即使入籍瑞士，依然求职劣势

令人在招聘中遭遇歧视的往往是其异域姓氏，因为后者意味着：求职者原籍非瑞士。

(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士纳沙泰尔大学的一项研究显示，和本土瑞士人相比，已入籍瑞士的原外国籍人士需要递交更多的(30%)求职信，才能获得一次面试机会。某些原籍人群受到的影响更大，尤其是巴尔干地区的移民。

“这项研究的目的是调查那些移民子女的职场融入。研究对象是在瑞士长大、具有同等资质、掌握语言的移民背景人士。我们想知道，在劳动力市场上，他们是否和拥有瑞士父母的瑞士求职者一样有展示自己实力的机会。纳沙泰尔大学瑞士移民研究论坛(SFM)的社会学家，本项调研的主笔Rosita Fibbi介绍说。

为此，一组研究人员展开调查：回应网上招聘广告，每次发送两份几乎相同的申请，唯一的区别在于：一位应聘人有着典型的瑞士姓氏，而另一位则是拥有异域姓氏。

“两份申请的唯一区别不是申请人的国籍，而是他们的原籍。比如，一位应聘者拥有的第二国籍，”Rosita Fibbi具体道。研究团队随后统计这些虚拟求职申请是否会得到面试机会。结果显而易见：同瑞士姓氏的瑞士人相比，入籍瑞士的原外国籍人士需要递交更多的(30%)求职信，才能获得一次面试机会。

“他们受到了歧视”

研究团队通过虚构的应聘者简历进行测试，简历涉及科索沃、喀麦隆或摩洛哥等不同族裔人群。结果发现：不同族群的境遇有所差异。“歧视特别针对两个群体：科索沃裔瑞士人-为了获得面试机会，他们必须比瑞士人多递交40％以上的申请才行；而来自喀麦隆的入籍人士也必须多发近三分之一的简历。”Rosita Fibbi介绍说。

研究人员认为，这一发现挑战了一种观念，即“在瑞士，只要融入就有机会”。“通常，移民及其子女的就业困难源于语言能力和教育水平等因素。但是，我们的研究表明，即使条件能力都具备，他们也会受到歧视。这不取决于他们自己，而是取决于社会如何看待他们。而社会现在还做不到完全平等地对待他们。”

rts/SWI

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