及封閉空間內吸菸行為的隱憂：“截至目前，許多歐洲國家已明令禁止在車輛中有兒童或孕婦在場的情況下吸菸。瑞士也理應效仿推行這一禁令。”

吸菸與健康 根據瑞士聯邦公共衛生局(Federal Office of Public Health)公佈的統計數據，在過去30年間，瑞士“被動吸菸者”(又稱為“吸二手菸者”、“間接吸菸者”或“吸入環境菸草煙霧者”)在人數上已大幅減少。 2002年，35%的瑞士居民平均每天至少一小時會“身不由己”地吸二手菸；而時至2017年，每天“間接吸菸”長達一小時者的人數比例已驟降至6%。

聯邦公共衛生局在其官方網站上稱：“繼瑞士第一個州施行禁菸措施後不久，多項瑞士調查顯示，與菸草相關的多種特定疾病患病率顯著降低。”

據聯邦公共衛生局通報，在瑞士，菸草消費每年致使9500人因相關疾病而過早死亡，瑞士可歸因於菸草的死亡率達到了15%。

非政府組織“瑞士癮者”(Addiction Switzerland)調查顯示，在每天抽煙的人中，60%的受訪者表示有戒菸意願。

鑑于冠狀病毒對人體肺部構成的威脅，聯邦公共衛生局日前發起了一項影片公共宣傳活動，以敦促吸菸者將此次2019冠狀病毒病疫情視為戒菸或減少吸菸的契機。 信息框结尾





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