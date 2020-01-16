令人在招聘中遭遇歧視的往往是其異域姓氏，因為後者意味著：求職者原籍非瑞士。

(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士納沙泰爾大學的一項研究顯示，和本土瑞士人相比，已入籍瑞士的原外國籍人士需要遞交更多的(30%)求職信，才能獲得一次面試機會。某些原籍人群受到的影響更大，尤其是巴爾乾地區的移民。



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“這項研究的目的是調查那些移民子女的職場融入。研究對像是在瑞士長大、具有同等資質、掌握語言的移民背景人士。我們想知道，在勞動力市場上，他們是否和擁有瑞士父母的瑞士求職者一樣有展示自己實力的機會。納沙泰爾大學瑞士移民研究論壇(SFM)的社會學家，本項調研的主筆Rosita Fibbi介紹說。



為此，一組研究人員展開調查：回應網上招聘廣告，每次發送兩份幾乎相同的申請，唯一的區別在於：一位應聘人有著典型的瑞士姓氏，而另一位則是擁有異域姓氏。



“兩份申請的唯一區別不是申請人的國籍，而是他們的原籍。比如，一位應聘者擁有的第二國籍，”Rosita Fibbi具體道。研究團隊隨後統計這些虛擬求職申請是否會得到面試機會。結果顯而易見：同瑞士姓氏的瑞士人相比，入籍瑞士的原外國籍人士需要遞交更多的(30%)求職信，才能獲得一次面試機會。



“他們受到了歧視”



研究團隊通過虛構的應聘者簡歷進行測試，簡歷涉及科索沃、喀麥隆或摩洛哥等不同族裔人群。結果發現：不同族群的境遇有所差異。 “歧視特別針對兩個群體：科索沃裔瑞士人-為了獲得面試機會，他們必須比瑞士人多遞交40%以上的申請才行；而來自喀麥隆的入籍人士也必須多發近三分之一的簡歷。 ”Rosita Fibbi介紹說。



研究人員認為，這一發現挑戰了一種觀念，即“在瑞士，只要融入就有機會”。 “通常，移民及其子女的就業困難源於語言能力和教育水平等因素。但是，我們的研究表明，即使條件能力都具備，他們也會受到歧視。這不取決於他們自己，而是取決於社會如何看待他們。而社會現在還做不到完全平等地對待他們。”

rts/SWI

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