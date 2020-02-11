從疫區來到瑞士的人可能沒有自主管理隔離14天，就是高危險群，需要口罩等防護措施。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

疫情的新聞散布全球，造成人們的恐慌。瑞士曾有疑似病例，但已被排除。儘管如此，瑞士還是趕上了口罩之亂，全國口罩缺貨。而事實上路上或是大眾交通工具上戴口罩的人鮮少。人們不禁發問：瑞士發生口罩之亂，有理嗎?



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瑞士人在全球疫情的现况

根據新蘇黎世報2月9日最新的全球疫情分析(德)外部链接，從疫情爆發至今，瑞士目前尚無確診病例。參與法國撤僑回到歐洲的瑞士人，現在仍在法國接受隔離，並且沒有任何病情症狀。在日本郵輪上有兩名瑞士遊客，正接受隔離中。



瑞士外交部之下的危機處理中心，時時與位在武漢的國民保持密切聯繫。2月7日接到幾通令人憂心的電話，目前瑞士外交部對疫情的情勢正密切關注，不建議國人前往中國，也不建議在中國的瑞士人前往武漢。

瑞士國家公衛系統面對疫情的處理

在德航宣布中止往返中國航班後，同屬德國漢莎集團下的瑞航也在同一日宣布中止往返中國，直接由中國進入瑞士的人數銳減。瑞士中央衛生署(BAG)指出，瑞士官方並無禁航的規定，但自疫情爆發起，已經加強從中國飛到瑞士的旅客的管理，他們必須在入境時填一張聯繫表，以便在必要時快速聯繫到個案。



目前瑞士尚未有確診案例，各州有權自行處理疑似案件，第一線的醫護人員有通報責任。為了消除民眾與遊客的疑慮，瑞士中央衛生署(BAG)也設置了冠狀病毒熱線外部链接(多語)，在8點-18點之間有專人接聽。



瑞士中央衛生署署長Daniel Koch在新蘇黎世報的採訪中也說明，若是瑞士出現確診個案，將會啟動全國性的傳染病計畫。目前全國的醫生與實驗室都與衛生署有密切的聯繫，如發現有確診病例，全國的疑似病患將同樣的方式隔離處理，將不再進行居家隔離。



各方面對傳染病的防治責任

曾任洛桑大學預防醫學研究所博士後研究員，現任蘇黎世大學博士級研究員蔡黛華博士，接受採訪，說明在瑞士戴口罩的必要性與瑞士官方的疫情管理。



瑞士資訊swissinfo.ch：請您就在瑞士研究機關的工作經驗，說明您對瑞士防疫措施的了解。

蔡博士：因為瑞士跟其他國家其實一直都有很密切的往來，所以很多經由飛機可能帶來的傳染病，早已建立在平常的監控系統中。瑞士的法語區有很多非洲過來的移民，檢測實驗室在日內瓦大學附設醫院裡面，也就在機場旁，速度也快。



瑞士也早在疫情一開始就已經提升病毒檢驗能力。因為冠狀病毒跟其他病毒一樣，就是需要快速驗出，才能把影響範圍降到最小。瑞士表面上看起來沒有太多措施，也沒有禁止特定外國人進入，但其實相關的配套還是很緊密的執行著。



瑞士資訊swissinfo.ch：這次冠狀病毒的疫情，許多人將百年前的西班牙大流感、非洲的伊波拉病毒與流感病毒相比，您覺得有可比性嗎?

蔡博士：西班牙大流感發生時剛好是一戰時，各國都不願意宣布自己的疫情，也因西班牙是中立國，所以疫情一爆發就很誠實地公開。這就是隱瞞病情的可怕之處，至於全世界因一場流感死了多少人，至今沒有正確的數字。各國誠實報出數字，是人類應該記取的防疫教訓。



因為伊波拉的疫情，非洲大部分的地方都有發燒檢疫站，但是這個不足以對抗這次的肺炎。目前非洲的最大問題，是他們沒有即時的檢測能力。



冠狀病毒不能與一般的流感相比，因為這是一個全新的病毒，尚無解藥。或許這次病毒疫情結束之後，存活下來的人都會有抵抗力，而且沒有抵抗力的人也會去打流感疫苗，每年都打流感疫苗是一種有效的方法，但這只對已知的病毒有效。未知的病毒，根本防不勝防。



瑞士資訊swissinfo.ch：您覺得有必要在瑞士戴口罩嗎?

蔡博士：我沒有在火車或是公車上看過有人戴口罩，在瑞士戴口罩的人，一是要去醫院探病；二是生病的人，或是自己身體處於虛弱狀況的人，例如癌症治療的人，若他們因病還得出門辦事，就戴上口罩。除非必要，不然生病的人是不應該出門傳染給大家。



如果你是健康的人，在一般的日常生活中，就不需要戴口罩。目前瑞士沒有確診案例，在公共場所遇到的這個病毒的機率很低，根本不太可能。其實更應該關心的是，遇到流感病毒的機率更高，現在是流感的高峰期(多語)外部链接。



不過與疫區來的人高度接觸的工作，需要特別的保護措施，因為從疫區來到瑞士的人可能沒有自主管理隔離14天，就是高危險群，需要口罩等防護措施。



瑞士資訊swissinfo.ch：您是否在此次疫情中，看見各國面對疫情的文化差異?

蔡博士：自主管理健康這件事，大部分的瑞士人都有意識的，只是我們平常的標準是，孩子有發燒就不送去上學，現在可能會改成有咳嗽、流鼻水就不上學之類的。



瑞士人應該不會改變戴口罩的標準，如同以往有病症就在家休息，一般雇主都會同意，不會扣薪水，而且我同時相信大部分的人都不會想要用這個當成偷懶的藉口，瑞士基本上還是一個互相信任的社會。



若是孩子生病，家長就是馬上領回，以蘇黎世大學為例，孩子生病時，家長請假的天數，不算在年假裡，孩子每次生病，最多讓家長利用五天的工作時間找到解決的方案，一般我們只需要用一、兩天在家照顧孩子就夠了。



以我們家為例，雖然幫小孩登記了兩週的學校寒假安親班，一個孩子一天需要繳的費用是110瑞郎，但是今天孩子仍然有咳嗽，我們就選擇不送孩子去安親班了，而錢照樣要繳，父母必須自己要想辦法請假顧小孩。一來是學校的安親班老師不會同意讓我們送孩子去，二來這也是一個尊重自己也保護別人的作法。



健康自主管理與家庭學校衛教，每個國家各不相同，這就形成文化。



華人第一線員工對疫情的反應

因商務與旅遊來瑞的中國人屬大宗，目前受到疫情衝擊，與中國遊客接觸的第一線工作人員心情與工作狀況也是大起大落。在瑞士觀光勝地Interlaken鐘錶業工作的華人員工藍小姐與在蘇黎世營運餐廳的張經理接受採訪，說明近期疫情的影響。



瑞士資訊swissinfo.ch：當媒體開始報導疫情時，您是否感到緊張?

藍小姐：因為疫情從武漢開始，相關訊息接收的速度比瑞士民眾快，看國內報導就有感同身受的危機感。瑞士媒體開始報導疫情時，我們店裡還不給戴，後來有華人店員的店都要戴口罩。那時候有的同事買不到口罩，的確會急。



現在旅客少了許多，都是自由行的客人，明顯地連街上的遊客都少了，大家也都不戴口罩了。



瑞士資訊swissinfo.ch：疫情對您的工作是否有直接的影響?

藍小姐：現在疫情還是不知何時退燒，就怕旅遊景點長期受到影響，希望不會有裁員。有的店家讓有很多加班時數的員工開始讓放假了，或者讓上班80%的員工調整變成40%。



瑞士資訊swissinfo.ch：餐飲業近期如何因應遊客減少的困境?

張經理：疫情新聞在瑞士開始報導時，我們就遇到客人取消訂位，多是中國遊客，也有瑞士客人，到上週至少掉了一半的營業額。這也不單是疫情的影響，和近期的流感也有關係。



我們餐廳裡的服務員沒有戴口罩，在瑞士戴口罩不是一個常見的習慣，要是服務員帶了口罩，客人更不敢進門。我們為了減少客人的疑慮，提供酒精和乾洗手給客人擦拭，也在餐廳外貼出了外帶服務的公告。不想進入餐廳的客人，可以外帶，這對吃不慣瑞士飯的東方遊客來說是一個變通的選擇。



觀光熱門景點面臨市場挑戰

伯恩高地(Berner Oberland)一直是國外旅客來瑞士的必遊景點之一，1月25日的伯恩高地地方報就發出新聞稿(德)外部链接，標題為：高地整裝面對病毒。報導指出，在少女峰地區已開始訓練更多醫護人員，預防疫情的可能狀況。中國官方也決定1月24日後不再銷售前往瑞士的旅遊方案，更因此旅遊相關行業也預期會有市場虧短的現象。



口罩之亂在瑞士可說已經結束，然而與中國市場正相關的行業面臨挑戰，必須另尋出路。旅遊也是瑞士的經濟命脈之一，調整市場成為必要。



瑞士資訊swissinfo.ch

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