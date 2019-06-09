閒暇之日，人們享受大自然清新的空氣和美麗的景色。 (Keystone / Walter Bieri)

清新的空氣是瑞士的標誌之一。自工業革命起，瑞士山間的小鎮就吸引著許多歐洲富裕國家的人前來度假、療養。在瑞士，觀光客可以帶走的紀念品不少，而清新空氣是帶不走的物產，唯有再次徜徉於瑞士的山水間，才能再飽飽地吸一口。最難得的是，瑞士空氣的品質持續清新，給世界遊人留下鮮明美好的回憶。



蔡黛華博士現任瑞士蘇黎世大學博士級研究員，她不僅在工作中深入探究污染對人體的影響，也不斷反思 — 在市民的日常生活中，如何以一己之力，對環境保護做出貢獻。



蔡黛華博士是現任蘇黎世大學博士級研究員，曾任洛桑大學預防醫學研究所博士後研究員，專長: 空氣污染與健康效應、世代資料統計分析。 (作者提供)

瑞士資訊swissinfo.ch：來過瑞士的人一定會與自己的國家做比較，您覺得國與國的比較之間，是否有客觀的關照點?

蔡博士：我覺得國與國之間的比較有一定難度，問題在許多國家的空污比瑞士嚴重，若要鼓勵民眾學習瑞士的生活方式，不太正確。因為空污與生活方式相互影響，成為惡性循環，外在環境愈差，愈難鼓勵民眾多出門。打個比方：我回台灣的時候，幾乎都看不到藍天，就能理解為什麼民眾不願意外出散步。



另一個例子是民眾對於搭乘大眾交通工具的習慣，在瑞士我們全家過著無車的生活，全是因為公車與火車的班次都很準時，人們可以準確預估車班時間，不會因等車而浪費時間。在大眾交通系統不完善的國家，車班不密集、不準時，人們有時候也只好搭計乘車，或是購置汽機車。汽機車的使用度高，空氣自然無法清新。



瑞士資訊swissinfo.ch：請您說明大眾交通系統與空污的關係。

蔡博士：時常有親友問我們為什麼不買車，上下班和接送孩子都方便。我常就地取材回答：我們看看等公車的這五個人，只要每個人都開車，不搭公車，這樣路上就多了五輛車。一輛公車約可載五十個人，如果人人都不搭公車而開車，就會造成塞車，而全部的人都塞在路上，就無法準時到達目的地。再者，塞在路上的車輛同時也在製造廢氣。附帶一提，瑞士的共享租車公司(Mobility,英)外部链接有終身會員制，在需要搬重物或緊急時，可以使用隨租隨還的租車服務。



通常聽我這麼解釋，大家都覺得有道理，同時也理解交通建設與空污之間的關聯。大眾運輸的便利性是空氣潔淨度重要的影響因子，同時開始了良性循環。系統規畫得越完善，使用者則越多，也就有更多經費能把公共運輸系統改善得更好。



瑞士資訊swissinfo.ch：空氣要能乾淨新鮮，什麼是屬於政府的責任?

蔡博士：想改善空氣品質，政府與人民都有責任。要改變人民通勤方式，政府就必須做很多事，首先須提供一個值得信賴的大眾運輸系統與安全的人行道，如此民眾才能慢慢養成搭乘大眾交通系統的習慣。而設計一個公共交通系統的細節繁多，從住家出門走到人行道上，再徒步到站牌之間的動線與空間設計等等，都是學問。



瑞士官方對於汽車與柴油車的排放標準，比許多國家嚴格，如：大型車輛都強制安裝過濾裝置，達到污染物減量排放的目標。透過公車與火車大規模的電氣化，也減少了污染物的排放。其中懸浮微粒的減少最為明顯，也是空氣清新的關鍵。據我所知，台灣未來也會採取歐盟六期的排放標準(英)外部链接。



近十年出產的車輛多有環保設計，但路上仍有許多老舊車輛穿梭著，這些老車不淘汰掉或更換排放裝置，都是製造空污的來源。政府可加強取締或抽查，並將改善重點著眼於建立人民正確思維。減少不願意花錢更換裝置，繼續開著老舊車輛在路上排放著黑煙、污染空氣的人。



當然，除了交通污染之外，工業排放也是重要污染因子，政府仍需對這些污染源加強管制。



瑞士資訊swissinfo.ch：面對空污，作為市民有什麼是我們能盡一分力的?

蔡博士：根據我的瑞士觀察，無位階之別，許多政治人物和專家學者，或稍微對環境議題了解的人，都會盡量使用大眾運輸工具。是因了解不該為了一時方便，而犧牲我們和下一代的健康與環境。有環保意識，也願意起身而行，就是市民的力量。



從我的親友同事就能舉出許多例子，他們日常都只使用公共交通系統，很少人有車；也盡量不搭飛機，多半以歐洲境內的火車旅行為優先。可想而知，這樣的家庭所教育的孩子，未來規畫旅行時，會優先使用的交通工具一定是火車、公車、腳踏車。



瑞士資訊swissinfo.ch：近年瑞士吸菸人口造成的污染也是社會討論的議題，請您對此發表看法。

蔡博士：這件事上，吸菸者當然以人權為訴求，強調吸菸的權利。但我認為他們沒有「污染空氣」的權利，尤其在公共場所，比如月台上的人，特別是小孩和老人，這兩類人是對髒空氣較敏感的族群。



就此問題，我曾寫信向瑞士國鐵反映過。我認為目前政府無法立法的情況下，至少國鐵可以規定，在他們的管轄範圍內完全禁煙。且亂丟菸蒂的人甚多，如果國鐵強制規範，還能省下清潔費。但我收到的回應是：他們目前採取的方法，是畫分區域來規範抽菸。



我認為這個方法無法治本，因為月台的面積不大，即使畫了幾個吸菸區，空氣總是飄來飄去，禁菸區仍然會吸到菸味。其他人為了等車，無法逃離到無菸的地方。若是吸菸者選擇到別處，吸完菸再來月台等車，就不會在等車時大量污染月台的空氣。有人甚至把菸蒂丟入軌道或月台上，造成國鐵打掃清潔的開支。



我誠摯希望：有一天車站這一類的大眾運輸工具候車場所，可以完全禁菸。



瑞士資訊swissinfo.ch：每一個人都受到空氣污染的影響，請您向讀者說明空污可能影響的各個層面。

蔡博士：以前在台灣，我以為每天都有灰塵與鼻孔裡黑色鼻屎是正常的，後來才知道這現象都是空污造成的。當空氣中有太多懸浮微粒，就會衍生成落塵，小的顆粒吸進肺部，大的顆粒就變成腳底下的灰塵。



空污是導致肺腺癌的主因，是目前熟知的疾病。更多研究指出心血管疾病與空污有直接關聯。此外，空污對孩童的傷害也時常被忽視，髒空氣吸入體內後不只是肺部，大腦也會造成永久性傷害。空污儼然是威脅全人類健康的致命殺手。



瑞士資訊swissinfo.ch：關於改善空污，您有沒有想補充的重點?

蔡博士：呼吸新鮮空氣是眾人所願，但願意一同努力的人卻是少數。我再次呼籲所有高知識份子，請重視自己的選擇對社會造成的影響。因為這個族群經濟能力夠，也具有選擇能力。若能意識到自己的消費行為將改變商業、社會與國家的整體系統時，他們選擇說：「不」，就是負起對環境的責任。



我曾參加過一場亞洲交通運輸研討會，與會人士都是公務人員、教授跟研究員等專業人士。主講人問：今天有多少人是搭大眾運輸工具來參加這個會議的？底下不到十個人舉手。他於是很感嘆地說：這很諷刺，我們都做不到，要怎麼要求一般民眾做到呢？



專業人士都知道，交通污染是重要的污染排放源之一，更明白空污對健康的危害。要改變多數人的通勤模式十分困難，需要相當的誘因，民眾容易受到專業人士鼓勵而改變，政治人物與學者因此需擔起領頭羊的角色。受過高等教育的知識份子起而行，整個社會才會改變。



瑞士資訊swissinfo.ch：追求健康長壽的現代人，能做些什麼來促進健康?

蔡博士：空污是生活中全面性的問題，改善居家環境和戴口罩，都能有效防治。小孩一般不願意戴口罩是常見的困擾；家中額外安裝空氣清靜機要多花錢；氣密窗在全球尚未普及，也難以好好過濾空氣。全面執行這些細節，並非易事。



瑞士的大環境維護得很好，不分年齡，人們喜歡活動，無論是出門散步，或在自家庭院做一點園藝的工作。而就我的觀察，亞洲人普遍不喜歡動，不喜歡流汗，可坐車、騎車就不願意走路，能坐就不站，這些都是影響健康的因素。



提高環保意識，關心交通政策，做一個有意識的公民，眾人一起改善大環境。注意生活細節，個人也能減少對環境的破壞。大環境整體的提升，人們才可能健康長壽。

作者：方常均 Facebook外部链接



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