从浸了酒的布袋到安抚奶嘴

安抚奶嘴取得专利已有70年了。 (sda-ats)

整整70年前-也就是1949年8月-我们如今所熟悉的安抚奶嘴在德国取得了专利。千百年来，这一物件一直为人熟知，不过最早的“奶嘴”可能会吓到我们这些现代人。

要是阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer)的画作可信，那么婴儿时的耶稣已经在用奶嘴了：在丢勒的名画《圣母子》(1506年)里，小耶稣的手中就攥着一个放在嘴里咂的小袋子。



这种能起到安抚镇静作用的布袋奶嘴，从中世纪一直流行到18世纪。尖角布袋里装的是糖、蜂蜜和甜粥，有时也会装亚麻籽；通常它都会在鸦片酊(laudanum)一种含有鸦片的酊剂-里浸泡过。

现在谁要是敢给小孩儿这种奶嘴，定会被视为虐待儿童。这种让小孩儿咂的布袋简直就是病菌的温床，等幼儿一长牙，袋里的糖分就会开始侵蚀他们的牙齿；至于鸦片酊，那可不止是让他们迷迷糊糊，还会令他们从小就染上毒瘾。

“奶嘴可谓‘潘多拉的匣子’，它里面含有多种疾病。”早在1803年，儿科大夫弗里德里希·雅恩(Friedrich Jahn)就已做出上述警告。

威廉·布施的“奶嘴”

1863年，威廉·布施(Wilhelm Busch)在他的插画故事《奶嘴》(Der Schnuller)里，讲述了咂这种甜布袋的孩子们经受的各种磨难。因为妈妈要洗衣服，所以小威利(Willi)被放在菜园里，嘴里咂着一个小袋子让他不要哭闹。



可是安静只能持续片刻：一条狗抢走了威利的奶嘴，另一条则在舔他脸上的甜粥残渣。一只黄蜂赶走了狗，但也不能长时间享受这甜滋滋的战利品。

祖母过来了，她赶走了黄蜂，抱起了孙子，捡起了奶嘴。她把威利放进他的小床，又把被狗咬过的布袋塞回威利的嘴里。祝你健康，小威利！

愉悦奶嘴

这种儿童用吮咂布袋的前身，则在卫生上多下了些工夫。古埃及人给自己孩子砸吧的，是些装满糖的小陶土罐。



古时候人们把它做成动物的形状，底部有个开口用来灌甜粥。幼儿可以从动物的鼻孔处吸吮甜粥。

外形与如今差不多的奶嘴，产生于19世纪中期。这种“愉悦奶嘴”迅速征服了各地的育婴房。它由一块黑色橡胶制成，当然也有白色的，但白色的里面含有铅。

总要好过大拇指

牙医威廉·巴尔特斯(Wilhelm Balters)观察到，由于吸吮这些硬奶嘴-就跟吮大拇指一样，儿童的牙齿会长得参差不齐。这是为什么他会和同事阿道夫·米勒(Adolf Müller)一起，在1949年开发出首个“按上腭形状、自然与正畸的奶嘴”。到1956年，NUK品牌产品正式进入市场。



巴尔特斯和米勒两人注意到，母乳喂养的孩子较少有牙齿的毛病。于是他们开发出像母亲乳头般柔软有韧性的奶嘴。从此镇静小孩儿的东西摇身一变，成了矫正牙齿的工具。

古怪的时尚

安抚奶嘴，到底是上帝的馈赠，还是魔鬼的礼物？父母们与专家们围绕它的争论已经持续了几十年。瑞士每年安抚奶嘴的总销量约为150万只，然而新产品虽层出不穷，安抚奶嘴的销量却在下滑。



与此同时，一种古怪的时尚从上世纪90年代起悄然兴起-成人奶嘴挺进电子音乐舞台。在外行人眼里，这是种荒诞的行为。而内行人却知道，这种时尚有其深远的意义：摇头丸会引起咬牙及其他失控抽搐；奶嘴则能防止吸了毒的电子乐迷损坏自己的牙齿，或咬伤自己的嘴唇和舌头。

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